  1. കായികം
  2. ക്രിക്കറ്റ്‌
  3. ഐപിഎല്‍
  4. hardik pandya's cryptic post MS Dhoni connection and RR chances spotted
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Tuesday, 26 May 2026 (12:16 IST)

hardik Pandya : മുംബൈ വിടുമെന്ന് ഉറപ്പ്, ചെന്നൈയോ രാജസ്ഥാനോ?, പിടിതരാതെ ഹാർദ്ദിക്, പുതിയ പോസ്റ്റ് ചർച്ചയാകും

ഹാര്‍ദ്ദിക് പങ്കുവെച്ച ചിത്രത്തില്‍ മൊബൈല്‍ സ്‌ക്രീനില്‍ 07:07 എന്നെഴുതിയിട്ടുണ്ട്.

Hardik Pandya, IPL News, MS Dhoni, IPL Transfer, CSK, RR
BY: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Publish: Tue, 26 May 2026 (12:16 IST) Updated: Tue, 26 May 2026 (12:18 IST)
google-news
ഐപിഎല്ലിലെ മോശം സീസണിന് പിന്നാലെ മുംബൈ ഇന്ത്യന്‍സ് നായകനായ ഹാര്‍ദ്ദിക് പാണ്ഡ്യ ടീം വിടാനൊരുങ്ങുന്നുവെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങള്‍ ശക്തമായിരുന്നു. ഐപിഎല്ലില്‍ മുംബൈ പ്ലേ ഓഫ് കാണാതെ പുറത്തായതോടെയാണ് ഹാര്‍ദ്ദിക് അടുത്ത സീസണില്‍ മുംബൈ ടീമിലുണ്ടാകില്ലെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങള്‍ ശക്തമായത്. സീസണിലെ അവസാന മത്സരത്തില്‍ രാജസ്ഥാന്‍ റോയല്‍സുമായി പരാജയപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെ ഹാര്‍ദ്ദിക് പാണ്ഡ്യ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ പങ്കുവെച്ച സ്റ്റോറിയാണ് ഇപ്പോള്‍ ചര്‍ച്ചയായിരിക്കുന്നത്.
 
ഹാര്‍ദ്ദിക് പങ്കുവെച്ച ചിത്രത്തില്‍ മൊബൈല്‍ സ്‌ക്രീനില്‍ 07:07 എന്നെഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ചെന്നൈയുടെ ഇതിഹാസതാരമായ മഹേന്ദ്രസിംഗ് ധോനിയുടെ ജേഴ്‌സി നമ്പരാണിത്. ഐപിഎല്‍ സീസണില്‍ ചെന്നൈക്കെതിരായ മത്സരത്തില്‍ ചെന്നൈ സിഇഒ കാശി വിശ്വനാഥുമായി പാണ്ഡ്യ ഏറെ നേരം സംസാരിച്ചിരുന്നു. ഇതും അഭ്യൂഹങ്ങള്‍ ശക്തമാകാന്‍ കാരണമായിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഇതേ ചിത്രത്തില്‍ തന്നെ പിങ്ക് നിറത്തിലുള്ള വിവിധ സൂചനകളുണ്ട്. ഇത് താരം രാജസ്ഥാന്‍ റോയല്‍സിലേക്ക് പോകുമെന്ന സൂചനയാണ് നല്‍കുന്നതെന്ന് ചില ആരാധകര്‍ പറയുന്നു. ചിത്രത്തില്‍ ഹാര്‍ദ്ദിക്കിന്റെ നോട്ട് പാഡ്, മൊബൈല്‍ സ്‌ക്രീന്‍, ഹാര്‍ട്ട് ഇമോജി എല്ലാം പിങ്ക് നിറത്തിലാണ്.
 
മുംബൈ ഇന്ത്യന്‍സില്‍ നായകനായി 3 സീസണില്‍ കളിച്ചെങ്കിലും മുംബൈയ്ക്ക് കാര്യമായ നേട്ടമൊന്നും ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടില്ല. മുംബൈ ടീമിനുള്ളില്‍ സഹതാരങ്ങളുമായി ഹര്‍ദ്ദിക്കിന് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ വന്നിരുന്നു. ഹാര്‍ദ്ദിക്കിന്റെ ഏകപക്ഷീയമായ തീരുമാനങ്ങളില്‍ സഹതാരങ്ങളില്‍ അസ്വസ്ഥരാണെന്നാണ് സൂചന. ഇത്തവണ ഒന്‍പതാം സ്ഥാനത്തേക്ക് വീണതോടെ അടുത്ത സീസണില്‍ മുംബൈ നായകനെ മാറ്റാന്‍ സാധ്യതയേറെയാണ്.
 
