മൂന്നാമതും തോറ്റു, ആറാം സ്ഥാനത്തേക്ക് വീണ് രാജസ്ഥാൻ, ചെന്നൈയ്ക്ക് മുന്നിൽ വീണ്ടും പ്ലേ ഓഫ് പ്രതീക്ഷകൾ

ഇന്ത്യന് പ്രീമിയര് ലീഗില് രാജസ്ഥാന് റോയല്സിന്റെ പ്ലേ ഓഫ് സാധ്യതകള് തുലാസിലാക്കി ഡല്ഹി ക്യാപ്പിറ്റല്സ്. നിര്ണായകമായ മത്സരത്തില് രാജസ്ഥാന് ഉയര്ത്തിയ 194 റണ്സ് വിജയലക്ഷ്യം 19.2 ഓവറില് 5 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിലാണ് ഡല്ഹി മറികടന്നത്. ഇതോടെ ആറാം തോല്വി വഴങ്ങിയ രാജസ്ഥാന് 12 പോയന്റുമായി ആറാം സ്ഥാനത്തേക്ക് വീണു.
13 കളികളില് 12 പോയന്റുള്ള ഡല്ഹി നിലവില് പോയന്റ് പട്ടികയില് ഏഴാമതാണ്. അടുത്ത കളിയില് വിജയിച്ചാലും 14 പോയന്റുകളാകും ഡല്ഹിക്ക് ലഭിക്കുക.പോയന്റ് പട്ടികയില് അവസാനസ്ഥാനക്കാരായ മുംബൈ ഇന്ത്യന്സ്, ലഖ്നൗ സൂപ്പര് ജയന്സ് എന്നിവരാണ് അടുത്ത മത്സരങ്ങളിലെ രാജസ്ഥാന്റെ എതിരാളികള്. അവസാന സ്ഥാനക്കാരാണെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ മത്സരങ്ങളിലെല്ലാം തകര്പ്പന് പ്രകടനങ്ങളാണ് ഇരു ടീമുകളും പുറത്തെടുത്തത്. അതിനാല് 2 മത്സരങ്ങളിലും വിജയിച്ച് 16 പോയന്റ് നേടുക എന്നത് രാജസ്ഥാന് കടുത്ത വെല്ലുവിളി തന്നെയാകും
അതേസമയം കൊല്ക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സുമായാണ് ഡല്ഹിയുടെ അവസാന മത്സരം ഇതില് വിജയിച്ചാല് 14 പോയന്റുകള് നേടാന് ഡല്ഹിക്കാകും. അതേസമയം ഇന്ന് രാജസ്ഥാന് പരാജയപ്പെട്ടതോടെ ചെന്നൈ സൂപ്പര് കിങ്ങ്സ് പോയന്റ് പട്ടികയില് അഞ്ചാം സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയര്ന്നു. ഇന്ന് നടക്കുന്ന നിര്ണായക മത്സരത്തില് സണ്റൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദിനെ പരാജയപ്പെടുത്താനായാല് ആദ്യ നാലില് ഇടം നേടാന് ചെന്നൈയ്ക്ക് സാധിക്കും. അവസാന മത്സരത്തില് ജിടിക്കെതിരെ വിജയം നേടിയാല് മറ്റ് ടീമുകളുടെ മത്സരഫലത്തെ അധികം ആശ്രയിക്കാതെ പ്ലേ ഓഫില് ഇടം പിടിക്കാന് ചെന്നൈയ്ക്ക് സാധിക്കും.