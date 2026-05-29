Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Friday, 29 May 2026 (22:23 IST)

Vaibhav Suryavanshi: വീണ്ടും സെഞ്ചുറിക്കരികെ വീണു, പക്ഷേ റെക്കോർഡുകൾ വാരികൂട്ടി, സെൻസിബിൾ വൈഭവ്

ഐപിഎല്ലില്‍ വീണ്ടും തകര്‍പ്പന്‍ പ്രകടനം കൊണ്ട് വീണ്ടും വിസ്മയിപ്പിച്ച് 15കാരനായ വൈഭവ് സൂര്യവംശി.

ഐപിഎല്ലില്‍ വീണ്ടും തകര്‍പ്പന്‍ പ്രകടനം കൊണ്ട് വീണ്ടും വിസ്മയിപ്പിച്ച് 15കാരനായ വൈഭവ് സൂര്യവംശി. സണ്‍റൈസേഴ്‌സ് ഹൈദരാബാദിനെതിരെ 29 പന്തില്‍ 97 റണ്‍സുമായി തകര്‍ത്തടിച്ച വൈഭവിനെയല്ല ഇക്കുറി ഗുജറാത്തിനെതിരെ കാണാനായത്. ഒരു ഭാഗത്ത് വിക്കറ്റുകള്‍ വീഴുമ്പോള്‍ സ്വന്തം വിക്കറ്റിന് വില നല്‍കി അര്‍ധസെഞ്ചുറി സ്വന്തമാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമായിരുന്നു ഇത്തവണ വൈഭവിന്റെ താണ്ഡവം. തുടര്‍ച്ചയായ രണ്ടാം ഇന്നിങ്ങ്‌സിലും സെഞ്ചുറി നേട്ടം കൈവിട്ടെങ്കിലും ഒരുപിടി വമ്പന്‍ റെക്കോര്‍ഡുകള്‍ താരം സ്വന്തമാക്കി.
 
 ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റന്‍സിനെതിരെ 47 പന്തില്‍ 96 റണ്‍സാണ് വൈഭവ് നേടിയത്. ഇതോടെ ഐപിഎല്ലില്‍ അതിവേഗം 1000 റണ്‍സ് തികയ്ക്കുന്ന ഇന്ത്യന്‍ താരമെന്ന നേട്ടം വൈഭവ് സ്വന്തമാക്കിയത്. 23 ഇന്നിങ്ങ്‌സില്‍ നിന്നാണ് വൈഭവ് 1000 റണ്‍സ് പിന്നിട്ടത്. 21 ഇന്നിങ്ങ്‌സുകളില്‍ നിന്ന് 1000 പിന്നിട്ട ഷോണ്‍ മാര്‍ഷാണ് ഐപിഎല്ലില്‍ അതിവേഗം 1000 തികച്ച താരം. എന്നാല്‍ നേരിട്ട പന്തുകളുടെ കണക്കില്‍ വൈഭവാണ് മുന്നില്‍. ഷോണ്‍ മാര്‍ഷ് 545 പന്തില്‍ നിന്നാണ് 1000 തികച്ചതെങ്കില്‍ 440 ബോളില്‍ നിന്നാണ് വൈഭവിന്റെ നേട്ടം. 
 
