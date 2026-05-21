  1. കായികം
  2. ക്രിക്കറ്റ്‌
  3. ഐപിഎല്‍
  4. Hardik pandya claps after Mumbai indians Teammates miss easy catch
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Thursday, 21 May 2026 (14:43 IST)

കൊള്ളാമെടാ മക്കളെ, ഈസി ക്യാച്ച് കൈവിട്ട സഹതാരങ്ങൾക്ക് കൈയ്യടിച്ച് ഹാർദ്ദിക്

Hardik Pandya, Mumbai Indians, KKR vs MI, IPL News
BY: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Publish: Thu, 21 May 2026 (14:43 IST) Updated: Thu, 21 May 2026 (14:28 IST)
google-news
ബാറ്റിങ്ങിലും ബൗളിങ്ങിലും ഫീല്‍ഡിങ്ങിലും ഒരുപോലെ തിളങ്ങി എതിരാളികളെ വിറപ്പിച്ച ചാമ്പ്യന്‍ ടീമായിരുന്നു ഒരുക്കാലത്ത് മുംബൈ ഇന്ത്യന്‍സ്. ഇത്തവണ ഹാര്‍ദ്ദിക് പാണ്ഡ്യയുടെ നേതൃത്വത്തിലിറങ്ങിയ മുംബൈ ഇന്ത്യന്‍സ് ചില മത്സരങ്ങളില്‍ പഴയ ചാമ്പ്യന്‍ ടീമിന്റെ മിന്നലാട്ടങ്ങള്‍ കാണിച്ചെങ്കിലും പൊതുവെ 3 വകുപ്പിലും പരാജയമായിരുന്നു. ഇതില്‍ തന്നെ ഫീല്‍ഡിങ്ങില്‍ മോശം പ്രകടനമാണ് മുംബൈ നടത്തുന്നത്. കഴിഞ്ഞ കൊല്‍ക്കത്തയ്‌ക്കെതിരായ മത്സരത്തിലും പല അവസരങ്ങള്‍ ഫീല്‍ഡര്‍മാര്‍ കൈവിട്ടു.
 
 ഇപ്പോഴിതാ മത്സരത്തില്‍ ഹാര്‍ദ്ദിക് പാണ്ഡ്യ എറിഞ്ഞ പത്താം ഓവറില്‍ മുംബൈ ഫീല്‍ഡര്‍മാര്‍ റോവ്മന്‍ പവലിന്റെ ക്യാച്ച് അവസരം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയതാണ് വാര്‍ത്തയായിരിക്കുന്നത്. പവല്‍ സിക്‌സര്‍ ലക്ഷ്യം വെച്ച് അടിച്ച പന്ത് ഏറെ ഉയരത്തിലേക്ക് പോയിരുന്നു. ഈ സമയത്ത് ദീപക് ചഹറും റോബിന്‍ മിന്‍സുമായിരുന്നു ക്യാച്ചിനായി ശ്രമിച്ചത്. എന്നാല്‍ പന്ത് രണ്ട് പേര്‍ക്കും നടുവില്‍ വന്ന് പതിക്കുകയായിരുന്നു. പരസ്പരം ഫീല്‍ഡര്‍മാര്‍ കുറ്റം പറയുന്നതും കാണാമായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇങ്ങനൊരു അവസരം നഷ്ടമായിട്ടും കൈ ഉയര്‍ത്തികാണിച്ച് കയ്യടിക്കുകയാണ് ഹാര്‍ദ്ദിക് ചെയ്തത്.
 
നേരത്തെയും മുംബൈ ഫീല്‍ഡര്‍മാര്‍ സമാനമായ തരത്തില്‍ അവസരങ്ങള്‍ കൈവിട്ടിരുന്നു. ഈ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ഹാര്‍ദ്ദിക് സഹതാരങ്ങളെ പരിഹസിച്ചാണ് കൈയ്യടിച്ചതെന്ന് സോഷ്യല്‍ മീഡിയ പറയുന്നു. മുന്‍പ് പലതവണ സഹതാരങ്ങളോടുള്ള ഹാര്‍ദ്ദിക്കിന്റെ പെരുമാറ്റം സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ ചര്‍ച്ചയായിരുന്നു. ടീം തോല്‍ക്കുമ്പോഴും കൂളായി കാണിക്കാന്‍ ഹാര്‍ദ്ദിക് ശ്രമം നടത്തുകയാണെന്നും ഓറ കര്‍ഷകനാണ് ഹാര്‍ദ്ദിക്കെന്നും പലപ്പോഴും വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ ഉയര്‍ന്നിരുന്നു.
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

പ്ലേ ഓഫിനടുത്തെത്തി എന്നാലും രാജസ്ഥാൻ സേഫല്ല, ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ ചെന്നൈയ്ക്ക് വരെ കടക്കാം

പ്ലേ ഓഫിനടുത്തെത്തി എന്നാലും രാജസ്ഥാൻ സേഫല്ല, ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ ചെന്നൈയ്ക്ക് വരെ കടക്കാംനിലവില്‍ 13 മത്സരങ്ങളില്‍ നിന്ന് 14 പോയന്റുമായി പോയന്റ് പട്ടികയില്‍ നാലാമതാണ് രാജസ്ഥാന്‍.

