ബുധന്‍, 29 ഏപ്രില്‍ 2026
രോഹിത്തും വിൽ ജാക്സും തിരിച്ചെത്തും, മുറിവേറ്റ മുംബൈ ഇന്ന് ഹൈദരാബാദിനെതിരെ

അഞ്ച് തവണ ഐപിഎല്‍ ചാമ്പ്യന്മാരായ ഇരു ടീമുകളും ഇന്ന് ഒരല്പം ക്ഷീണത്തിലാണ്.

ജിതിൻരാജ് കെ വി| Last Modified ബുധന്‍, 29 ഏപ്രില്‍ 2026 (13:40 IST)
ഐപിഎല്‍ ചരിത്രത്തില്‍ മുംബൈ, ചെന്നൈ ടീമുകളെ പോലെ ടൂര്‍ണമെന്റില്‍ ആധിപത്യം പുലര്‍ത്തിയിട്ടുള്ള വേറെ ടീമുകളില്ല. അഞ്ച് തവണ ഐപിഎല്‍ ചാമ്പ്യന്മാരായ ഇരു ടീമുകളും ഇന്ന് ഒരല്പം ക്ഷീണത്തിലാണ്. ചെന്നൈയ്ക്ക് മഹേന്ദ്ര സിംഗ് ധോനിയുടെ അഭാവവും ടീം പരിചയസമ്പത്തില്‍ നിന്ന് ചെറുപ്പക്കാരിലേക്ക് ഫോക്കസ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തതുമാണ് നിലവിലെ തളര്‍ച്ചയ്ക്ക് കാരണമെങ്കില്‍ മുംബൈയുടെ കാര്യം ഒരല്പം വ്യത്യസ്തമാണ്.


ലോക ടി20 ക്രിക്കറ്റിലെ വമ്പന്‍ താരങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടും ഒരു യൂണിറ്റ് എന്ന രീതിയില്‍ പോകാന്‍ സാധിക്കാത്തതാണ് മുംബൈയുടെ പരാജയങ്ങള്‍ക്ക് വലിയൊരു കാരണം. ഹാര്‍ദ്ദിക് പാണ്ഡ്യ നയിക്കുന്ന ടീമില്‍ ക്വിന്റണ്‍ ഡികോക്ക്, ജസ്പ്രീത് ബുമ്ര, രോഹിത് ശര്‍മ, സൂര്യ കുമാര്‍ യാദവ്, ട്രെന്‍ഡ് ബോള്‍ട്ട് തുടങ്ങി ലോക ക്രിക്കറ്റിലെ വമ്പന്മാരാണുള്ളത്. എന്നാല്‍ കടലാസില്‍ മാത്രമാണ് ഈ പേരും പെരുമയും ഒതുങ്ങുന്നത് എന്നാണ് മുംബൈയ്ക്ക് പ്രശ്‌നം.

ഐപിഎല്ലിന്റെ ആദ്യപകുതി പിന്നിടുമ്പോള്‍ പോയന്റ് പട്ടികയില്‍ അവസാന സ്ഥാനക്കാരില്‍ ഒരാളാണ് മുംബൈ. പ്ലേ ഓഫ് സാധ്യതകളില്‍ ഇപ്പോള്‍ പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിലും പല വമ്പന്മാരുടെയും സാധ്യതകളെ ഇല്ലാതെയാക്കാന്‍ മുംബൈയ്ക്ക് ഇനിയും സാധിക്കും. രോഹിത് ശര്‍മയും വില്‍ ജാക്‌സും മടങ്ങിയെത്തുന്നതോടെ ഹൈദരബാദിനെതിരെ മറ്റൊരു മുംബൈയെ ആകും ഇന്ന് കാണാനാവുക.

പവര്‍പ്ലേയില്‍ ആധിപത്യം പുലര്‍ത്താന്‍ കഴിയുമെന്നതും ഫീല്‍ഡ് പ്ലേസ്‌മെന്റ് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളില്‍ ഹാര്‍ദ്ദിക്കിനെ സഹായിക്കാനാകും എന്നുള്ളതും രോഹിത്തിനെ മുംബൈയുടെ പ്രധാന താരങ്ങളില്‍ ഒന്നാക്കി മാറ്റുന്നുണ്ട്. ലോകകപ്പിലെ വമ്പന്‍ പ്രകടനത്തിന് ശേഷം വില്‍ ജാക്‌സ് എത്തുമ്പോള്‍ ബൗളിങ്ങിലും ബാറ്റിങ്ങിലും മുംബൈ ശക്തരാകും. ഇത് മധ്യനിരയില്‍ മുംബൈയ്ക്ക് നല്‍കുന്ന ബാലന്‍സ് വലുതായിരിക്കും. സൂര്യകുമാര്‍ കൂടി ഫോമിലേക്ക് ഉയര്‍ന്നാല്‍ രണ്ടാം പകുതിയില്‍ മറ്റൊരു മുംബൈയെ ആകും ആരാധകര്‍ക്ക് കാണാന്‍ സാധിക്കുക.