 ഇതിന് പുറമെ ഒരു ഐപിഎല്‍ സീസണില്‍ പവര്‍പ്ലേ ഓവറുകളില്‍ കൂടുതല്‍ റണ്‍സ് നേടുന്ന താരമെന്ന റെക്കോര്‍ഡും താരം സ്വന്തമാക്കി. പവര്‍ പ്ലേയില്‍ മാത്രം 500ലേറെ റണ്‍സാണ് വൈഭവ് സീസണില്‍ സ്വന്തമാക്കിയത്. ഈ നേട്ടം സ്വന്തമാക്കുന്ന ആദ്യ ബാറ്റര്‍ കൂടിയാണ് വൈഭവ്. പവര്‍പ്ലേയില്‍ മാത്രം 521 റണ്‍സാണ് സീസണില്‍ വൈഭവ് നേടിയത്. ഡേവിഡ് വാര്‍ണര്‍ 2016ല്‍ ഹൈദരാബാദിനായി 467 റണ്‍സ് പവര്‍പ്ലേയില്‍ അടിച്ചെടുത്തിരുന്നു. ഈ നേട്ടമാണ് വൈഭവ് മറികടന്നത്. അതേസമയം ഐപിഎല്ലില്‍ 700ല്‍ കൂടുതല്‍ റണ്‍സ് സ്വന്തമാക്കുന്ന ആദ്യ അണ്‍ക്യാപ്ഡ് താരമെന്ന നേട്ടവും വൈഭവ് സ്വന്തമാക്കി. 16 മത്സരങ്ങളില്‍ നിന്ന് 776 റണ്‍സാണ് താരം നേടിയത്.
 
 
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.
ഗിൽ- സായ് സഖ്യം കോലി- ഗെയ്ൽ കൂട്ടുക്കെട്ടിനേക്കാൾ മികച്ചത്: പ്രശംസിച്ച് റെയ്നകഴിഞ്ഞ ഐപിഎല്‍ സീസണിലും ഗുജറാത്തിന്റെ വിജയങ്ങള്‍ക്ക് മുഖ്യകാരണമായത് ഗില്‍- സായ് സുദര്‍ശന്‍ ഓപ്പണിംഗ് സഖ്യമാണ്.

hardik Pandya : മുംബൈ വിടുമെന്ന് ഉറപ്പ്, ചെന്നൈയോ രാജസ്ഥാനോ?, പിടിതരാതെ ഹാർദ്ദിക്, പുതിയ പോസ്റ്റ് ചർച്ചയാകുംഹാര്‍ദ്ദിക് പങ്കുവെച്ച ചിത്രത്തില്‍ മൊബൈല്‍ സ്‌ക്രീനില്‍ 07:07 എന്നെഴുതിയിട്ടുണ്ട്.

Royal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans: കപ്പിലേക്കു ഒരു ജയം അകലെ; ഇന്ന് ആദ്യ ക്വാളിഫയർപരുക്കിനെ തുടർന്ന് ജേക്കബ് ബെതേൽ ആർസിബി ടീമിൽ നിന്ന് പുറത്തായി

പ്ലേ ഓഫിനടുത്തെത്തി എന്നാലും രാജസ്ഥാൻ സേഫല്ല, ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ ചെന്നൈയ്ക്ക് വരെ കടക്കാംനിലവില്‍ 13 മത്സരങ്ങളില്‍ നിന്ന് 14 പോയന്റുമായി പോയന്റ് പട്ടികയില്‍ നാലാമതാണ് രാജസ്ഥാന്‍.

Vaibhav Sooryavanshi : സീനിയേഴ്സെല്ലാം അങ്ങ് മാറി നിൽക്ക്.., ഓറഞ്ച് ക്യാപ് തൂക്കി വൈഭവ്, ഒപ്പം ഒരുപിടി റെക്കോർഡുകളും2018ല്‍ ഡല്‍ഹി ഡയര്‍ഡെവിള്‍സിനായി ഇരുപതാം വയസ്സില്‍ റിഷഭ് പന്ത് ഒരു സീസണില്‍ 500 റണ്‍സ് നേടിയതായിരുന്നു ഇതിന് മുന്നിലെ റെക്കോര്‍ഡ്.

