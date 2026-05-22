Sanju Samson : കീപ്പിങ്ങിനിടെ പരിക്ക്, ബാറ്റിങ്ങില് ഗോള്ഡന് ഡക്ക്, 500 റണ്സ് ക്ലബിലെത്താതെ സഞ്ജുവിന്റെ മടക്കം
ഐപിഎല് ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റന്സിനെതിരായ നിര്ണായക മത്സരത്തില് ചെന്നൈ സൂപ്പര് കിങ്ങ്സിന് തോല്വി. ലോകകപ്പ് ഫൈനലില് ന്യൂസിലന്ഡിനെതിരെ തകര്ത്തടിച്ച സഞ്ജു ഇന്നലെ ഗുജറാത്തിനെതിരെ നേരിട്ട ആദ്യ പന്തില് തന്നെ മടങ്ങി. മത്സരത്തില് ഗുജറാത്ത് ബാറ്റിങ്ങിലെ രണ്ടാം ഓവറില് സ്പെന്സര് ജോണ്സന്റെ പന്ത് പിടിക്കാന് ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ വിരലിന് പരിക്കേറ്റ് സഞ്ജു ഗ്രൗണ്ട് വിട്ടിരുന്നു. ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയപ്പോള് മുഹമ്മദ് സിറാജിന്റെ ആദ്യ പന്തില് തന്നെ വിക്കറ്റ് കീപ്പര് ജോസ് ബട്ട്ലര്ക്ക് ക്യാച്ച് സമ്മാനിച്ച് മടങ്ങി.
ഗുജറാത്ത് ഇന്നിങ്ങ്സിലെ രണ്ടാം ഓവറിലായിരുന്നു സഞ്ജുവിന്റെ വിരലിന് പരിക്കേറ്റത്. പന്ത് കയ്യില് കൊണ്ടതിന് പിന്നാലെ കടുത്ത വേദനയോടെ സഞ്ജു ഗ്രൗണ്ട് വിട്ടിരുന്നു. സഞ്ജുവിന് പകരം ഉര്വില് പട്ടേലാണ് ചെന്നൈയ്ക്കായി വിക്കറ്റ് കീപ്പറുടെ ചുമതലയേറ്റത്. സഞ്ജു ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങുമോ എന്ന് സംശയമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും മാറ്റ് ഷോര്ട്ടിനൊപ്പം താരം ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങി. മത്സരത്തില് 23 റണ്സ് കൂടി നേടിയിരുന്നെങ്കില് സീസണില് 500 റണ്സ് സഞ്ജുവിന് നേടാമായിരുന്നു. 14 മത്സരങ്ങളില് നിന്ന് 53 ഫോറും 24 സിക്സും സഹിതം 477 റണ്സാണ് താരം നേടിയത്.
എന്ഡിടിവിക്ക് നല്കിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് ഹൈദരാബാദിന്റെ മുന്നേറ്റത്തെ പറ്റിയും വൈഭവ് സൂര്യവംശിയെ പറ്റിയെല്ലാം കമ്മിന്സ് മനസ്സ് തുറന്നത്. പരിക്കിനെ തുടര്ന്ന് കമ്മിന്സ് ടൂര്ണമെന്റിലെ ആദ്യമത്സരങ്ങള് കളിച്ചിരുന്നില്ല. ഈ ഘട്ടത്തില് ഹൈദരാബാദ് നായകനെന്ന നിലയില് ഇഷാന് മികച്ച രീതിയില് ടീമിനെ കൈകാര്യം ചെയ്തെന്നും ടീമിന് ആത്മവിശ്വാസം നല്കാന് ഇഷാനായെന്നും കമ്മിന്സ് പറയുന്നു.
Sanju Samson: ഋതുരാജ് ഗെയ്ക്വാദിനെ റിലീസ് ചെയ്യാൻ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ്. ഈ സീസണിലെ മോശം പ്രകടനത്തിനു പിന്നാലെയാണ് തീരുമാനം. ബാറ്റിങ്ങിലും ക്യാപ്റ്റൻസിയിലും ഗെയ്ക്വാദ് പരാജയമാണെന്നാണ് മാനേജ്മെന്റ് വിലയിരുത്തൽ. പ്ലേ ഓഫ് കാണാതെ ടീം പുറത്തായ സാഹചര്യത്തിൽ മാനേജ്മെന്റ് ശക്തമായ നടപടികളിലേക്ക് കടന്നേക്കും.