India vs New Zealand 4th T20I: ഇഷാൻ തിരിച്ചെത്തുമ്പോൾ പുറത്താകുന്നത് സഞ്ജുവോ?, നാലാം ടി20 ഇന്ന് ഇന്ത്യൻ പ്ലെയിങ് ഇലവനിൽ മാറ്റങ്ങൾക്ക് സാധ്യത
മൂന്നാം മത്സരത്തില് അഭിഷേക് ശര്മ്മയും വൈഭവ് സൂര്യവംശിയും ചേര്ന്ന് പവര്പ്ലേയില് റെക്കോര്ഡ് കൂട്ടുക്കെട്ട് ഉയര്ത്തിയിരുന്നു
ന്യൂസിലന്ഡിനെതിരായ ടി20 പരമ്പരയിലെ നാലാം മത്സരത്തിന് ഇന്ത്യ ഇന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോള് ഇന്ത്യന് ടീമില് മാറ്റങ്ങള്ക്ക് സാധ്യത. പരമ്പരയിലെ ആദ്യ 3 മത്സരങ്ങള് വിജയിച്ച് ഇന്ത്യ പരമ്പര സ്വന്തമാക്കി കഴിഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ 2 മത്സരത്തില് പരിക്ക് മൂലം മാറിനിന്ന ഇഷാന് കിഷന് തിരിച്ചെത്താന് സാധ്യതയുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഇന്ത്യയുടെ ടീം സെലക്ഷനെ കുഴപ്പത്തിലാക്കുന്നത്. തുടയിലെ പേശിവലിവ് കാരണം കഴിഞ്ഞ 2 മത്സരങ്ങളില് നിന്ന് മാറിനിന്ന ഇഷാന് തിരിച്ചെത്തുമ്പോള് വൈഭവ് സൂര്യവംശിക്കോ സഞ്ജു സാംസണോ പ്ലെയിങ് ഇലവനില് നിന്ന് പുറത്തുപോകേണ്ടിവരും.
മൂന്നാം മത്സരത്തില് അഭിഷേക് ശര്മ്മയും വൈഭവ് സൂര്യവംശിയും ചേര്ന്ന് പവര്പ്ലേയില് റെക്കോര്ഡ് കൂട്ടുക്കെട്ട് ഉയര്ത്തിയിരുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തില് വൈഭവിനെ മാറ്റി സഞ്ജുവിന് തന്നെ ഓപ്പണര് റോള് കൈമാറുമോ എന്ന ചോദ്യമാണ് ടീം മാനേജ്മെന്റിനെ കുഴക്കുന്നത്. എന്നാല് കഴിഞ്ഞ മത്സരങ്ങളിലെല്ലാം സ്ഥിരത പുലര്ത്തിയ സഞ്ജുവിനെ മാറ്റുന്നതും തെറ്റായ തീരുമാനമാകും. പരമ്പര സ്വന്തമാക്കിയതിനാല് തന്നെ പ്ലെയിങ് ഇലവനില് ഇന്ത്യ മാറ്റങ്ങള് വരുത്താന് സാധ്യതയേറെയാണ്. അങ്ങനെയെങ്കില് അക്ഷര് പട്ടേലിന് പകരം വരുണ് ചക്രവര്തി ടീമില് തിരിച്ചെത്തിയേക്കും. നിതീഷ് കുമാര് റെഡ്ഡിക്ക് പകരം ശിവം ദുബെ ഫൈനല് ഇലവനില് എത്താനും സാധ്യതയുണ്ട്.
നാലാം ട്വന്റി-20 സാധ്യതാ ഇലവന്
അഭിഷേക് ശര്മ്മ, സഞ്ജു സാംസണ് (വിക്കറ്റ് കീപ്പര്), ശ്രേയസ് അയ്യര് (ക്യാപ്റ്റന്),ഇഷാന് കിഷന്/വൈഭവ് സൂര്യവംശി, തിലക് വര്മ്മ, നമന് ധീര്, നിതീഷ് കുമാര് റെഡ്ഡി/ശിവം ദുബെ, അക്സര് പട്ടേല്/വരുണ് ചക്രവര്ത്തി, ഭുവനേശ്വര് കുമാര്, പ്രിന്സ് യാദവ്, മയാങ്ക് യാദവ്.ALSO READ: 'വൈഭവ് അതിവേഗ സെഞ്ചുറി അടിച്ചാലും സഞ്ജുവിനെ തൊട്ടൊരു കളിയില്ല'; നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി ബിസിസിഐ