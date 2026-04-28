ടീമുകൾ സമയം പാഴാക്കുന്നു, കളിയുടെ ഫ്ലോ കളയുന്നു, നടപടി വേണമെന്ന് ഗവാസ്കർ

ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും തിളക്കമുള്ള ടി20 ടൂര്ണമെന്റെന്ന നിലയില് ഐപിഎല് തിളങ്ങിനില്ക്കുമ്പോഴും മത്സരങ്ങള്ക്കിടെയുണ്ടാകുന്ന അലംഭാവത്തിനും അച്ചടക്കക്കുറവിനുമെതിരെ ശക്തമായി പ്രതികരിച്ച് ക്രിക്കറ്റ് ഇതിഹാസം സുനില് ഗവാസ്കര്. മത്സരത്തിന്റെ ഒഴുക്ക് നശിപ്പിക്കുന്ന രീതിയില് മത്സരത്തിനിടെ സമയം താമസിപ്പിക്കുന്നതിനെതിരെയാണ് മിഡ് ഡേയില് എഴുതിയ കോളത്തില് ഗവാസ്കര് പ്രതികരിച്ചത്. ടി20 മത്സരങ്ങള് 3 മണിക്കൂറിനുള്ളില് പൂര്ത്തിയാക്കാന് ഉദ്ദേശിച്ചവയാണെന്നും എന്നാല് ഐപിഎല്ലില് ഈ സീസണിലെ പല മത്സരങ്ങളും നാല് മണിക്കൂര് കടക്കുകയാണെന്നും ഗവാസ്കര് പറയുന്നു.
ആര്സിബി- മുംബൈ മത്സരം നാല് മണിക്കൂറിന് മുകളില് സമയമാണെടുത്തത്. ബൗണ്ടറിക്കടുത്ത് ഫീല്ഡ് ചെയ്യുന്ന കളിക്കാര്ക്ക് വെള്ളം കൊണ്ടുപോകാന് റിസര്വ് കളിക്കാര് ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതും, സ്ട്രാറ്റജിക് ടൈം-ഔട്ടില് ആറോ ഏഴോ പേര് കളിക്കളത്തില് തിരക്കുന്നതും മത്സരത്തിന്റെ ഒഴുക്കിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്.ഡ്രിങ്ക്സ് ദൗത്യത്തിന് രണ്ട് റിസര്വ് കളിക്കാരും കോച്ചിംഗ് സ്റ്റാഫില് നിന്ന് രണ്ട് പേരും മാത്രം മതിയെന്നും ഗവാസ്കര് നിര്ദ്ദേശിക്കുന്നു. സാമ്പത്തിക പിഴവുകള് ഏര്പ്പെടുത്തിയതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല. ടീമിനുകള്ക്ക് മുകളില് റണ് പെനാല്റ്റി ഏര്പ്പെടുത്തിയെങ്കില് മാത്രമെ ടീമുകള് നിയമം പാലിക്കു. ആവര്ത്തിച്ച് കാലതാമസമുണ്ടായാല് റണ് പെനാല്റ്റിയായി ചുമത്തുന്ന രീതി വേണം. ബിസിസിഐ ഈ കാര്യത്തില് പരിശോധന നടത്തണമെന്നും ഗവാസ്കര് ആവശ്യപ്പെടുന്നു
സാമ്പത്തിക പിഴകള് ഫലപ്രദമല്ലെന്നും, കളിയുടെ ഫലത്തെ നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്ന പോയന്റ് അല്ലെങ്കില് റണ് പെനാല്റ്റി ഏര്പ്പെടുത്തിയാല് മാത്രമേ ടീമുകള് സമയം പാലിക്കൂ എന്ന് ഗവാസ്കര് വ്യക്തമാക്കി. വിക്കറ്റ് വീഴുമ്പോള് അടുത്ത ബാറ്റര്ക്ക് ലഭിക്കുന്ന രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റായി ചുരുക്കണമെന്നും, ആവര്ത്തിച്ചുള്ള കാലതാമസത്തിന് പെനാല്റ്റി റണ് ചുമത്തണമെന്നും അദ്ദേഹം നിര്ദ്ദേശിച്ചു.
IPL-ന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള നിലവാരം മുന് വര്ഷങ്ങളേക്കാള് ഈ സീസണില് മികച്ചതാണെന്ന് ഗവാസ്കര് അംഗീകരിക്കുന്നു. എന്നാല് ഗ്രൗണ്ടിന്റെ പരിശുദ്ധി കാക്കേണ്ടത് BCCI-യുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് - ലിറ്റില് മാസ്റ്ററുടെ ഈ ഓര്മ്മപ്പെടുത്തല് ഇന്ത്യന് ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകരില് വലിയ പ്രതിധ്വനി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്.