 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

ഗിൽ- സായ് സഖ്യം കോലി- ഗെയ്ൽ കൂട്ടുക്കെട്ടിനേക്കാൾ മികച്ചത്: പ്രശംസിച്ച് റെയ്ന

ഗിൽ- സായ് സഖ്യം കോലി- ഗെയ്ൽ കൂട്ടുക്കെട്ടിനേക്കാൾ മികച്ചത്: പ്രശംസിച്ച് റെയ്നകഴിഞ്ഞ ഐപിഎല്‍ സീസണിലും ഗുജറാത്തിന്റെ വിജയങ്ങള്‍ക്ക് മുഖ്യകാരണമായത് ഗില്‍- സായ് സുദര്‍ശന്‍ ഓപ്പണിംഗ് സഖ്യമാണ്.

hardik Pandya : മുംബൈ വിടുമെന്ന് ഉറപ്പ്, ചെന്നൈയോ രാജസ്ഥാനോ?, പിടിതരാതെ ഹാർദ്ദിക്, പുതിയ പോസ്റ്റ് ചർച്ചയാകും

hardik Pandya : മുംബൈ വിടുമെന്ന് ഉറപ്പ്, ചെന്നൈയോ രാജസ്ഥാനോ?, പിടിതരാതെ ഹാർദ്ദിക്, പുതിയ പോസ്റ്റ് ചർച്ചയാകുംഹാര്‍ദ്ദിക് പങ്കുവെച്ച ചിത്രത്തില്‍ മൊബൈല്‍ സ്‌ക്രീനില്‍ 07:07 എന്നെഴുതിയിട്ടുണ്ട്.

Royal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans: കപ്പിലേക്കു ഒരു ജയം അകലെ; ഇന്ന് ആദ്യ ക്വാളിഫയർ

Royal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans: കപ്പിലേക്കു ഒരു ജയം അകലെ; ഇന്ന് ആദ്യ ക്വാളിഫയർപരുക്കിനെ തുടർന്ന് ജേക്കബ് ബെതേൽ ആർസിബി ടീമിൽ നിന്ന് പുറത്തായി

പ്ലേ ഓഫിനടുത്തെത്തി എന്നാലും രാജസ്ഥാൻ സേഫല്ല, ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ ചെന്നൈയ്ക്ക് വരെ കടക്കാം

പ്ലേ ഓഫിനടുത്തെത്തി എന്നാലും രാജസ്ഥാൻ സേഫല്ല, ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ ചെന്നൈയ്ക്ക് വരെ കടക്കാംനിലവില്‍ 13 മത്സരങ്ങളില്‍ നിന്ന് 14 പോയന്റുമായി പോയന്റ് പട്ടികയില്‍ നാലാമതാണ് രാജസ്ഥാന്‍.

Vaibhav Sooryavanshi : സീനിയേഴ്സെല്ലാം അങ്ങ് മാറി നിൽക്ക്.., ഓറഞ്ച് ക്യാപ് തൂക്കി വൈഭവ്, ഒപ്പം ഒരുപിടി റെക്കോർഡുകളും

Vaibhav Sooryavanshi : സീനിയേഴ്സെല്ലാം അങ്ങ് മാറി നിൽക്ക്.., ഓറഞ്ച് ക്യാപ് തൂക്കി വൈഭവ്, ഒപ്പം ഒരുപിടി റെക്കോർഡുകളും2018ല്‍ ഡല്‍ഹി ഡയര്‍ഡെവിള്‍സിനായി ഇരുപതാം വയസ്സില്‍ റിഷഭ് പന്ത് ഒരു സീസണില്‍ 500 റണ്‍സ് നേടിയതായിരുന്നു ഇതിന് മുന്നിലെ റെക്കോര്‍ഡ്.

ഗിൽ- സായ് സഖ്യം കോലി- ഗെയ്ൽ കൂട്ടുക്കെട്ടിനേക്കാൾ മികച്ചത്: പ്രശംസിച്ച് റെയ്ന

ഗിൽ- സായ് സഖ്യം കോലി- ഗെയ്ൽ കൂട്ടുക്കെട്ടിനേക്കാൾ മികച്ചത്: പ്രശംസിച്ച് റെയ്നടൂര്‍ണമെന്റില്‍ ഉടനീളം ഗുജറാത്തിന്റെ കുതിപ്പിന് മുഖ്യ കാരണമായ ശുഭ്മാന്‍ ഗില്‍- സായ് സുദര്‍ശന്‍ സഖ്യം ഐപിഎല്‍ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച ബാറ്റിംഗ് കൂട്ടുക്കെട്ടാണെന്നാണ് റെയ്‌ന പറയുന്നത്. ഇരുവര്‍ക്കും ഇടയിലെ സ്ഥിരതയും കളിയെ പറ്റിയുള്ള അറിവുമാണ് അവരെ മികച്ചവരാക്കുന്നതെന്നും റെയ്‌ന പറഞ്ഞു.

