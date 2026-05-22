കളിയും തോറ്റു, ടീം പുറത്തായി, 24 ലക്ഷം രൂപ പിഴയും ! ഗെയ്ക്വാദിനു 'മോശം സമയം'
ഐപിഎൽ പെരുമാറ്റചട്ടം ആർട്ടിക്കിൾ 2.3 പ്രകാരം കുറഞ്ഞ ഓവർ നിരക്കാണ് ഗെയ്ക്വാദിനു പിഴ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്
ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് നായകൻ ഋതുരാജ് ഗെയ്ക്വാദിനു 24 ലക്ഷം രൂപ പിഴ. ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസിനെതിരായ മത്സരത്തിലെ കുറഞ്ഞ ഓവർ നിരക്കിന്റെ പേരിലാണ് പിഴ ചുമത്തിയത്.
ഐപിഎൽ പെരുമാറ്റചട്ടം ആർട്ടിക്കിൾ 2.3 പ്രകാരം കുറഞ്ഞ ഓവർ നിരക്കാണ് ഗെയ്ക്വാദിനു പിഴ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് രണ്ടാം തവണയാണ് ഗെയ്ക്വാദ് സമാന പിഴവ് വരുത്തുന്നത്. ടീം താരങ്ങൾ ആറ് ലക്ഷമോ അല്ലെങ്കിൽ മാച്ച് ഫീയുടെ 25 ശതമാനമോ പിഴ അടയ്ക്കണം.
അതേസമയം ഐപിഎലിൽ പ്ലേ ഓഫ് കാണാതെ ചെന്നൈ പുറത്താകുകയും ചെയ്തു. 14 കളികളിൽ ആറ് ജയത്തോടെ ഏഴാം സ്ഥാനത്താണ് ചെന്നൈ.
എന്ഡിടിവിക്ക് നല്കിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് ഹൈദരാബാദിന്റെ മുന്നേറ്റത്തെ പറ്റിയും വൈഭവ് സൂര്യവംശിയെ പറ്റിയെല്ലാം കമ്മിന്സ് മനസ്സ് തുറന്നത്. പരിക്കിനെ തുടര്ന്ന് കമ്മിന്സ് ടൂര്ണമെന്റിലെ ആദ്യമത്സരങ്ങള് കളിച്ചിരുന്നില്ല. ഈ ഘട്ടത്തില് ഹൈദരാബാദ് നായകനെന്ന നിലയില് ഇഷാന് മികച്ച രീതിയില് ടീമിനെ കൈകാര്യം ചെയ്തെന്നും ടീമിന് ആത്മവിശ്വാസം നല്കാന് ഇഷാനായെന്നും കമ്മിന്സ് പറയുന്നു.
Sanju Samson: ഋതുരാജ് ഗെയ്ക്വാദിനെ റിലീസ് ചെയ്യാൻ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ്. ഈ സീസണിലെ മോശം പ്രകടനത്തിനു പിന്നാലെയാണ് തീരുമാനം. ബാറ്റിങ്ങിലും ക്യാപ്റ്റൻസിയിലും ഗെയ്ക്വാദ് പരാജയമാണെന്നാണ് മാനേജ്മെന്റ് വിലയിരുത്തൽ. പ്ലേ ഓഫ് കാണാതെ ടീം പുറത്തായ സാഹചര്യത്തിൽ മാനേജ്മെന്റ് ശക്തമായ നടപടികളിലേക്ക് കടന്നേക്കും.