Vaibhav Sooryavanshi : സീനിയേഴ്സെല്ലാം അങ്ങ് മാറി നിൽക്ക്.., ഓറഞ്ച് ക്യാപ് തൂക്കി വൈഭവ്, ഒപ്പം ഒരുപിടി റെക്കോർഡുകളും

Vaibhav Sooryavanshi : സീനിയേഴ്സെല്ലാം അങ്ങ് മാറി നിൽക്ക്.., ഓറഞ്ച് ക്യാപ് തൂക്കി വൈഭവ്, ഒപ്പം ഒരുപിടി റെക്കോർഡുകളും2018ല്‍ ഡല്‍ഹി ഡയര്‍ഡെവിള്‍സിനായി ഇരുപതാം വയസ്സില്‍ റിഷഭ് പന്ത് ഒരു സീസണില്‍ 500 റണ്‍സ് നേടിയതായിരുന്നു ഇതിന് മുന്നിലെ റെക്കോര്‍ഡ്.

Arsenal FC : 22 വര്‍ഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് വിരാമം, ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ രാജാക്കന്മാരായി ആഴ്‌സണല്‍

Arsenal FC : 22 വര്‍ഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് വിരാമം, ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ രാജാക്കന്മാരായി ആഴ്‌സണല്‍കിരീടത്തിലേക്ക് കുതിക്കാന്‍ വിജയം അനിവാര്യമായിരുന്ന മത്സരത്തില്‍ 1-1നാണ് സിറ്റി സമനില വഴങ്ങിയത്.

Shreyas Iyer: സൂര്യകുമാർ യാദവിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻസി തെറിക്കും; പുതിയ നായകൻ ആരെന്നോ?

Shreyas Iyer: സൂര്യകുമാർ യാദവിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻസി തെറിക്കും; പുതിയ നായകൻ ആരെന്നോ?സൂര്യകുമാർ യാദവിനെ നായകസ്ഥാനത്തുനിന്ന് മാറ്റാൻ സെലക്ടർമാർ തീരുമാനിച്ചതായി ഇന്ത്യ ടുഡെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു

Jitesh Sharma : എന്താണ് നടക്കുന്നതെന്ന് ഒരു ബോധവുമില്ല, വീണ്ടും ഉത്തരവാദിത്തമില്ലാത്ത പ്രകടനവുമായി ജിതേഷ് ശർമ്മ, ആർസിബി കുരുക്കിൽ

Jitesh Sharma : എന്താണ് നടക്കുന്നതെന്ന് ഒരു ബോധവുമില്ല, വീണ്ടും ഉത്തരവാദിത്തമില്ലാത്ത പ്രകടനവുമായി ജിതേഷ് ശർമ്മ, ആർസിബി കുരുക്കിൽഒരു ഫിനിഷര്‍ എന്ന നിലയില്‍ ഉത്തരവാദിത്തം കാണിക്കുന്നതിന് പകരം അനാവശ്യമായ ധൃതി കാണിച്ചത് ടീമിന്റെ ബാറ്റിംഗ് തകര്‍ച്ചയ്ക്ക് ആക്കം കൂട്ടി.

Virat Kohli : വേണ്ടത് 58 റൺസ്, കിംഗ് കോലിയെ കാത്ത് വമ്പൻ റെക്കോർഡ്

Virat Kohli : വേണ്ടത് 58 റൺസ്, കിംഗ് കോലിയെ കാത്ത് വമ്പൻ റെക്കോർഡ്ഐപിഎല്ലില്‍ ഇന്ന് സണ്‍റൈസേഴ്‌സ് ഹൈദരാബാദിനെ നേരിടാനിറങ്ങുമ്പോള്‍ വമ്പന്‍ റെക്കോര്‍ഡ് ലക്ഷ്യമിട്ട് ആര്‍സിബിയുടെ സൂപ്പര്‍ താരം വിരാട് കോലി. സണ്‍റൈസേഴ്‌സ് ഹൈദരാബാദിനെതിരെ 58 റണ്‍സ് നേടാന്‍ സാധിച്ചാല്‍ തുടര്‍ച്ചയായി 4 സീസണുകളില്‍ 600+ നേട്ടമെന്ന അപൂര്‍വ റെക്കോര്‍ഡ് കോലിക്ക് സ്വന്തമാകും.

