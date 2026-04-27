തിങ്കള്‍, 27 ഏപ്രില്‍ 2026
Sanju Samson: ഏറ്റവും കുറവ് പന്തുകളിൽ നിന്ന് 5,000 ഐപിഎൽ റൺസ്; സാക്ഷാൽ ധോണിയും സഞ്ജുവിനു പിന്നിൽ

ഏറ്റവും കുറവ് പന്തുകളിൽ നിന്ന് ഐപിഎലിൽ 5,000 റൺസ് നേടിയ താരം റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്‌സ് ബെംഗളൂരുവിനായി കളിച്ചിരുന്ന എബി ഡിവില്ലിയേഴ്‌സ് ആണ്

Sanju Samson
WEBDUNIA| Last Modified തിങ്കള്‍, 27 ഏപ്രില്‍ 2026 (10:08 IST)

Sanju Samson: ഐപിഎലിൽ ഏറ്റവും കുറവ് പന്തുകളിൽ നിന്ന് 5000 റൺസ് നേടിയ താരങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസൺ മൂന്നാമത്. 3,555 പന്തുകളിൽ നിന്നാണ് സഞ്ജു 5,000 ക്ലബിലെത്തിയത്. ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്‌സിനായി കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സഞ്ജു ഈ സീസണിൽ ഇതിനോടകം രണ്ട് സെഞ്ചുറികൾ നേടികഴിഞ്ഞു.

ഏറ്റവും കുറവ് പന്തുകളിൽ നിന്ന് ഐപിഎലിൽ 5,000 റൺസ് നേടിയ താരം റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്‌സ് ബെംഗളൂരുവിനായി കളിച്ചിരുന്ന എബി ഡിവില്ലിയേഴ്‌സ് ആണ്. 3,288 ബോളുകളിൽ നിന്നാണ് ഡിവില്ലിയേഴ്‌സ് 5,000 റൺസിലെത്തിയത്. 3,554 ബോളുകളിൽ നിന്ന് ഈ നേട്ടം കൈവരിച്ച ഡേവിഡ് മില്ലർ രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ്.

സുരേഷ് റെയ്‌ന (3,620 പന്തുകൾ), കെ.എൽ.രാഹുൽ (3,688 പന്തുകൾ), എം.എസ്.ധോണി (3,691 പന്തുകൾ) എന്നിവരാണ് യഥാക്രമം നാല്, അഞ്ച്, ആറ് സ്ഥാനങ്ങളിൽ.


