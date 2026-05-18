തിങ്കള്‍, 18 മെയ് 2026
ഹോം ഗ്രൗണ്ടിലെ ചെന്നൈയുടെ അവസാന മത്സരം, ചെന്നൈയ്ക്ക് നിർണായകം, ധോനിയുടെ വിടവാങ്ങൽ മത്സരമെന്നും അഭ്യൂഹം

ഇന്നലെ നെറ്റ്‌സില്‍ ധോനി ഏറെ നേരം പരിശീലനം നടത്തിയതായി റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ട്.

ജിതിൻരാജ് കെ വി| Last Modified തിങ്കള്‍, 18 മെയ് 2026 (12:47 IST)
ഐപിഎല്ലിലെ നിര്‍ണായകമത്സരത്തില്‍ ചെന്നൈ സൂപ്പര്‍ കിംഗ്‌സ് ഇന്ന് സണ്‍റൈസേഴ്‌സ് ഹൈദരാബാദിനെ നേരിടും. ചെന്നൈയില്‍ വൈകീട്ട് 7:30നാണ് കളി തുടങ്ങുക. പ്ലേ ഓഫിലേക്കുള്ള വഴി തുറക്കാന്‍ ഇന്ന് നടക്കുന്ന മത്സരത്തില്‍ ചെന്നൈയ്ക്കും ഹൈദരാബാദിനും വിജയം നിര്‍ണായകമാണ്. സീസണില്‍ ചെന്നൈയില്‍ വെച്ച് നടക്കുന്ന അവസാന ഹോം ഗ്രൗണ്ട് മത്സരമാണ് എന്നതിനാല്‍ ഹൈദരാബാദിനെതിരെ ധോനി കളത്തിലിറങ്ങിയേക്കുമെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങളും ഉയരുന്നുണ്ട്. ഇന്നലെ നെറ്റ്‌സില്‍ ധോനി ഏറെ നേരം പരിശീലനം നടത്തിയതായി റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ട്.

തന്റെ കരിയറിലെ അവസാന മത്സരം ചെന്നൈയിലെ ചെപ്പോക്കില്‍ വെച്ചാകുമെന്ന് ധോനി നേരത്തെ സൂചന നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. 2026 സീസണില്‍ ഇതുവരെയും ധോനി ചെന്നൈ ജേഴ്‌സിയില്‍ കളിച്ചിട്ടില്ല. അതിനാല്‍ തന്നെ ഇന്നത്തെ മത്സരത്തില്‍ ധോനി വിരമിക്കല്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചേക്കുമെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങള്‍ ശക്തമാണ്. സുരേഷ് റെയ്‌നയും മത്സരം കാണാനെത്തുമെന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ ഈ ചര്‍ച്ചകള്‍ സജീവമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.


നിലവില്‍ 12 കളികളില്‍ 12 പോയന്റുകളുള്ള ചെന്നൈ പോയന്റ് പട്ടികയില്‍ അഞ്ചാം സ്ഥാനത്താണ്. പ്ലേ ഓഫ് സാധ്യതകള്‍ നിലനിര്‍ത്താന്‍ ഇനിയുള്ള 2 മത്സരങ്ങളിലും ചെന്നൈയ്ക്ക് വിജയം അനിവാര്യമാണ്. സീസണില്‍ ഒരിക്കല്‍ പോലും സഞ്ജു സാംസണ്‍- റുതുരാജ് ഓപ്പണിങ്ങ് ഒരുപോലെ വിജയിച്ചിട്ടില്ല എന്നതും മധ്യനിരയിലെ ബാറ്റിംഗ് പ്രശ്‌നങ്ങളും ചെന്നൈയ്ക്ക് തലവേദനയാണ്. ജാമി ഓവര്‍ട്ടണ്‍ മടങ്ങിയതോടെ ബൗളിങ്ങിലെ മൂര്‍ച്ച കുറഞ്ഞു എന്നതാണ് ചെന്നൈയുടെ പ്രധാന ആശങ്ക.


അതേസമയം വെടിക്കെട്ട് താരങ്ങളായ അഭിഷേക് ശര്‍മ, ട്രാവിസ് ഹെഡ്, ഹെന്റിച്ച് ക്ലാസന്‍, ഇഷാന്ത് കിഷന്‍ എന്നിവരുടെ പ്രകടനങ്ങളാണ് ഹൈദരാബാദിന്റെ കരുത്ത്. പാറ്റ് കമ്മിന്‍സ് നയിക്കുന്ന ബൗളിങ്ങ് നിരയും ശക്തമാണ്. ഹോം ഗ്രൗണ്ട് അഡ്വാന്‍ഡേജാകും ചെന്നൈയ്ക്ക് പ്രധാനമാവുക.


