ഗ്ലെന് ഫിലിപ്സിന്റെ എല്ബിഡബ്യു, ഡിആര്എസിലും നോട്ട് ഔട്ട്, അമ്പയറോട് അതൃപ്തി അറിയിച്ച് ശുഭ്മാന് ഗില്
നേരത്തെ ഇന്ത്യന് ബൗളിങ് നിരയുടെ മികച്ച പ്രകടനത്തിന്റെ ബലത്തില് ന്യൂസിലന്ഡിന്റെ 5 വിക്കറ്റുകള് സ്വന്തമാക്കാന് ഇന്ത്യയ്ക്ക് സാധിച്ചിരുന്നു.
ന്യൂസീലന്ഡിനെതിരായ ഒന്നാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിന്റെ ആദ്യ ദിനത്തില് ജസ്പ്രീത് ബുമ്രയുടെ പന്തില് ഗ്ലെന് ഫിലിപ്സിനെതിരായ് ഡിആര്എസ് തീരുമാനത്തെ ചൊല്ലി വിവാദം. മത്സരത്തിന്റെ മുപ്പത്തിയൊന്നാം ഓവറിലാണ് സംഭവം. ജസ്പ്രീത് ബുമ്രയുടെ പന്തില് ഗ്ലെന് ഫിലിപ്സ് എല്ബിഡബ്യുവില് കുരുങ്ങിയെങ്കിലും അമ്പയര് ഔട്ട് അനുവദിക്കാതിരുന്നതോടെയാണ് ഇന്ത്യന് ക്യാപ്റ്റന് ഡിആര്എസ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്.
റീപ്ലേകള് പരിശോധിച്ച ടി.വി അമ്പയര് പോള് റീഫെല്, പന്ത് ഫിലിപ്സിന്റെ ബാക്ക് പാഡില് കൊള്ളുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ് ബാറ്റില് ചെറുതായി ഉരസിയിരുന്നുവെന്ന നിഗമനത്തിലെത്തുകയും തുടര്ന്ന് ഫീല്ഡ് അമ്പയറുടെ തീരുമാനം ശരിവെച്ചുകൊണ്ട് തേര്ഡ് അമ്പയര് നോട്ട് ഔട്ട് വിധിക്കുകയായിരുന്നു.
GLENN PHILLIPS WAS CLEARLY OUT! A VERY CONTROVERSIAL UMPIRING DECISION. - When Jasprit Bumrah's delivery hit Glenn Phillips on the pads, the umpire initially gave him NOT OUT, prompting Shubman Gill to take a review. - The review clearly showed that there was no contact with the bat and the ball had hit Phillips directly on the pads. - Despite this, the umpire's decision remained NOT OUT, with the explanation that the ball had touched the bat. - Shubman Gill was visibly furious with the umpire, who then tried to explain his decision to him. - The match was subsequently halted briefly. https://t.co/rpgvrFo2MC— lndian Sports Network (@IS_Netwrk29) November 19, 2026
എന്നാല്, റീപ്ലേ ദൃശ്യങ്ങളില് ബാറ്റും പാഡും തമ്മില് വ്യക്തമായ അകലമുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന ബോധ്യത്തില് തീരുമാനത്തിനെതിരെ ഇന്ത്യന് നായകനായ ശുഭ്മാന് ഗില് രംഗത്തെത്തി. തന്റെ വിയോജിപ്പ് ഗില് അമ്പയറെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു.
നേരത്തെ ഇന്ത്യന് ബൗളിങ് നിരയുടെ മികച്ച പ്രകടനത്തിന്റെ ബലത്തില് ന്യൂസിലന്ഡിന്റെ 5 വിക്കറ്റുകള് സ്വന്തമാക്കാന് ഇന്ത്യയ്ക്ക് സാധിച്ചിരുന്നു. 28.3 ഓവറില് ഒത്തുചേര്ന്ന ഹെന്റി നിക്കോളിസ്- ഗ്ലെന് ഫിലിപ്സ് കൂട്ടുക്കെട്ടിന് ആദ്യദിനം അവസാനിക്കുമ്പോഴും പുറത്താക്കാന് ഇന്ത്യന് ബൗളര്മാര്ക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഡിആര്എസ് തീരുമാനം അനുകൂലമായിരുന്നുവെങ്കില് 31മത്തെ ഓവറില് തന്നെ ആറാമത്തെ വിക്കറ്റ് സ്വന്തമാക്കാന് ഇന്ത്യന് ബൗളര്മാര്ക്ക് സാധിക്കുമായിരുന്നു. ആദ്യ ദിനത്തില് തന്നെ ന്യൂസിലന്ഡിനെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കാനുള്ള അവസരമാണ് ഇതോടെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് നഷ്ടമായത്.