RCB vs GT : രാജാവോ രാജകുമാരനോ? ആര് ജയിക്കും: ഐപിഎല്ലിലെ ഒന്നാം ക്വാളിഫയർ ഇന്ന്

RCB vs GT : രാജാവോ രാജകുമാരനോ? ആര് ജയിക്കും: ഐപിഎല്ലിലെ ഒന്നാം ക്വാളിഫയർ ഇന്ന്ഫൈനല്‍ സ്ഥാനക്കാരെ കണ്ടെത്താനുള്ള ഐപിഎല്ലിലെ ഒന്നാം ക്വാളിഫയര്‍ മത്സരം ഇന്ന്. ഒന്നാം സ്ഥാനക്കാരായ റോയല്‍ ചലഞ്ചേഴ്‌സ് ബെംഗളുരുവും രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാരായ ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റന്‍സും തമ്മില്‍ രാത്രി 7:30ന് ധരംശാലയില്‍ വെച്ചാണ് പോരാട്ടം. ശക്തരായ 2 ടീമുകള്‍ തമ്മില്‍ ഏറ്റുമുട്ടുമ്പോള്‍ ആവേശകരമായ മത്സരമാണ് ആരാധകര്‍ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

hardik Pandya : മുംബൈ വിടുമെന്ന് ഉറപ്പ്, ചെന്നൈയോ രാജസ്ഥാനോ?, പിടിതരാതെ ഹാർദ്ദിക്, പുതിയ പോസ്റ്റ് ചർച്ചയാകും

hardik Pandya : മുംബൈ വിടുമെന്ന് ഉറപ്പ്, ചെന്നൈയോ രാജസ്ഥാനോ?, പിടിതരാതെ ഹാർദ്ദിക്, പുതിയ പോസ്റ്റ് ചർച്ചയാകുംഐപിഎല്ലിലെ മോശം സീസണിന് പിന്നാലെ മുംബൈ ഇന്ത്യന്‍സ് നായകനായ ഹാര്‍ദ്ദിക് പാണ്ഡ്യ ടീം വിടാനൊരുങ്ങുന്നുവെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങള്‍ ശക്തമായിരുന്നു. ഐപിഎല്ലില്‍ മുംബൈ പ്ലേ ഓഫ് കാണാതെ പുറത്തായതോടെയാണ് ഹാര്‍ദ്ദിക് അടുത്ത സീസണില്‍ മുംബൈ ടീമിലുണ്ടാകില്ലെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങള്‍ ശക്തമായത്.

Royal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans: കപ്പിലേക്കു ഒരു ജയം അകലെ; ഇന്ന് ആദ്യ ക്വാളിഫയർ

Royal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans: കപ്പിലേക്കു ഒരു ജയം അകലെ; ഇന്ന് ആദ്യ ക്വാളിഫയർRoyal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans: ഐപിഎലിൽ ഇന്ന് ആദ്യ ക്വാളിഫയർ. പോയിന്റ് ടേബിളിലെ ഒന്നാം സ്ഥാനക്കാരായ റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്‌സ് ബെംഗളൂരു രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാരായ ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസിനെ നേരിടും. ധരംശാലയിലാണ് മത്സരം. ഇന്ത്യൻ സമയം രാത്രി 7.30 നു ആരംഭിക്കും.

Vaibhav Suryavanshi: 'കുട്ടി'കളിയല്ല ! വൈഭവ് രാജ്യാന്തര ടീമിലേക്ക്

Vaibhav Suryavanshi: 'കുട്ടി'കളിയല്ല ! വൈഭവ് രാജ്യാന്തര ടീമിലേക്ക്Vaibhav Suryavanshi: യുവതാരം വൈഭവ് സൂര്യവൻശിയെ രാജ്യാന്തര ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ആലോചന. ഐപിഎലിലെ മിന്നുംപ്രകടനത്തെ കണ്ടില്ലെന്നു നടിക്കാനാവില്ലെന്നാണ് ബിസിസിഐയുടെ നിലപാട്. പ്രായത്തിന്റെ പേരിൽ വൈഭവിനെ മാറ്റിനിർത്താൻ ബിസിസിഐ ഒരുക്കമല്ലെന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ.