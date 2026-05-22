Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Friday, 22 May 2026 (08:54 IST)

Sanju Samson : കീപ്പിങ്ങിനിടെ പരിക്ക്, ബാറ്റിങ്ങില്‍ ഗോള്‍ഡന്‍ ഡക്ക്, 500 റണ്‍സ് ക്ലബിലെത്താതെ സഞ്ജുവിന്റെ മടക്കം

ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയപ്പോള്‍ മുഹമ്മദ് സിറാജിന്റെ ആദ്യ പന്തില്‍ തന്നെ വിക്കറ്റ് കീപ്പര്‍ ജോസ് ബട്ട്ലര്‍ക്ക് ക്യാച്ച് സമ്മാനിച്ച് മടങ്ങി.

ഐപിഎല്‍ ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റന്‍സിനെതിരായ നിര്‍ണായക മത്സരത്തില്‍ ചെന്നൈ സൂപ്പര്‍ കിങ്ങ്‌സിന് തോല്‍വി. ലോകകപ്പ് ഫൈനലില്‍ ന്യൂസിലന്‍ഡിനെതിരെ തകര്‍ത്തടിച്ച സഞ്ജു ഇന്നലെ ഗുജറാത്തിനെതിരെ നേരിട്ട ആദ്യ പന്തില്‍ തന്നെ മടങ്ങി. മത്സരത്തില്‍ ഗുജറാത്ത് ബാറ്റിങ്ങിലെ രണ്ടാം ഓവറില്‍ സ്‌പെന്‍സര്‍ ജോണ്‍സന്റെ പന്ത് പിടിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ വിരലിന് പരിക്കേറ്റ് സഞ്ജു ഗ്രൗണ്ട് വിട്ടിരുന്നു. ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയപ്പോള്‍ മുഹമ്മദ് സിറാജിന്റെ ആദ്യ പന്തില്‍ തന്നെ വിക്കറ്റ് കീപ്പര്‍ ജോസ് ബട്ട്ലര്‍ക്ക് ക്യാച്ച് സമ്മാനിച്ച് മടങ്ങി.
 
ഗുജറാത്ത് ഇന്നിങ്ങ്‌സിലെ രണ്ടാം ഓവറിലായിരുന്നു സഞ്ജുവിന്റെ വിരലിന് പരിക്കേറ്റത്. പന്ത് കയ്യില്‍ കൊണ്ടതിന് പിന്നാലെ കടുത്ത വേദനയോടെ സഞ്ജു ഗ്രൗണ്ട് വിട്ടിരുന്നു. സഞ്ജുവിന് പകരം ഉര്‍വില്‍ പട്ടേലാണ് ചെന്നൈയ്ക്കായി വിക്കറ്റ് കീപ്പറുടെ ചുമതലയേറ്റത്. സഞ്ജു ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങുമോ എന്ന് സംശയമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും മാറ്റ് ഷോര്‍ട്ടിനൊപ്പം താരം ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങി. മത്സരത്തില്‍ 23 റണ്‍സ് കൂടി നേടിയിരുന്നെങ്കില്‍ സീസണില്‍ 500 റണ്‍സ് സഞ്ജുവിന് നേടാമായിരുന്നു. 14 മത്സരങ്ങളില്‍ നിന്ന് 53 ഫോറും 24 സിക്‌സും സഹിതം 477 റണ്‍സാണ് താരം നേടിയത്.
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

