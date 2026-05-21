കൊള്ളാമെടാ മക്കളെ, ഈസി ക്യാച്ച് കൈവിട്ട സഹതാരങ്ങൾക്ക് കൈയ്യടിച്ച് ഹാർദ്ദിക്
ബാറ്റിങ്ങിലും ബൗളിങ്ങിലും ഫീല്ഡിങ്ങിലും ഒരുപോലെ തിളങ്ങി എതിരാളികളെ വിറപ്പിച്ച ചാമ്പ്യന് ടീമായിരുന്നു ഒരുക്കാലത്ത് മുംബൈ ഇന്ത്യന്സ്. ഇത്തവണ ഹാര്ദ്ദിക് പാണ്ഡ്യയുടെ നേതൃത്വത്തിലിറങ്ങിയ മുംബൈ ഇന്ത്യന്സ് ചില മത്സരങ്ങളില് പഴയ ചാമ്പ്യന് ടീമിന്റെ മിന്നലാട്ടങ്ങള് കാണിച്ചെങ്കിലും പൊതുവെ 3 വകുപ്പിലും പരാജയമായിരുന്നു. ഇതില് തന്നെ ഫീല്ഡിങ്ങില് മോശം പ്രകടനമാണ് മുംബൈ നടത്തുന്നത്. കഴിഞ്ഞ കൊല്ക്കത്തയ്ക്കെതിരായ മത്സരത്തിലും പല അവസരങ്ങള് ഫീല്ഡര്മാര് കൈവിട്ടു.
ഇപ്പോഴിതാ മത്സരത്തില് ഹാര്ദ്ദിക് പാണ്ഡ്യ എറിഞ്ഞ പത്താം ഓവറില് മുംബൈ ഫീല്ഡര്മാര് റോവ്മന് പവലിന്റെ ക്യാച്ച് അവസരം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയതാണ് വാര്ത്തയായിരിക്കുന്നത്. പവല് സിക്സര് ലക്ഷ്യം വെച്ച് അടിച്ച പന്ത് ഏറെ ഉയരത്തിലേക്ക് പോയിരുന്നു. ഈ സമയത്ത് ദീപക് ചഹറും റോബിന് മിന്സുമായിരുന്നു ക്യാച്ചിനായി ശ്രമിച്ചത്. എന്നാല് പന്ത് രണ്ട് പേര്ക്കും നടുവില് വന്ന് പതിക്കുകയായിരുന്നു. പരസ്പരം ഫീല്ഡര്മാര് കുറ്റം പറയുന്നതും കാണാമായിരുന്നു. എന്നാല് ഇങ്ങനൊരു അവസരം നഷ്ടമായിട്ടും കൈ ഉയര്ത്തികാണിച്ച് കയ്യടിക്കുകയാണ് ഹാര്ദ്ദിക് ചെയ്തത്.
Who the real snakes are in MI, of course it's not Hardik Pandya.— A N U J (@Hello_anuj) May 21, 2026
നേരത്തെയും മുംബൈ ഫീല്ഡര്മാര് സമാനമായ തരത്തില് അവസരങ്ങള് കൈവിട്ടിരുന്നു. ഈ പശ്ചാത്തലത്തില് ഹാര്ദ്ദിക് സഹതാരങ്ങളെ പരിഹസിച്ചാണ് കൈയ്യടിച്ചതെന്ന് സോഷ്യല് മീഡിയ പറയുന്നു. മുന്പ് പലതവണ സഹതാരങ്ങളോടുള്ള ഹാര്ദ്ദിക്കിന്റെ പെരുമാറ്റം സോഷ്യല് മീഡിയയില് ചര്ച്ചയായിരുന്നു. ടീം തോല്ക്കുമ്പോഴും കൂളായി കാണിക്കാന് ഹാര്ദ്ദിക് ശ്രമം നടത്തുകയാണെന്നും ഓറ കര്ഷകനാണ് ഹാര്ദ്ദിക്കെന്നും പലപ്പോഴും വിമര്ശനങ്ങള് ഉയര്ന്നിരുന്നു.
എന്ഡിടിവിക്ക് നല്കിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് ഹൈദരാബാദിന്റെ മുന്നേറ്റത്തെ പറ്റിയും വൈഭവ് സൂര്യവംശിയെ പറ്റിയെല്ലാം കമ്മിന്സ് മനസ്സ് തുറന്നത്. പരിക്കിനെ തുടര്ന്ന് കമ്മിന്സ് ടൂര്ണമെന്റിലെ ആദ്യമത്സരങ്ങള് കളിച്ചിരുന്നില്ല. ഈ ഘട്ടത്തില് ഹൈദരാബാദ് നായകനെന്ന നിലയില് ഇഷാന് മികച്ച രീതിയില് ടീമിനെ കൈകാര്യം ചെയ്തെന്നും ടീമിന് ആത്മവിശ്വാസം നല്കാന് ഇഷാനായെന്നും കമ്മിന്സ് പറയുന്നു.
Sanju Samson: ഋതുരാജ് ഗെയ്ക്വാദിനെ റിലീസ് ചെയ്യാൻ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ്. ഈ സീസണിലെ മോശം പ്രകടനത്തിനു പിന്നാലെയാണ് തീരുമാനം. ബാറ്റിങ്ങിലും ക്യാപ്റ്റൻസിയിലും ഗെയ്ക്വാദ് പരാജയമാണെന്നാണ് മാനേജ്മെന്റ് വിലയിരുത്തൽ. പ്ലേ ഓഫ് കാണാതെ ടീം പുറത്തായ സാഹചര്യത്തിൽ മാനേജ്മെന്റ് ശക്തമായ നടപടികളിലേക്ക് കടന്നേക്കും.