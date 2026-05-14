സഞ്ജു സാംസണ് ഇതും വശമുണ്ടായിരുന്നോ?, ആർട്ടിസ്റ്റ് സഞ്ജുവിനെ റിവീൽ ചെയ്ത് ഭാര്യ ചാരുലത

ജിതിൻരാജ് കെ വി| Last Modified വ്യാഴം, 14 മെയ് 2026 (11:37 IST)
ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്ത് നിറഞ്ഞാടുന്ന സഞ്ജുവിനെ മാത്രമെ ആരാധകര്‍ക്ക് പരിചയമുണ്ടാകു. എന്നാല്‍ സഞ്ജുവിന്റെ കഴിവുകള്‍ ക്രിക്കറ്റില്‍ ഒതുങ്ങിനില്‍ക്കുന്നതല്ലെന്ന് ആരാധകരെ അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് സഞ്ജുവിന്റെ ഭാര്യയായ ചാരുലത. ക്യാന്‍വാസില്‍ സഞ്ജു ചാലിച്ച ചിത്രങ്ങളാണ് ഇപ്പോള്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വൈറലാകുന്നത്. ചാരുലതയാണ് ഈ ചിത്രങ്ങള്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പങ്കുവെച്ചത്.

ഹലോ ആര്‍ട്ടിസ്റ്റ് സാംസണെ എല്ലാവരും പരിചയപ്പെടു എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെയാണ് ചാരുലത സഞ്ജു വരച്ച ചിത്രം പങ്കുവെച്ചത്. ജലാശയത്തിന്റെയും മലകളുടെയും പശ്ചാത്തലത്തില്‍ നില്‍ക്കുന്ന ആകാശത്തിലെ ചന്ദ്രനാണ് പെയ്ന്റിങ്ങിലുള്ളത്. അതേസമയം ചാരുവിന്റെ സ്റ്റോറി റീഷെയര്‍ ചെയ്തുകൊണ്ട് ലേലം ഉടനെന്നാണ് സഞ്ജു ഇന്‍സ്റ്റയില്‍ കുറിച്ചത്.


