Sanju Samson : ഇന്ന് പോരാട്ടം ഗില്ലിൻ്റെ ഗുജറാത്തിനെതിരെ, റെക്കോർഡിനരികെ സഞ്ജു, വേണ്ടത് 3 റൺസ് മാത്രം

ഐപിഎല്ലില് മുംബൈ ഇന്ത്യന്സിനതിരായ വമ്പന് വിജയത്തോടെ പോയന്റ് പട്ടികയില് അഞ്ചാമതെത്തി പ്ലേ ഓഫ് പ്രതീക്ഷകള് സജീവമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ചെന്നൈ സൂപ്പര് കിങ്ങ്സ്. ബാറ്റിംഗില് സഞ്ജു സാംസണിന്റെ പ്രകടനങ്ങളും ബൗളര്മാരുടെ മികച്ച പിന്തുണയുമാണ് ചെന്നൈയ്ക്ക് ഇതുവരെ വിജയങ്ങള് നേടികൊടുത്തത്. ചെന്നൈ വിജയിച്ച 3 മത്സരങ്ങളിലും ടീമിന്റെ ടോപ് സ്കോറര് സഞ്ജു സാംസണായിരുന്നു. ഇന്ന് ശുഭ്മാന് ഗില് നായകനായ ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റന്സിനെതിരെയാണ് ചെന്നൈയുടെ മത്സരം.
ചെന്നൈ തട്ടകമായ ചെപ്പോക്കില് നടക്കുന്ന മത്സരത്തില് സ്പിന്നര്മാരെ മുന്നില് നിര്ത്തി വിജയിക്കാമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ചെന്നൈ. അതേസമയം ബാറ്റിങ്ങില് സഞ്ജു സാംസണ് മികച്ച പ്രകടനം തുടരുമെന്നും ടീം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അതേസമയം
3 റണ്സകലെ ഒരു ചരിത്രനേട്ടവും സഞ്ജുവിനെ കാത്തിരിപ്പുണ്ട്. ഗുജറാത്തിനെതിരെ 3 റണ്സ് നേടാനായാല് ഐപിഎല്ലില് 5000 റണ്സ് പൂര്ത്തിയാക്കുന്ന പത്താമത്തെ താരമാകാന് സഞ്ജുവിനാകും.
വിരാട് കോലി,രോഹിത് ശര്മ, ശിഖര് ധവാന്, ഡേവിഡ് വാര്ണര്, സുരേഷ് റെയ്ന, എം എസ് ധോനി, കെ എല് രാഹുല്, അജിങ്ക്യ രഹാനെ, എബി ഡിവില്ലിയേഴ്സ് എന്നിവരാണ് ഈ പട്ടികയിലുള്ള മറ്റ് താരങ്ങള്. മുംബൈക്കെതിരെ 54 പന്തില് 101 റണ്സ് നേടിയ സഞ്ജു സീസണിലെ രണ്ടാം സെഞ്ചുറി സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. മത്സരത്തിലെ താരവും സഞ്ജുവായിരുന്നു.