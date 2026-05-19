അനുബന്ധ വാര്ത്തകള്
- അഫ്ഗാൻ പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കും, ഏകദിനത്തിൽ തിരിച്ചെത്തുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ സഞ്ജു
- സൂര്യയുടെ കാര്യത്തില് ഗംഭീറിന്റെ നിലപാട് നിര്ണായകം, നായകനായി സഞ്ജു വരുമോ?, നിര്ണായകയോഗം നാളെ
- Vaibhav Sooryavanshi :തിരക്ക് വേണ്ട, വൈഭവിനെ കൃത്യമായി ഗ്രൂം ചെയ്യും, സീനിയർ ടീമിൽ വിളി വൈകുന്നതിൽ കാരണമുണ്ട്
- ഇംഗ്ലണ്ട് പുരുഷ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിനെ ഫീൽഡിങ് പഠിപ്പിക്കാൻ സാറ ടെയ്ലർ എത്തുന്നു, ന്യൂസിലൻഡ് ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയിൽ പുതിയ ദൗത്യം
- Sanju Samson : സഞ്ജു അവിഭാജ്യ ഘടകം, ഇന്ത്യയുടെ ഭാവി ക്യാപ്റ്റനെന്ന് രവി ശാസ്ത്രി
India Test Squad: കെ.എൽ.രാഹുൽ ടെസ്റ്റ് ടീം ഉപനായകൻ
മുഹമ്മദ് ഷമിക്കും രവീന്ദ്ര ജഡേജയ്ക്കും ടെസ്റ്റ് ടീമിൽ സ്ഥാനമില്ല
India Test Squad: അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെതിരായ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ശുഭ്മാൻ ഗിൽ നയിക്കുന്ന ടീമിൽ മാനവ് സുത്താർ, ഗർനൂർ ബ്രാർ, ഹർഷ് ദുബെ, ദേവ്ദത്ത് പടിക്കൽ എന്നിവർ ഇടംപിടിച്ചു.
മുഹമ്മദ് ഷമിക്കും രവീന്ദ്ര ജഡേജയ്ക്കും ടെസ്റ്റ് ടീമിൽ സ്ഥാനമില്ല. ജസ്പ്രിത് ബുംറയ്ക്കു വിശ്രമം. പേസ് നിരയെ മുഹമ്മദ് സിറാജ് നയിക്കും. കെ.എൽ.രാഹുൽ ഉപനായകൻ.
ടെസ്റ്റ് ടീം: ശുഭ്മാൻ ഗിൽ, യശസ്വി ജയ്സ്വാൾ, കെ.എൽ.രാഹുൽ, സായ് സുദർശൻ, റിഷഭ് പന്ത്, ദേവ്ദത്ത് പടിക്കൽ, നിതീഷ് കുമാർ റെഡ്ഡി, വാഷിങ്ടൺ സുന്ദർ, കുൽദീപ് യാദവ്, മുഹമ്മദ് സിറാജ്, പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണ, മാനവ് സുത്താർ, ഗുർനൂർ ബ്രാർ, ഹർഷ് ദുബെ, ധ്രുവ് ജുറൽ
പ്ലേ ഓഫിനടുത്തെത്തി എന്നാലും രാജസ്ഥാൻ സേഫല്ല, ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ ചെന്നൈയ്ക്ക് വരെ കടക്കാം
Vaibhav Sooryavanshi : സീനിയേഴ്സെല്ലാം അങ്ങ് മാറി നിൽക്ക്.., ഓറഞ്ച് ക്യാപ് തൂക്കി വൈഭവ്, ഒപ്പം ഒരുപിടി റെക്കോർഡുകളും
Arsenal FC : 22 വര്ഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് വിരാമം, ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ രാജാക്കന്മാരായി ആഴ്സണല്
Shreyas Iyer: സൂര്യകുമാർ യാദവിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻസി തെറിക്കും; പുതിയ നായകൻ ആരെന്നോ?
Virat Kohli : വേണ്ടത് 58 റൺസ്, കിംഗ് കോലിയെ കാത്ത് വമ്പൻ റെക്കോർഡ്
വൈഭവ് ഭാവി സൂപ്പർതാരം, അഭിഷേകോ ഹെഡോ ക്ലാസനോ ശൈലി മാറ്റില്ല : വ്യക്തമാക്കി പാറ്റ് കമ്മിൻസ്
എന്ഡിടിവിക്ക് നല്കിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് ഹൈദരാബാദിന്റെ മുന്നേറ്റത്തെ പറ്റിയും വൈഭവ് സൂര്യവംശിയെ പറ്റിയെല്ലാം കമ്മിന്സ് മനസ്സ് തുറന്നത്. പരിക്കിനെ തുടര്ന്ന് കമ്മിന്സ് ടൂര്ണമെന്റിലെ ആദ്യമത്സരങ്ങള് കളിച്ചിരുന്നില്ല. ഈ ഘട്ടത്തില് ഹൈദരാബാദ് നായകനെന്ന നിലയില് ഇഷാന് മികച്ച രീതിയില് ടീമിനെ കൈകാര്യം ചെയ്തെന്നും ടീമിന് ആത്മവിശ്വാസം നല്കാന് ഇഷാനായെന്നും കമ്മിന്സ് പറയുന്നു.
റിസ്വാൻ പുറത്ത്, ഓസ്ട്രേലിയക്കെതിരായ ഏകദിന ടീമിൽ ബാബർ അസം തിരിച്ചെത്തി
Sanju Samson: ചെന്നൈ നായകസ്ഥാനത്തേക്ക് സഞ്ജു? ഗെയ്ക്വാദിനെ റിലീസ് ചെയ്യാൻ ആലോചന
Sanju Samson: ഋതുരാജ് ഗെയ്ക്വാദിനെ റിലീസ് ചെയ്യാൻ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ്. ഈ സീസണിലെ മോശം പ്രകടനത്തിനു പിന്നാലെയാണ് തീരുമാനം. ബാറ്റിങ്ങിലും ക്യാപ്റ്റൻസിയിലും ഗെയ്ക്വാദ് പരാജയമാണെന്നാണ് മാനേജ്മെന്റ് വിലയിരുത്തൽ. പ്ലേ ഓഫ് കാണാതെ ടീം പുറത്തായ സാഹചര്യത്തിൽ മാനേജ്മെന്റ് ശക്തമായ നടപടികളിലേക്ക് കടന്നേക്കും.