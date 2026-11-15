India vs Newzealand : ടോപ് ഓർഡർ തകർന്നു, കരകയറ്റി ഇഷാനും അക്സറും, ന്യൂസിലൻഡിന് മുന്നിൽ 210 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം
രോഹിത് ശര്മ 7 റണ്സിനും വിരാട് കോലി 5 റണ്സിനുമാണ് പുറത്തായത്.
ഇന്ത്യക്കെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയിലെ അഞ്ചാം മത്സരത്തില് ന്യൂസിലന്ഡിന് മുന്നില് 210 റണ്സ് വിജയലക്ഷ്യം. ടോസ് നേടി ബൗളിങ് തിരെഞ്ഞെടുത്ത ന്യൂസിലന്ഡിന് മികച്ച തുടക്കമാണ് മത്സരത്തില് ലഭിച്ചത്. ടോപ് ഓര്ഡറിലെ 3 വിക്കറ്റുകളും 34 റണ്സിനിടെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് നഷ്ടമായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തില് നിരാശപ്പെടുത്തിയ സീനിയര് താരങ്ങളായ വിരാട് കോലിയ്ക്കും രോഹിത് ശര്മയ്ക്കും ഇന്നും തിളങ്ങാനായില്ല. രോഹിത് ശര്മ 7 റണ്സിനും വിരാട് കോലി 5 റണ്സിനുമാണ് പുറത്തായത്.
18 റണ്സെടുത്ത റുതുരാജ് ഗെയ്ക്ക്വാദും പുറത്തായതോടെ ശ്രേയസ് അയ്യരും അക്ഷര് പട്ടേലും ചേര്ന്ന് രക്ഷാപ്രവര്ത്തനത്തിന് തുനിഞ്ഞെങ്കിലും ടീം സ്കോര് 86ല് നില്ക്കെ ശ്രേയസ് അയ്യരും പുറത്തായി. 46 റണ്സ് വീതം നേടിയ അക്ഷര് പട്ടേലും ഇഷാന് കിഷനും ചേര്ന്നാണ് ടീം സ്കോര് പിന്നീടുയര്ത്തിയത്. 22 റണ്സുമായി നമന് ധിറും പിന്തുണ നല്കി. അവസാന ഓവറുകളില് 14 റണ്സ് വീതം നേടിയ മൊഹമ്മദ് സിറാജ്, അര്ഷ്ദീപ് സിങ് എന്നിവരുടെ ഇന്നിങ്ങ്സുകളാണ് ഇന്ത്യന് സ്കോര് 200 കടത്തിയത്.
ന്യൂസിലന്ഡീനായി ജേക്കബ് ഡഫിയും മിച്ചല് സാന്റനറും 3 വിക്കറ്റ് നേടി. മാത്യു ഫിഷര് 2 വിക്കറ്റ് നെടിയപ്പോള് ബ്ലെയര് തിക്നര്, മിച്ചല് ബ്രേസ്വല് എന്നിവര് ഓരോ വിക്കറ്റ് വീതവും നേടി.ALSO READ: വീണ്ടും നിരാശപ്പെടുത്തി കോലിയും രോഹിത്തും; ഒരാൾ ഏഴും അടുത്തയാൾ അഞ്ചിനും പുറത്ത് !