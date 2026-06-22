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അതൊരു അടഞ്ഞ അദ്ധ്യായമാണ്, ടെസ്റ്റ് ഫോർമാറ്റിലേക്ക് ഒരു മടക്കമില്ല: വ്യക്തമാക്കി കോലി
ടെസ്റ്റ് ഫോര്മാറ്റില് ദേശീയ ടീമിലേക്കുള്ള തിരിച്ചുവരവുണ്ടാകില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി ഇന്ത്യന് സൂപ്പര് താരം വിരാട് കോലി. ടെസ്റ്റ് ഫോര്മാറ്റില് നീണ്ട 2- 3 വര്ഷക്കാലത്തെ മോശം പ്രകടനങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലായിരുന്നു കോലിയുടെ വിരമിക്കല് തീരുമാനം. സീനിയര് താരങ്ങളില് നിന്നും മുന്നോട്ട് പോകണമെന്ന പരിശീലകന് ഗൗതം ഗംഭീറിന്റെ നിലപാടും ഇതിന് കാരണമായിരുന്നു. ടെസ്റ്റ്, ടി20 ഫോര്മാറ്റില് വിരമിച്ചെങ്കിലും ഇന്ത്യയ്ക്കായി ഏകദിന ഫോര്മാറ്റില് മികച്ച പ്രകടനമാണ് കോലി നടത്തുന്നത്. ഐപിഎല്ലിലും കോലി മികച്ച പ്രകടനം നടത്തുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് കോലി ടെസ്റ്റ് ഫോര്മാറ്റില് തിരിച്ചുവരുമോ എന്ന ചോദ്യം ഉയര്ന്നത്.
തന്റെ സ്പോര്ട്സ് വെയര് ബ്രാന്ഡായ വണ്8 ന്റെ ലോഞ്ചിങ് ഇവന്റിലാണ് ഡാനിഷ് സേട്ടിന്റെ ചോദ്യങ്ങള്ക്ക് മറുപടിയായി കോലി തന്റെ തീരുമാനം വ്യക്തമാക്കിയത്. 2025 മെയ്ലായിരുന്നു തന്റെ 14 വര്ഷക്കാലത്തെ ടെസ്റ്റ് കരിയറിന് കോലി വിരാമമിട്ടത്. 36കാരനായ താരം ടെസ്റ്റ് ഫോര്മാറ്റില് 123 മത്സരങ്ങളില് നിന്ന് 30 സെഞ്ചുറിയും 31 അര്ധസെഞ്ചുറികളും അടക്കം 9230 റണ്സാണ് നേടിയിട്ടുള്ളത്. ഇന്ത്യയ്ക്കായി ടെസ്റ്റ് ഫോര്മാറ്റില് ഏറ്റവുമധികം റണ്സ് നേടിയവരുടെ പട്ടികയില് നാലാം സ്ഥാനത്താണ് കോലി. ഇന്ത്യന് ടെസ്റ്റ് നായകനായി കളിച്ച 68 മത്സരങ്ങളില് 40 വിജയങ്ങളും കോലിയുടെ പേരിലുണ്ട്.
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തന്ത്രം വെളിപ്പെടുത്തി സ്കലോണി; മറ്റു മത്സരങ്ങളും കാണും
ലോകകപ്പിലെ എല്ലാ മത്സരങ്ങളും കാണുന്നുണ്ടെന്ന് അർജന്റീന പരിശീലകൻ ലയണൽ സ്കലോണി. മറ്റു ടീമുകളുടെ മത്സരങ്ങൾ കാണുന്നത് അർജന്റീനയെ ഒരുക്കുന്നതിനു സഹായിക്കുമെന്ന് സ്കലോണി പറഞ്ഞു. ഇന്ന് ഓസ്ട്രിയയ്ക്കെതിരെ അർജന്റീന ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിലെ രണ്ടാം മത്സരം കളിക്കാൻ ഇറങ്ങുകയാണ്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്താസമ്മേളനത്തിലാണ് സ്കലോണിയുടെ പ്രതികരണം.