ഏകദിനത്തിൽ 50 ഫിഫ്റ്റി, റെക്കോർഡ് നേട്ടമിട്ട് ജോ റൂട്ട്
ഏകദിന ക്രിക്കറ്റില് 50 ഫിഫ്റ്റികളെന്ന റെക്കോര്ഡ് നെട്ടം സ്വന്തമാക്കി ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ഇതിഹാസ താരമായ ജോ റൂട്ട്.
ഏകദിന ക്രിക്കറ്റില് 50 ഫിഫ്റ്റികളെന്ന റെക്കോര്ഡ് നെട്ടം സ്വന്തമാക്കി ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ഇതിഹാസ താരമായ ജോ റൂട്ട്. ഓസ്ട്രേലിയക്കെതിരായ രണ്ടാം ഏകദിനത്തില് 68 പന്തില് 62 റണ്സാണ് താരം സ്വന്തമാക്കിയത്. ഇതോടെ ഏകദിന ഫോര്മാറ്റില് 50 ഫിഫ്റ്റികള് സ്വന്തമാക്കുന്ന ആദ്യ ഇംഗ്ലണ്ട് താരമെന്ന നേട്ടം റൂട്ടിന്റെ പേരിലായി.
കരിയറിലെ 201-ാം ഏകദിന മത്സരത്തിലാണ് റൂട്ടിന്റെ ഈ അതുല്യ നേട്ടം. അര്ധ സെഞ്ച്വറികള്ക്ക് പുറമെ ഇംഗ്ലണ്ടിനായി ഏകദിനത്തില് 20 സെഞ്ച്വറികളും റൂട്ട് സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതോടെ ഇംഗ്ലണ്ടിനായി ഏറ്റവും കൂടുതല് ഏകദിന റണ്സ്, സെഞ്ച്വറികള്, അര്ധ സെഞ്ച്വറികള് എന്നീ മൂന്ന് റെക്കോര്ഡുകളും റൂട്ടിന്റെ പേരിലാണ്.
Not sure if Joe Root or Neo from The Matrix ???? #AUSvENG https://t.co/DPMn2rw97w— cricket.com.au (@cricketcomau) November 15, 2026
ഇംഗ്ലണ്ടിനായി ഏറ്റവും കൂടുതല് ഏകദിന അര്ധ സെഞ്ച്വറികള് നേടിയ താരങ്ങളുടെ പട്ടികയില് മുന് നായകന് ഇയാന് മോര്ഗനാണ് (225 മത്സരങ്ങളില് നിന്ന് 42 ഫിഫ്റ്റികള്) റൂട്ടിന് പിന്നില് രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ളത്. ഇയാന് ബെല് (35), ജോസ് ബട്ലര് (30) എന്നിവരാണ് തുടര്ന്നുള്ള സ്ഥാനങ്ങളില്.
ലോക ക്രിക്കറ്റില് ഏകദിനത്തില് ഏറ്റവും കൂടുതല് അര്ധ സെഞ്ച്വറികള് നേടിയ താരങ്ങളുടെ പട്ടികയില് ഇന്ത്യന് ഇതിഹാസം സച്ചിന് ടെണ്ടുല്ക്കറാണ് (463 മത്സരങ്ങളില് നിന്ന് 96 ഫിഫ്റ്റികള്) ഒന്നാമത്. ശ്രീലങ്കന് താരം കുമാര് സംഗക്കാര (93), ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ ജാക്വിസ് കാലിസ് (86), രാഹുല് ദ്രാവിഡ് (83), ഇന്സമാം ഉള് ഹഖ് (83), റിക്കി പോണ്ടിംഗ് (82), വിരാട് കോഹ്ലി (80) എന്നിവരാണ് പട്ടികയില് മുന്നിലുള്ള മറ്റ് പ്രമുഖര്. ഈ പട്ടികയില് കോലി മാത്രമാണ് ഏകദിന ഫോര്മാറ്റില് സജീവമായിട്ടുള്ളത്.ALSO READ: പരമ്പരയിൽ രോഹിത് നേടിയത് 30 റൺസ്,കോലി 86: ഈ മുൻനിര ലോകകപ്പ് നേടിത്തരുമോ?