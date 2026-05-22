ഐപിഎലിലെ ആദ്യ രണ്ട് സ്ഥാനക്കാരെ ഇന്നറിയാം
ഐപിഎലിലെ ആദ്യ രണ്ട് സ്ഥാനക്കാരെ ഇന്നറിയാം
ഐപിഎൽ 2026 ന്റെ ക്വാളിഫയർ 1 കളിക്കുന്നത് ആരൊക്കെ? ഇന്നറിയാം. പോയിന്റ് ടേബിളിലെ ഒന്നാം സ്ഥാനക്കാരായ റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബെംഗളൂരു മൂന്നാം സ്ഥാനക്കാരായ സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരബാദിനെ നേരിടും. ഹൈദരബാദിലെ രാജീവ് ഗാന്ധി സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് മത്സരം.
നിലവിൽ 13 കളികളിൽ നിന്ന് 18 പോയിന്റാണ് ആർസിബിക്കുള്ളത്. ഇന്ന് ജയിച്ചാൽ ഒന്നാം സ്ഥാനക്കാരായി ഫിനിഷ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ വന്നാൽ ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസ് രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് തുടരും. അപ്പോൾ ആർസിബിയും ഗുജറാത്തും തമ്മിലാകും ക്വാളിഫയർ 1 നടക്കുക.
ഇന്ന് ഹൈദരബാദ് ജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്കു 18 പോയിന്റാകും. നെറ്റ് റൺറേറ്റിൽ ഗുജറാത്താണ് ഹൈദരബാദിനു മുന്നിൽ. അതുകൊണ്ട് രണ്ടാം സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ ഹൈദരബാദിനു മികച്ച മാർജിനിൽ ജയം അനിവാര്യം. മറുവശത്ത് ചെറിയ മാർജിനിൽ ആണ് തോൽക്കുന്നതെങ്കിൽ ആർസിബിക്കു ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് തുടരാനും പറ്റും.
എന്ഡിടിവിക്ക് നല്കിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് ഹൈദരാബാദിന്റെ മുന്നേറ്റത്തെ പറ്റിയും വൈഭവ് സൂര്യവംശിയെ പറ്റിയെല്ലാം കമ്മിന്സ് മനസ്സ് തുറന്നത്. പരിക്കിനെ തുടര്ന്ന് കമ്മിന്സ് ടൂര്ണമെന്റിലെ ആദ്യമത്സരങ്ങള് കളിച്ചിരുന്നില്ല. ഈ ഘട്ടത്തില് ഹൈദരാബാദ് നായകനെന്ന നിലയില് ഇഷാന് മികച്ച രീതിയില് ടീമിനെ കൈകാര്യം ചെയ്തെന്നും ടീമിന് ആത്മവിശ്വാസം നല്കാന് ഇഷാനായെന്നും കമ്മിന്സ് പറയുന്നു.
Sanju Samson: ഋതുരാജ് ഗെയ്ക്വാദിനെ റിലീസ് ചെയ്യാൻ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ്. ഈ സീസണിലെ മോശം പ്രകടനത്തിനു പിന്നാലെയാണ് തീരുമാനം. ബാറ്റിങ്ങിലും ക്യാപ്റ്റൻസിയിലും ഗെയ്ക്വാദ് പരാജയമാണെന്നാണ് മാനേജ്മെന്റ് വിലയിരുത്തൽ. പ്ലേ ഓഫ് കാണാതെ ടീം പുറത്തായ സാഹചര്യത്തിൽ മാനേജ്മെന്റ് ശക്തമായ നടപടികളിലേക്ക് കടന്നേക്കും.