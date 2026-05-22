Chennai Super Kings: പ്ലേ ഓഫ് കാണാതെ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് പുറത്ത്; അവസാന കളിയിൽ നാണക്കേടും !
അഹമ്മദബാദിൽ നടന്ന ഗുജറാത്തിനെതിരായ മത്സരത്തിൽ മികച്ച റൺറേറ്റിൽ ജയിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ചെന്നൈയ്ക്കു നേരിയ സാധ്യതയെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നു
Chennai Super Kings: ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിന്റെ നേരിയ പ്ലേ ഓഫ് സാധ്യതയെയും ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസ് തല്ലികെടുത്തി. സീസണിലെ അവസാന മത്സരത്തിൽ തോറ്റ് ചെന്നൈ പുറത്ത്. 14 കളികളിൽ നിന്ന് 12 പോയിന്റുള്ള ചെന്നൈ നിലവിൽ ഏഴാം സ്ഥാനത്താണ്.
അഹമ്മദബാദിൽ നടന്ന ഗുജറാത്തിനെതിരായ മത്സരത്തിൽ മികച്ച റൺറേറ്റിൽ ജയിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ചെന്നൈയ്ക്കു നേരിയ സാധ്യതയെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ചെന്നൈ തോറ്റത് 89 റൺസിന്. ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ഗുജറാത്ത് നിശ്ചിത 20 ഓവറിൽ നാല് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 229 റൺസ് നേടി. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിൽ 13.4 ഓവറിൽ 140 നു ചെന്നൈ ഓൾഔട്ട്.
ഓപ്പണർമാരായ സായ് സുദർശൻ (53 പന്തിൽ 84), ശുഭ്മാൻ ഗിൽ (37 പന്തിൽ 64), വൺഡൗൺ ആയി ക്രീസിലെത്തിയ ജോസ് ബട്ലർ (27 പന്തിൽ 57) എന്നിവർ ഗുജറാത്തിനായി അർധ സെഞ്ചുറി നേടി. ഏഴാമനായി ക്രീസിലെത്തിയ ശിവം ദുബെ (17 പന്തിൽ 47) പൊരുതിനോക്കിയെങ്കിലും ചെന്നൈ അപ്പോഴേക്കും തോൽവിക്കരികിൽ എത്തിയിരുന്നു. മുഹമ്മദ് സിറാജും കഗിസോ റബാദയും ഗുജറാത്തിനായി മൂന്ന് വീതം വിക്കറ്റുകൾ നേടി.
എന്ഡിടിവിക്ക് നല്കിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് ഹൈദരാബാദിന്റെ മുന്നേറ്റത്തെ പറ്റിയും വൈഭവ് സൂര്യവംശിയെ പറ്റിയെല്ലാം കമ്മിന്സ് മനസ്സ് തുറന്നത്. പരിക്കിനെ തുടര്ന്ന് കമ്മിന്സ് ടൂര്ണമെന്റിലെ ആദ്യമത്സരങ്ങള് കളിച്ചിരുന്നില്ല. ഈ ഘട്ടത്തില് ഹൈദരാബാദ് നായകനെന്ന നിലയില് ഇഷാന് മികച്ച രീതിയില് ടീമിനെ കൈകാര്യം ചെയ്തെന്നും ടീമിന് ആത്മവിശ്വാസം നല്കാന് ഇഷാനായെന്നും കമ്മിന്സ് പറയുന്നു.
Sanju Samson: ഋതുരാജ് ഗെയ്ക്വാദിനെ റിലീസ് ചെയ്യാൻ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ്. ഈ സീസണിലെ മോശം പ്രകടനത്തിനു പിന്നാലെയാണ് തീരുമാനം. ബാറ്റിങ്ങിലും ക്യാപ്റ്റൻസിയിലും ഗെയ്ക്വാദ് പരാജയമാണെന്നാണ് മാനേജ്മെന്റ് വിലയിരുത്തൽ. പ്ലേ ഓഫ് കാണാതെ ടീം പുറത്തായ സാഹചര്യത്തിൽ മാനേജ്മെന്റ് ശക്തമായ നടപടികളിലേക്ക് കടന്നേക്കും.