വൈഭവ് ഭാവി സൂപ്പർതാരം, അഭിഷേകോ ഹെഡോ ക്ലാസനോ ശൈലി മാറ്റില്ല : വ്യക്തമാക്കി പാറ്റ് കമ്മിൻസ്

വൈഭവ് ഭാവി സൂപ്പർതാരം, അഭിഷേകോ ഹെഡോ ക്ലാസനോ ശൈലി മാറ്റില്ല : വ്യക്തമാക്കി പാറ്റ് കമ്മിൻസ്എന്‍ഡിടിവിക്ക് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് ഹൈദരാബാദിന്റെ മുന്നേറ്റത്തെ പറ്റിയും വൈഭവ് സൂര്യവംശിയെ പറ്റിയെല്ലാം കമ്മിന്‍സ് മനസ്സ് തുറന്നത്. പരിക്കിനെ തുടര്‍ന്ന് കമ്മിന്‍സ് ടൂര്‍ണമെന്റിലെ ആദ്യമത്സരങ്ങള്‍ കളിച്ചിരുന്നില്ല. ഈ ഘട്ടത്തില്‍ ഹൈദരാബാദ് നായകനെന്ന നിലയില്‍ ഇഷാന്‍ മികച്ച രീതിയില്‍ ടീമിനെ കൈകാര്യം ചെയ്‌തെന്നും ടീമിന് ആത്മവിശ്വാസം നല്‍കാന്‍ ഇഷാനായെന്നും കമ്മിന്‍സ് പറയുന്നു.

റിസ്‌വാൻ പുറത്ത്, ഓസ്ട്രേലിയക്കെതിരായ ഏകദിന ടീമിൽ ബാബർ അസം തിരിച്ചെത്തി

റിസ്‌വാൻ പുറത്ത്, ഓസ്ട്രേലിയക്കെതിരായ ഏകദിന ടീമിൽ ബാബർ അസം തിരിച്ചെത്തിമെയ് 30 മുതല്‍ ജൂണ്‍ 4 വരെയാണ് പരമ്പര. 3 ഏകദിന മത്സരങ്ങളാണ് പാകിസ്ഥാന്‍ ഓസ്‌ട്രേലിയക്കെതിരെ കളിക്കുക. ഇടം കയ്യന്‍ ബൗളറായ ഷഹീന്‍ ഷാ അഫ്രീദിയാണ് ടീമിനെ നയിക്കുന്നത്.

Sanju Samson: ചെന്നൈ നായകസ്ഥാനത്തേക്ക് സഞ്ജു? ഗെയ്ക്വാദിനെ റിലീസ് ചെയ്യാൻ ആലോചന

Sanju Samson: ചെന്നൈ നായകസ്ഥാനത്തേക്ക് സഞ്ജു? ഗെയ്ക്വാദിനെ റിലീസ് ചെയ്യാൻ ആലോചനSanju Samson: ഋതുരാജ് ഗെയ്ക്വാദിനെ റിലീസ് ചെയ്യാൻ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്‌സ്. ഈ സീസണിലെ മോശം പ്രകടനത്തിനു പിന്നാലെയാണ് തീരുമാനം. ബാറ്റിങ്ങിലും ക്യാപ്റ്റൻസിയിലും ഗെയ്ക്വാദ് പരാജയമാണെന്നാണ് മാനേജ്‌മെന്റ് വിലയിരുത്തൽ. പ്ലേ ഓഫ് കാണാതെ ടീം പുറത്തായ സാഹചര്യത്തിൽ മാനേജ്‌മെന്റ് ശക്തമായ നടപടികളിലേക്ക് കടന്നേക്കും.

ഐപിഎലിലെ ആദ്യ രണ്ട് സ്ഥാനക്കാരെ ഇന്നറിയാം

ഐപിഎലിലെ ആദ്യ രണ്ട് സ്ഥാനക്കാരെ ഇന്നറിയാംഐപിഎൽ 2026 ന്റെ ക്വാളിഫയർ 1 കളിക്കുന്നത് ആരൊക്കെ? ഇന്നറിയാം. പോയിന്റ് ടേബിളിലെ ഒന്നാം സ്ഥാനക്കാരായ റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്‌സ് ബെംഗളൂരു മൂന്നാം സ്ഥാനക്കാരായ സൺറൈസേഴ്‌സ് ഹൈദരബാദിനെ നേരിടും. ഹൈദരബാദിലെ രാജീവ് ഗാന്ധി സ്‌റ്റേഡിയത്തിലാണ് മത്സരം.