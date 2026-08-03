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  4. Like a Starving man hiring SRK to dance Bhaichung Bhutia Slams AIFF over brazil Tour
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Monday, 3 August 2026 (11:12 IST)

പട്ടിണി കിടക്കുന്നവന്‍ മകന്റെ വിവാഹത്തിന് ഷാറൂഖ് ഖാനെ ഡാന്‍സ് കളിക്കാന്‍ ക്ഷണിക്കുന്നത് പോലെ, ബ്രസീലിന്റെ വരവിനെ പരിഹസിച്ച് ബൂട്ടിയ

ഓൾ ഇന്ത്യ ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷൻ്റെ സമീപനത്തെ അതിരൂക്ഷമായ ഭാഷയിലാണ് ബൂട്ടിയ പരിഹസിച്ചത്.

SRK, Bhaichung Bhutia, AIFF, Brazil Tour, Indian Football
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Mon, 3 Aug 2026 (11:15 IST)
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അഞ്ച് തവണ ലോകചാമ്പ്യന്മാരും ഫിഫ റാങ്കിങ്ങിൽ അഞ്ചാം സ്ഥാനക്കാരുമായ ബ്രസീൽ ടീമുമായി കൊൽക്കത്തയിലെ സാൽട്ട് ലേക്ക് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ച സംഘാടകർക്കെതിരെ വിമർശനവുമായി ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ ഇതിഹാസമായ ബൈച്ചുങ് ബൂട്ടിയ. വലിയ തുക നൽകി പ്രമുഖ ടീമുകളെ പ്രദർശന മത്സരങ്ങൾ കളിക്കാൻ എത്തുന്നതിനേക്കാൾ ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോളിൽ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്താനും ഭരണസംവിധാനം ശക്തമാക്കാനുമാണ് അധികൃതർ മുന്നിട്ടിറങ്ങേണ്ടതെന്ന് ബൂട്ടിയ തുറന്നടിച്ചു.
 
ഓൾ ഇന്ത്യ ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷൻ്റെ സമീപനത്തെ അതിരൂക്ഷമായ ഭാഷയിലാണ് ബൂട്ടിയ പരിഹസിച്ചത്. ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണത്തിന് വകയില്ലാത്തവൻ മകൻ്റെ വിവാഹത്തിന് ഷാറൂഖ് ഖാനെ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നതിനാൽ ക്ഷണിക്കുന്നത് പോലെയാണ് ഈ പബ്ലിസിറ്റി അഭ്യാസമെന്ന് ബൂട്ടിയ വ്യക്തമാക്കി. ബ്രസീൽ ഇന്ത്യയിൽ കളിക്കുന്നതിനോടല്ല എതിർപ്പ്. എന്നാൽ ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും മോശം അവസ്ഥയിലൂടെ പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊരു മത്സരത്തിൻ്റെ പ്രസക്തി എന്താണെന്നാണ് ബൂട്ടിയ ചോദിക്കുന്നത്.
 
 ഒക്ടോബറിൽ ബ്രസീൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് ഇന്ത്യയ്ക്ക് ആസിയാൻ കപ്പിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ ബ്രസീലിനെതിരെ രണ്ടാം നിര ടീമിനെയാണൊ ഇന്ത്യ ഇറക്കുക. സാമ്പത്തിക- ഭരണ പ്രതിസന്ധികൾ കാരണം ജംഷഡ്പൂർ എഫ്സി ഐഎസ്എല്ലിൽ നിന്നും പിന്മാറി. ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിലേക്ക് ടീമിനെ അയക്കേണ്ടതില്ലെന്ന തീരുമാനമുണ്ടായി. ഇന്ത്യ ഫിഫ റാങ്കിങ്ങിൽ 138മത്തെ സ്ഥാനത്താണെന്നും ബൂട്ടിയ ഓർമിപ്പിച്ചു.
 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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