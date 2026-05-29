അനുബന്ധ വാര്ത്തകള്
- Vaibhav Suryavanshi: വീണ്ടും സെഞ്ചുറിക്കരികെ വീണു, പക്ഷേ റെക്കോർഡുകൾ വാരികൂട്ടി, സെൻസിബിൾ വൈഭവ്
- Rishabh Pant: ലഖ്നൗവിനെ നയിക്കാൻ ഇനി പന്തില്ല ! നാണംകെട്ട പുറത്താകലിനു പിന്നാലെ നായകസ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞു
- വൈഭവിന്റെ നിഴലില് നിന്ന് അവന് രക്ഷപ്പെടണം, ജയ്സ്വാള് മുംബൈയിലേക്ക് മാറണമെന്ന് അമ്പാട്ടി റായുഡു
- അവൻ സമ്മർദ്ദം മികച്ച രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു, ആർസിബി നായകനെ പ്രശംസിച്ച് ദിനേഷ് കാർത്തിക്
- Hardik Pandya: ടീമിൽ ആർക്കും താൽപര്യമില്ല, ക്യാപ്റ്റൻസിയും മോശം; പാണ്ഡ്യ പുറത്തേക്ക് !
Vaibhav Sooryavanshi: വീണ്ടും സെഞ്ചുറിക്കരികെ വീണ് 'ടീം മാൻ'; ഇത്തവണ നാല് റൺസ് അകലെ !
47 പന്തിൽ എട്ട് ഫോറും ഏഴ് സിക്സും സഹിതം 96 റൺസുമായാണ് വൈഭവ് പുറത്തായത്
Vaibhav Sooryavanshi
Vaibhav Sooryavanshi: നാല് റൺസ് അകലെ സെഞ്ചുറി നഷ്ടമായി രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിന്റെ വണ്ടർ കിഡ് വൈഭവ് സൂര്യവൻശി. ഐപിഎലിലെ രണ്ടാം ക്വാളിഫയറിൽ ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസിനെതിരെയാണ് വൈഭവിനു അർഹിച്ച സെഞ്ചുറി നഷ്ടമായത്.
47 പന്തിൽ എട്ട് ഫോറും ഏഴ് സിക്സും സഹിതം 96 റൺസുമായാണ് വൈഭവ് പുറത്തായത്. 204.26 സ്ട്രൈക് റേറ്റിലാണ് താരത്തിന്റെ ഇന്നിങ്സ്. രാജസ്ഥാന്റെ ടോപ് സ്കോററും വൈഭവ് തന്നെ. കഗിസോ റബാദയുടെ പന്തിൽ പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണയ്ക്കു ക്യാച്ച് നൽകിയാണ് മടക്കം. ബൗണ്ടറിയിലൂടെ സെഞ്ചുറി തികയ്ക്കാൻ നോക്കിയ ശ്രമം ഫലം കാണാതെ പോകുകയായിരുന്നു.
സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരബാദിനെതിരായ എലിമിനേറ്റർ മത്സരത്തിലും സെഞ്ചുറിക്ക് തൊട്ടരികെയാണ് വൈഭവ് വീണത്. എലിമിനേറ്ററിൽ 29 പന്തുകളിൽ നിന്ന് 97 റൺസാണ് വൈഭവ് നേടിയത്. 12 സിക്സുകളും അഞ്ച് ഫോറുകളും സഹിതമാണ് വൈഭവിന്റെ വെടിക്കെട്ട് ഇന്നിങ്സ്.
ഗിൽ- സായ് സഖ്യം കോലി- ഗെയ്ൽ കൂട്ടുക്കെട്ടിനേക്കാൾ മികച്ചത്: പ്രശംസിച്ച് റെയ്ന
hardik Pandya : മുംബൈ വിടുമെന്ന് ഉറപ്പ്, ചെന്നൈയോ രാജസ്ഥാനോ?, പിടിതരാതെ ഹാർദ്ദിക്, പുതിയ പോസ്റ്റ് ചർച്ചയാകും
Royal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans: കപ്പിലേക്കു ഒരു ജയം അകലെ; ഇന്ന് ആദ്യ ക്വാളിഫയർ
പ്ലേ ഓഫിനടുത്തെത്തി എന്നാലും രാജസ്ഥാൻ സേഫല്ല, ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ ചെന്നൈയ്ക്ക് വരെ കടക്കാം
IPL 2026 Final, RCB vs GT: ഐപിഎൽ ഫൈനലിൽ ആർസിബിക്കു എതിരാളി ഗുജറാത്ത്, രാജസ്ഥാൻ പുറത്ത്
IPL 2026: രണ്ടാം ക്വാളിഫയറിൽ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിനെ തോൽപ്പിച്ച് ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസ് ഫൈനലിൽ. ഏഴ് വിക്കറ്റിന്റെ ആധികാരിക വിജയവുമായാണ് ഗുജറാത്തിന്റെ ഫൈനൽ പ്രവേശനം. ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത രാജസ്ഥാൻ നിശ്ചിത 20 ഓവറിൽ ആറ് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 214 റൺസ് നേടിയപ്പോൾ മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിൽ മൂന്ന് വിക്കറ്റ് മാത്രം നഷ്ടപ്പെടുത്തി എട്ട് പന്തുകൾ ശേഷിക്കെ ഗുജറാത്ത് ലക്ഷ്യംകണ്ടു.