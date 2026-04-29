ബുധന്‍, 29 ഏപ്രില്‍ 2026
  1. കായികം
  2. ക്രിക്കറ്റ്‌
  3. ഐപിഎല്‍

Riyan Parag : 'ഡ്രസ്സിംഗ് റൂമിൽ വേപ്പിംഗ്', ക്യാമറാക്കണ്ണിൽ കുടുങ്ങി റിയാൻ പരാഗ്, പുതിയ വിവാദം

ഐപിഎല്‍ 2026 സീസണില്‍ രാജസ്ഥാന്‍ റോയല്‍സ് വമ്പന്‍ പ്രകടനങ്ങള്‍ തുടരവെ പുതിയ വിവാദത്തില്‍ അകപ്പെട്ട് നായകന്‍ റിയാന്‍ പരാഗ്.

ജിതിൻരാജ് കെ വി| Last Modified ബുധന്‍, 29 ഏപ്രില്‍ 2026 (11:07 IST)
ചണ്ഡീഗഢ്: ഐപിഎല്‍ 2026 സീസണില്‍ രാജസ്ഥാന്‍ റോയല്‍സ് വമ്പന്‍ പ്രകടനങ്ങള്‍ തുടരവെ പുതിയ വിവാദത്തില്‍ അകപ്പെട്ട് നായകന്‍ റിയാന്‍ പരാഗ്. പഞ്ചാബ് കിംഗ്സിനെതിരായ നിര്‍ണ്ണായക മത്സരത്തിനിടെ ഡ്രസ്സിംഗ് റൂമിലിരുന്ന് പരാഗ് ഇ-സിഗരറ്റ് (Vaping) ഉപയോഗിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്തുവന്നതാണ് കായിക ലോകത്തെ ഞെട്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്റ്റേഡിയങ്ങളിലും ഡ്രസ്സിംഗ് റൂമുകളിലും പുകയില ഉല്‍പ്പന്നങ്ങളും ഇ-സിഗരറ്റുകളും കര്‍ശനമായി നിരോധിച്ചിരിക്കെ, ടീം ക്യാപ്റ്റന്‍ തന്നെ നിയമലംഘനം നടത്തിയത് ബിസിസിഐ ഗൗരവമായി കാണുമെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്.

ക്യാമറയില്‍ കുടുങ്ങിയ ലംഘനം

പഞ്ചാബ് കിംഗ്സ് ഉയര്‍ത്തിയ 223 റണ്‍സ് പിന്തുടരുന്നതിനിടെ 16-ാം ഓവറിലായിരുന്നു സംഭവം. ഡ്രസ്സിംഗ് റൂമിലെ ടീമംഗങ്ങളായ യശസ്വി ജയ്സ്വാളിനും ധ്രുവ് ജുറെലിനും ഒപ്പമിരുന്ന് പരാഗ് വേപ്പിംഗ് നടത്തുന്ന ദൃശ്യങ്ങള്‍ തത്സമയ സംപ്രേഷണത്തിനിടെ ക്യാമറയില്‍ പതിയുകയായിരുന്നു. മിനിറ്റുകള്‍ക്കുള്ളില്‍ ഈ വീഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറലായി. ഇന്ത്യയില്‍ 2019-ലെ നിയമപ്രകാരം (PECA) ഇ-സിഗരറ്റുകളുടെ ഉപയോഗവും വിതരണവും നിരോധിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എന്നതും ഈ വിവാദത്തിന്റെ ഗൗരവം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.

അച്ചടക്ക നടപടി ഉണ്ടാകുമോ?

മത്സരത്തില്‍ പഞ്ചാബ് കിംഗ്സിനെ തോല്‍പ്പിച്ച് രാജസ്ഥാന്‍ മികച്ച വിജയം നേടിയെങ്കിലും, ചര്‍ച്ചകളില്‍ നിറഞ്ഞുനില്‍ക്കുന്നത് പരാഗിന്റെ ഈ അച്ചടക്കലംഘനമാണ്. ക്രിക്കറ്റ് മൈതാനത്തെ പെരുമാറ്റച്ചട്ടങ്ങള്‍ ലംഘിച്ചതിന് പരാഗിന് വലിയ തുക പിഴയോ ഒന്നോ രണ്ടോ മത്സരങ്ങളില്‍ നിന്ന് വിലക്കോ നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം. ബിസിസിഐ ആന്റി കറപ്ഷന്‍ യൂണിറ്റും (ACU) ഈ വിഷയത്തില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് തേടിയേക്കുമെന്നാണ് സൂചന. ഈ സീസണില്‍ നേരത്തെ രാജസ്ഥാന്‍ റോയല്‍സ് മാനേജര്‍ റോമി ഭീന്ദര്‍ ഡഗ് ഔട്ടില്‍ മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ ഉപയോഗിച്ചത് പിടിക്കപ്പെടുകയും പിഴയൊടുക്കേണ്ടി വരികയും ചെയ്തിരുന്നു.

സീസണില്‍ ബാറ്ററെന്ന രീതിയില്‍ തിളങ്ങാനായിട്ടില്ലെങ്കിലും റിയാന്‍ പരാഗിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ മികച്ച പ്രകടനമാണ് രാജസ്ഥാന്‍ നടത്തുന്നത്. നേരത്തെയും പല പ്രതികരണങ്ങളുടെ പേരിലും പരാഗ് വാര്‍ത്തകളില്‍ നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ക്യാമറക്കണ്ണുകളില്‍ ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്തായതോടെ വീണ്ടും വിവാദങ്ങളില്‍ പെട്ടിരിക്കുകയാണ് താരം. യുവാക്കള്‍ക്ക് മാതൃകയാകേണ്ട ഒരു നായകന്‍ ഇത്തരത്തില്‍ നിയമങ്ങള്‍ കാറ്റില്‍പ്പറത്തുന്നത് അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്ന കടുത്ത വിമര്‍ശനമാണ് മുന്‍ താരങ്ങളില്‍ നിന്നും ആരാധകരില്‍ നിന്നും ഉയരുന്നത്.

വിഷയത്തില്‍ രാജസ്ഥാന്‍ റോയല്‍സ് ഫ്രാഞ്ചൈസിയോ റിയാന്‍ പരാഗോ ഇതുവരെ ഔദ്യോഗികമായി പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. ബിസിസിഐയുടെ അടുത്ത നീക്കത്തിനായി ഉറ്റുനോക്കുകയാണ് ക്രിക്കറ്റ് ലോകം.




ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :