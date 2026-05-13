ജിടി ജയിച്ചു; പ്ലേഓഫ് ചിത്രം കൂടുതൽ സങ്കീർണ്ണം, ആർസിബി, ചെന്നൈ, ഹൈദരാബാദ് ടീമുകൾക്ക് ഇനി നിർണായകം

ഐപിഎല് 2026 സീസണിന്റെ തുടക്കത്തില് ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റന്സിനെ ടൂര്ണമെന്റ് ഫേവറേറ്റുകളായി കരുതിയിരുന്നവര് ചുരുക്കമായിരിക്കും. മുംബൈ ഇന്ത്യന്സ്, ആര്സിബി തുടങ്ങിയ ടീമുകള്ക്കായിരുന്നു ക്രിക്കറ്റ് വിദഗ്ധര് കൂടുതല് സാധ്യത നല്കിയിരുന്നത്. എന്നാല് ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടം അവസാനത്തോടടുക്കുമ്പോള്
പോയന്റ് പട്ടികയില് ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണ് ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റന്സ്. ഇന്നലെ സണ്റൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദിനെ ജിടി തോല്പ്പിച്ചതോടെ ചെന്നൈ, ആര്സിബി, ഹൈദരാബാദ് ടീമുകളാണ് കൂടുതല് സമ്മര്ദ്ദത്തിലായിരിക്കുന്നത്. നിലവില് ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റന്സ് മാത്രമാണ് സുരക്ഷിതമായ 16 പോയന്റ് മാര്ക്കില് എത്തിയിട്ടുള്ളത്.
12 മത്സരങ്ങളില് നിന്ന് 16 പോയന്റാണ് ഗുജറാത്തിനുള്ളത്. നിലവില് തന്നെ സുരക്ഷിതമായ സ്ഥിതിയിലാണെങ്കിലും ഇനിയുള്ള 2 മത്സരങ്ങളില് നിന്ന് ഒരു വിജയം സ്വന്തമാക്കിയാല് പ്ലേ ഓഫ് ഉറപ്പിക്കാന് ഗുജറാത്തിനാകും.
11 മത്സരങ്ങളില് നിന്ന് 14 പോയന്റുമായി ആര്സിബിയാണ് നിലവില് രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ളത്.
+1.103 എന്ന മികച്ച റണ്റേറ്റുള്ള ആര്സിബിക്ക് ശേഷിക്കുന്ന 3 മത്സരങ്ങളില് നിന്ന് ഒരു വിജയമാണ് പ്ലേ ഓഫ് ഉറപ്പിക്കാന് ആവശ്യമുള്ളത്.
പോയന്റ് പട്ടികയില് ആദ്യനാലിലുള്ള പഞ്ചാബ്, ഹൈദരാബാദ് ടീമുകളും കൊല്ക്കത്തയുമാണ് ആര്സിബിയുടെ അടുത്ത മത്സരങ്ങളിലെ എതിരാളികള്.
നിലവില് പോയന്റ് പട്ടികയില് മൂന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള ഹൈദരാബാദിന് 12 മത്സരങ്ങളില് നിന്ന് 14 പോയന്റാണുള്ളത്. ഒരു വിജയമാണ് ഹൈദരാബാദിന്റെ മുന്നോട്ടുപോക്കിന് ആവശ്യമെങ്കിലും ചെന്നൈ, ആര്സിബി ടീമുകളാണ് ഹൈദരബാദിന്റെ വരും മത്സരങ്ങളിലെ എതിരാളികള്. നിലവില് 11 മത്സരങ്ങളില് 12 പോയന്റാണുള്ളതെങ്കിലും ചെന്നൈ സൂപ്പര് കിങ്ങ്സിന് മുന്നിലും പ്ലേ ഓഫ് സാധ്യതകള് സജീവമാണ്.
ഇനിയുള്ള 3 മത്സരങ്ങളില് 2 വിജയവും ഹൈദരാബാദ്, ആര്സിബി ടീമുകളുടെ പ്രകടനങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാകും ചെന്നൈയുടെ പ്ലേ ഓഫ് സാധ്യതകള്.
ഇവര്ക്ക് പിന്നാലെ 13 പോയന്റുമായി പഞ്ചാബാണ് പ്ലേ ഓഫിനായി മത്സരിക്കുന്ന മറ്റൊരു ടീം. ഇനിയുള്ള 3 മത്സരങ്ങളില് 2 വിജയം നേടിയാല് പഞ്ചാബിന് പ്ലേ ഓഫില് പ്രവേശിക്കാനാകും.മുംബൈ ഇന്ത്യന്സ്, ആര്സിബി, ലഖ്നൗ ടീമുകളാണ് വരും മത്സരങ്ങളില് പഞ്ചാബ് കിംഗ്സിന് എതിരാളികള്.