CSK vs GT : ചെന്നൈയുടെ വിധി ഇന്നറിയാം, തോറ്റാൽ പ്ലേ ഓഫ് കാണാതെ പുറത്ത്
ഗുജറാത്തിനെതിരെ മികച്ച റണ്റേറ്റില് വിജയിച്ചെങ്കില് മാത്രമെ ചെന്നൈയ്ക്ക് നേരിയ സാധ്യതയുള്ളു.
ഐപിഎല്ലില് പ്ലേ ഓഫ് സാധ്യതകള് നിലനിര്ത്താന് ചെന്നൈ സൂപ്പര് കിങ്ങ്സ് ഇന്നിറങ്ങുന്നു. പ്ലേ ഓഫ് സാധ്യതകള് ഏതാണ്ട് അവസാനിച്ചെങ്കിലും ഇന്ന് വിജയിച്ചാല് മറ്റ് ടീമുകളുടെ ഫലങ്ങളുടെ കൂടി അടിസ്ഥാനത്തില് ചെന്നൈയ്ക്ക് പ്രതീക്ഷ ബാക്കിയുണ്ട്. എന്നാല് ഗുജറാത്തിനെതിരെ മികച്ച റണ്റേറ്റില് വിജയിച്ചെങ്കില് മാത്രമെ ചെന്നൈയ്ക്ക് നേരിയ സാധ്യതയുള്ളു.
കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തില് ചെപ്പോക്കില് സണ്റൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദുമായി പരാജയപ്പെട്ടതോടെയാണ് ചെന്നൈയുടെ പ്ലേ ഓഫ് സാധ്യതകള് ചുരുങ്ങിയത്. നിലവില് പോയന്റ് പട്ടികയില് ഏഴാമതുള്ള ചെന്നൈയ്ക്ക് ഇന്ന് മികച്ച റണ്റേറ്റില് വിജയിക്കാനായാല് ആദ്യ നാലില് എത്താന് സാധിക്കും. എന്നാല് പ്ലേ ഓഫില് കയറാന് വരാനിരിക്കുന്ന മത്സരങ്ങളില് രാജസ്ഥാന്, പഞ്ചാബ്, കൊല്ക്കത്ത ടീമുകള് പരാജയപ്പെടുകയും വേണം.
നിലവില് പ്ലേ ഓഫ് സാധ്യതകളില്ലെങ്കിലും ഇന്ന് വിജയിച്ചാല് പോയന്റ് പട്ടികയില് നില മെച്ചപ്പെടുത്താന് ചെന്നൈയ്ക്കാകും. പ്ലേ ഓഫില് കയറിയാലും ദുര്ബലമായ ടീം വെച്ച് ചെന്നൈയ്ക്ക് ഐപിഎല് കിരീടം നേടുക എളുപ്പമാവില്ല. അതിനാല് തന്നെ ആശ്വാസവിജയം നേടി സീസണ് അവസാനിപ്പിക്കാനാകും ഇന്ന് ചെന്നൈ ലക്ഷ്യം വെയ്ക്കുക. അഹമ്മദാബാദിലെ പേസിനെ തുണയ്ക്കുന്ന പിച്ചില് കഴിഞ്ഞ 6 മാച്ചില് 4 എണ്ണത്തിലും വിജയം ഗുജറാത്തിനൊപ്പമായിരുന്നു.
എന്ഡിടിവിക്ക് നല്കിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് ഹൈദരാബാദിന്റെ മുന്നേറ്റത്തെ പറ്റിയും വൈഭവ് സൂര്യവംശിയെ പറ്റിയെല്ലാം കമ്മിന്സ് മനസ്സ് തുറന്നത്. പരിക്കിനെ തുടര്ന്ന് കമ്മിന്സ് ടൂര്ണമെന്റിലെ ആദ്യമത്സരങ്ങള് കളിച്ചിരുന്നില്ല. ഈ ഘട്ടത്തില് ഹൈദരാബാദ് നായകനെന്ന നിലയില് ഇഷാന് മികച്ച രീതിയില് ടീമിനെ കൈകാര്യം ചെയ്തെന്നും ടീമിന് ആത്മവിശ്വാസം നല്കാന് ഇഷാനായെന്നും കമ്മിന്സ് പറയുന്നു.
Sanju Samson: ഋതുരാജ് ഗെയ്ക്വാദിനെ റിലീസ് ചെയ്യാൻ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ്. ഈ സീസണിലെ മോശം പ്രകടനത്തിനു പിന്നാലെയാണ് തീരുമാനം. ബാറ്റിങ്ങിലും ക്യാപ്റ്റൻസിയിലും ഗെയ്ക്വാദ് പരാജയമാണെന്നാണ് മാനേജ്മെന്റ് വിലയിരുത്തൽ. പ്ലേ ഓഫ് കാണാതെ ടീം പുറത്തായ സാഹചര്യത്തിൽ മാനേജ്മെന്റ് ശക്തമായ നടപടികളിലേക്ക് കടന്നേക്കും.