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ചെന്നൈ പരിശീലകനായി സ്റ്റീഫൻ ഫ്ളമിങ് തുടരും
2025 സീസണിൽ പത്താം സ്ഥാനത്തും ഈ സീസണിൽ എട്ടാം സ്ഥാനത്തുമാണ് ചെന്നൈ ഫിനിഷ് ചെയ്തത്
ഐപിഎലിൽ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് മുഖ്യ പരിശീലകനായി സ്റ്റീഫൻ ഫ്ളമിങ് തുടരും. മുൻ സീസണുകളിലെ ചെന്നൈയുടെ മോശം പ്രകടനത്തെ തുടർന്ന് ഫ്ളമിങ് ഒഴിഞ്ഞേക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിനിടയിലാണ് ഫ്ളമിങ് തുടരുമെന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തതയായത്.
2025 സീസണിൽ പത്താം സ്ഥാനത്തും ഈ സീസണിൽ എട്ടാം സ്ഥാനത്തുമാണ് ചെന്നൈ ഫിനിഷ് ചെയ്തത്. ഫ്ളമിങ്ങിനെ പുറത്താക്കണമെന്ന് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ചെന്നൈ ആരാധകർ ആവശ്യമുന്നയിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഫ്ളമിങ്ങിലുള്ള വിശ്വാസം തുടരാനാണ് ചെന്നൈ തീരുമാനം.
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ചെന്നൈ പരിശീലകനായി സ്റ്റീഫൻ ഫ്ളമിങ് തുടരും
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തന്ത്രം വെളിപ്പെടുത്തി സ്കലോണി; മറ്റു മത്സരങ്ങളും കാണും
ലോകകപ്പിലെ എല്ലാ മത്സരങ്ങളും കാണുന്നുണ്ടെന്ന് അർജന്റീന പരിശീലകൻ ലയണൽ സ്കലോണി. മറ്റു ടീമുകളുടെ മത്സരങ്ങൾ കാണുന്നത് അർജന്റീനയെ ഒരുക്കുന്നതിനു സഹായിക്കുമെന്ന് സ്കലോണി പറഞ്ഞു. ഇന്ന് ഓസ്ട്രിയയ്ക്കെതിരെ അർജന്റീന ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിലെ രണ്ടാം മത്സരം കളിക്കാൻ ഇറങ്ങുകയാണ്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്താസമ്മേളനത്തിലാണ് സ്കലോണിയുടെ പ്രതികരണം.