Tilak varma : അടിയോടടിയുമായി തിലക്, ഗംഭീര സെഞ്ചുറി: ബെൻ സ്റ്റോക്സിനും മില്ലർക്കുമൊപ്പം എലൈറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ

ഐപിഎല് 2026 സീസണില് ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റന്സിനെതിരായ മത്സരത്തില് മുംബൈ ഇന്ത്യന്സിന് നിര്ണായക സമയത്ത് രക്ഷകനായി മാറിയത് തിലക് വര്മയായിരുന്നു. വെറും 45 പന്തില് നിന്ന് പുറത്താകാതെ തിലക് നേടിയ 101 റണ്സ് പ്രകടനമാണ് മത്സരത്തില് മുംബൈയ്ക്ക് ശക്തമായ സ്കോര് സമ്മാനിച്ചത്. തിലകിന്റെ ഇന്നിങ്ങ്സിന്റെ ബലത്തില് 99 റണ്സിന്റെ തകര്പ്പന് വിജയമാണ് മുംബൈ സ്വന്തമാക്കിയത്.
അഹമ്മദാബാദില് നടന്ന മത്സരത്തില് ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത മുംബൈയ്ക്ക് തുടക്കത്തില് തന്നെ വിക്കറ്റുകള് നഷ്ടമായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ മത്സരങ്ങളിലെല്ലാം നിരാശപ്പെടുത്തിയ തിലക് വര്മയ്ക്ക് തുടക്കത്തില് ബൗണ്ടറികളൊന്നും കണ്ടെത്താന് സാധിച്ചിരുന്നില്ല. എന്നാല് ഇന്നിങ്ങ്സിന്റെ അവസാന ഓവറുകളില് നടത്തിയ കടന്നാക്രമണത്തിന്റെ ബലത്തില് തിലക് 45 പന്തില് സെഞ്ചുറി സ്വന്തമാക്കുകയായിരുന്നു. സെഞ്ചുറിയോടെ ഐപിഎല്ലില് ബെന് സ്റ്റോക്സ്, ഡേവിഡ് മില്ലര് എന്നിവരുള്ള എലൈറ്റ് പട്ടികയിലും തിലക് ഇടം പിടിച്ചു.
ഐപിഎല്ലില് അഞ്ചാം സ്ഥാനത്തിറങ്ങി സെഞ്ചുറി നേടിയ താരങ്ങളുടെ പട്ടികയിലാണ് തിലക് ഇടം നേടിയത്. 2017ല് ഗുജറാത്ത് ലയണ്സിനെതിരെ പുനെ റൈസിങ് ജയന്്സ് താരമായ ബെന് സ്റ്റോക്സും 2013ല് ആര്സിബിക്കെതിരെ പഞ്ചാബ് താരമായിരുന്ന ഡേവിഡ് മില്ലറും 2010ല് മുംബൈ ഇന്ത്യന്സിനെതിരെ രാജസ്ഥാന് റോയല്സ് താരമായ യൂസഫ് പത്താനും മാത്രമാണ് അഞ്ചാമതോ അതിന് താഴെയോ ഇറങ്ങി ഐപിഎല്ലില് സെഞ്ചുറി നേടിയിട്ടുള്ളു. തിലക് വര്മയുടെ ആദ്യ ഐപിഎല് സെഞ്ചുറി കൂടിയാണ് ഇന്നലെ ഗുജറാത്തിനെതിരെ പിറന്നത്. കൂടാതെ തിലക് പ്ലെയര് ഓഫ് ദ മാച്ചാകുന്ന ആദ്യ മത്സരം കൂടിയാണിത്.