IPL 2026 Final, RCB vs GT: ഐപിഎൽ ഫൈനലിൽ ആർസിബിക്കു എതിരാളി ഗുജറാത്ത്, രാജസ്ഥാൻ പുറത്ത്IPL 2026: രണ്ടാം ക്വാളിഫയറിൽ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിനെ തോൽപ്പിച്ച് ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസ് ഫൈനലിൽ. ഏഴ് വിക്കറ്റിന്റെ ആധികാരിക വിജയവുമായാണ് ഗുജറാത്തിന്റെ ഫൈനൽ പ്രവേശനം. ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത രാജസ്ഥാൻ നിശ്ചിത 20 ഓവറിൽ ആറ് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 214 റൺസ് നേടിയപ്പോൾ മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിൽ മൂന്ന് വിക്കറ്റ് മാത്രം നഷ്ടപ്പെടുത്തി എട്ട് പന്തുകൾ ശേഷിക്കെ ഗുജറാത്ത് ലക്ഷ്യംകണ്ടു.

Vaibhav Sooryavanshi: വീണ്ടും സെഞ്ചുറിക്കരികെ വീണ് 'ടീം മാൻ'; ഇത്തവണ നാല് റൺസ് അകലെ !Vaibhav Sooryavanshi: നാല് റൺസ് അകലെ സെഞ്ചുറി നഷ്ടമായി രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിന്റെ വണ്ടർ കിഡ് വൈഭവ് സൂര്യവൻശി. ഐപിഎലിലെ രണ്ടാം ക്വാളിഫയറിൽ ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസിനെതിരെയാണ് വൈഭവിനു അർഹിച്ച സെഞ്ചുറി നഷ്ടമായത്.

Vaibhav Suryavanshi: വീണ്ടും സെഞ്ചുറിക്കരികെ വീണു, പക്ഷേ റെക്കോർഡുകൾ വാരികൂട്ടി, സെൻസിബിൾ വൈഭവ്ഒരു ഭാഗത്ത് വിക്കറ്റുകള്‍ വീഴുമ്പോള്‍ സ്വന്തം വിക്കറ്റിന് വില നല്‍കി അര്‍ധസെഞ്ചുറി സ്വന്തമാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമായിരുന്നു ഇത്തവണ വൈഭവിന്റെ താണ്ഡവം. തുടര്‍ച്ചയായ രണ്ടാം ഇന്നിങ്ങ്‌സിലും സെഞ്ചുറി നേട്ടം കൈവിട്ടെങ്കിലും ഒരുപിടി വമ്പന്‍ റെക്കോര്‍ഡുകള്‍ താരം സ്വന്തമാക്കി.

Rishabh Pant: ലഖ്‌നൗവിനെ നയിക്കാൻ ഇനി പന്തില്ല ! നാണംകെട്ട പുറത്താകലിനു പിന്നാലെ നായകസ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞുRishabh Pant: ഈ സീസണിലെ നാണംകെട്ട പുറത്താകലിനു പിന്നാലെ ലഖ്‌നൗ സൂപ്പർ ജയന്റ്‌സ് നായകസ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞ് റിഷഭ് പന്ത്. ക്യാപ്റ്റൻസിയിൽ തുടരാൻ താൽപര്യമില്ലെന്ന് പന്ത് ടീം മാനേജ്‌മെന്റിനെ അറിയിച്ചു. നായകസ്ഥാനത്തു നിന്ന് മാറ്റണമെന്ന് പന്ത് ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നെന്ന് ലഖ്‌നൗ എക്‌സ് അക്കൗണ്ടിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി.

വൈഭവിന്റെ നിഴലില്‍ നിന്ന് അവന്‍ രക്ഷപ്പെടണം, ജയ്‌സ്വാള്‍ മുംബൈയിലേക്ക് മാറണമെന്ന് അമ്പാട്ടി റായുഡുഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച യുവതാരങ്ങളില്‍ ഒരാളായിട്ടും വൈഭവിന്റെ നിഴലില്‍ ജയ്‌സ്വാള്‍ ഒതുങ്ങിപോകുന്നത് താരത്തിന് ഗുണകരമാകില്ലെന്നും കൂടുതല്‍ എക്‌സ്‌പോഷര്‍ ലഭിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഫ്രാഞ്ചൈസിയിലേക്ക് മാറണമെന്നുമാണ് റായുഡു പറയുന്നത്.