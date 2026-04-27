ഒരോവറിൽ രണ്ട് ബീമറുകൾ എറിഞ്ഞിട്ടും കാർത്തിക് ത്യാഗിയെ വിലക്കിയില്ല, അമ്പയറുടെ തീരുമാനത്തിന് പിന്നിൽ

ഐപിഎല്ലിലെ കൊല്ക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ്- ലഖ്നൗ സൂപ്പര് ജയന്സ് മത്സരത്തിലെ അവസാന ഓവറിനിടെ ഉണ്ടായത് നാടകീയമായ രംഗങ്ങള്. ഒരോവറില് 2 തവണ അരയ്ക്ക് മുകളിലൂടെ ഫുള്ടോസ്(ബീമറുകള്) എറിഞ്ഞിട്ടും കൊല്ക്കത്ത പേസര് കാര്ത്തിക് ത്യാഗിയെ പന്തെറിയുന്നതില് നിന്ന് വിലക്കാതിരുന്ന അമ്പയര്മാരുടെ നടപടിയാണ് വിവാദമായത്.
കാര്ത്തിക് ത്യാഗി എറിഞ്ഞ അവസാന ഓവറില് ലഖ്നൗവിന് വിജയിക്കാന് 17 റണ്സായിരുന്നു ആവശ്യം. ആദ്യ പന്തില് മുഹമ്മദ് ഷമി ബൈ റണ്ണോടി ഹിമ്മത് സിംഗിന് സ്ട്രൈക്ക് കൈമാറി. എന്നാല് രണ്ടാം പന്തില് ഹിമ്മത്തിനെതിരെ അപകടകരമായ ബീമാറാണ് കാര്ത്തിക് എറിഞ്ഞത്. ഇത് അമ്പയര് നോബോള് വിളിച്ചു. തൊട്ടടുത്ത പന്തില് വീണ്ടും അരക്കെട്ടിന് മുകളിലൂടെ ത്യാഗി ബീമര് എറിഞ്ഞു. ഇതില് ഹിമ്മത്തിനെ റൊവ്മന് പവല് ക്യാച്ചെടുത്തെങ്കിലും അമ്പയര് നോ ബോള് വിളിച്ചു.
നിയമപ്രകാരം ഒരു ഫാസ്റ്റ് ബൗളര് ഒരു ഓവറില് തന്നെ 2 തവണ അപകടകരമായ രീതിയില് പന്തെറിഞ്ഞാല് ഉടന് തന്നെ അയാള് മത്സരത്തില് തുടര്ന്ന് ബൗള് ചെയ്യുന്നത് വിലക്കണം. കമന്റേറ്റര്മാരും ആരാധകരും കാര്ത്തികിനെ മാറ്റുമെന്ന് ഉറപ്പിച്ചെങ്കിലും അമ്പയര്മാര് കാര്ത്തിക്കിനെ തുടരാന് അനുവദിക്കുകയായിരുന്നു. രണ്ടാമത്തെ നോ ബോള് അപകടകരമല്ലെന്ന് വിലയിരുത്തിയാണ് അമ്പയര്മാര് ത്യാഗിയെ തുടരാന് അനുവദിച്ചത്.
ഐസിസി 41.7 പ്രകാരം അരക്കെട്ടിന് മുകളിലൂടെ വരുന്ന എല്ലാ പന്തുകളും നോ ബോളുകളാണ്. എന്നാല് ഒരു ബൗളറെ പുറത്താക്കണമെങ്കില് ആ പന്ത് ബാറ്ററുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് ഭീഷണിയാകുന്ന രീതിയില് അപകടകരമായിരിക്കണം. ഇതായിരുന്നു അമ്പയര്മാരുടെ തീരുമാനത്തിന് കാരണമായത്. ഹിമ്മത്തിനെ തൊട്ടടുത്ത പന്തില് കാര്ത്തിക് പുറത്തായെങ്കിലും അവസാന പന്തില് സിക്സര് നേടി മുഹമ്മദ് ഷമി മത്സരം സമനിലയിലാക്കുകയായിരുന്നു. സൂപ്പര് ഓവറില് വിജയിച്ചതോടെ കൊല്ക്കത്ത പോയന്റ് പട്ടികയില് എട്ടാം സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയര്ന്നു.