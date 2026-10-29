  1. കായികം
  2. ക്രിക്കറ്റ്‌
  3. ഐപിഎല്‍
  4. Mumbai Indians Part away With Lasith Malinga
Written By WEBDUNIA
Last Modified: Thursday, 29 October 2026 (16:59 IST)

ലസിത് മലിംഗയും മുംബൈ ഇന്ത്യൻസും പിരിഞ്ഞു

Malinga, MI, Mumbai Indians, Lasit Malinga, Mumbai Indians Part away With Lasith Malinga
Written By: WEBDUNIA
Updated: Thu, 29 Oct 2026 (17:02 IST)
google-news
Lasith Malinga

കോച്ചിങ് സ്റ്റാഫിൽ ഉടച്ചുവാർക്കൽ തുടർന്ന് മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ്. ബൗളിങ് പരിശീലകരായ ലസിത് മലിംഗ, പരാസ് മാംബ്രെ എന്നിവരും തെറിച്ചു. ഫീൽഡിങ് കോച്ച് കാൾ ഹോപ്കിൻസും പുറത്തായി. 
 
ശ്രീലങ്കൻ ഇതിഹാസം മഹേല ജയവർധനെയെ മുഖ്യ പരിശീലക സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് നേരത്തെ മാറ്റിയിരുന്നു. മുംബൈയുടെ നാല് ഐപിഎൽ കിരീടങ്ങളിൽ ബൗളിങ് മികവ് കൊണ്ട് നിർണായക സ്വാധീനമായ താരമാണ് മലിംഗ. അതിനുശേഷമാണ് പരിളീക വേഷത്തിൽ ടീമിനൊപ്പം തുടർന്നത്. 
 
നേരത്തെ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിന്റെ മെന്ററായി മലിംഗ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിന്റെ ബൗളിങ് പരിശീലക സ്ഥാനത്തുനിന്നാണ് മലിംഗ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിലേക്ക് എത്തിയത്. 
 
മുൻ ഇന്ത്യൻ ബൗളിങ് പരിശീലകൻ കൂടിയായ പരസ് മാംബ്രെയും മലിംഗയ്ക്കൊപ്പം മുംബൈയുടെ ബൗളിങ് പരിശീലകനായി പ്രവർത്തിക്കുകയായിരുന്നു. 2024ലാണ് മാംബ്രെ മുംബൈ ടീമിൽ തിരിച്ചെത്തിയത്. നേരത്തെ 2010 മുതൽ 2017വരെ മാംബ്രെ ടീമിലുണ്ടായിരുന്നു.
അടുത്ത ലേഖനം
ക്യാപ്റ്റൻസിക്ക് ഹാർദ്ദിക് വാശിപിടിക്കില്ല, അങ്ങനെയെങ്കിൽ സാധ്യത എങ്ങോട്ട്: വിലയിരുത്തലുമായി അശ്വിൻ

നെറ്റ്‌സില്‍ വൈഭവ് മോന്‍ അടിയോടടി, സഞ്ജുവിന്റെ ദിവസങ്ങള്‍ എണ്ണപ്പെട്ടോ?

നെറ്റ്‌സില്‍ വൈഭവ് മോന്‍ അടിയോടടി, സഞ്ജുവിന്റെ ദിവസങ്ങള്‍ എണ്ണപ്പെട്ടോ?രണ്ടാം ടി20 മത്സരത്തിന് മുന്നോടിയായി റാഞ്ചിയില്‍ നടന്ന പ്രാക്ടീസ് സെഷനില്‍ തകര്‍പ്പന്‍ ബാറ്റിംഗ് പ്രകടനമാണ് വൈഭവ് നടത്തിയതെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്.

ഒരൊറ്റ സെഞ്ചുറി, റാങ്കിങ്ങിൽ അടിച്ചുകയറി ശ്രേയസ്: ആദ്യ പത്തിൽ, സഞ്ജുവെല്ലാം ഏറെ പിന്നിൽ

ഒരൊറ്റ സെഞ്ചുറി, റാങ്കിങ്ങിൽ അടിച്ചുകയറി ശ്രേയസ്: ആദ്യ പത്തിൽ, സഞ്ജുവെല്ലാം ഏറെ പിന്നിൽപാകിസ്ഥാൻ്റെ സാഹിബ് സാദ ഫർഹാൻ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തും ഇംഗ്ലണ്ട് താരങ്ങളായ ഹാരി ബ്രൂക്ക്, ജോസ് ബട്ട്‌ലർ എന്നിവരാണ് നാലും അഞ്ചും സ്ഥാനത്താണ്.

ഐപിഎല്‍ കഴിഞ്ഞതും അവനെ ടീമില്‍ എടുക്കണമായിരുന്നു, ഭുവനേശ്വര്‍ കുമാറിന്റെ തിരിച്ചുവരവില്‍ സഞ്ജയ് മഞ്ജരേക്കര്‍

ഐപിഎല്‍ കഴിഞ്ഞതും അവനെ ടീമില്‍ എടുക്കണമായിരുന്നു, ഭുവനേശ്വര്‍ കുമാറിന്റെ തിരിച്ചുവരവില്‍ സഞ്ജയ് മഞ്ജരേക്കര്‍ഐപിഎല്ലില്‍ 18ല്‍ താഴെ ശരാശരിയിലും 7.95 എന്ന ഇക്കോണമിയിലുമായിരുന്നു ഭുവനേശ്വര്‍ കുമാര്‍ പന്തെറിഞ്ഞിരുന്നത്.

India vs West Indies, 2nd ODI: ഇന്ത്യ vs വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് രണ്ടാം ഏകദിനം ഇന്ന്

India vs West Indies, 2nd ODI: ഇന്ത്യ vs വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് രണ്ടാം ഏകദിനം ഇന്ന്India vs West Indies, 2nd ODI: ഇന്ത്യ-വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് ഏകദിന പരമ്പരയിലെ രണ്ടാം മത്സരം ഇന്ന് ഗുവാഹത്തിയിൽ നടക്കും. ഇന്ത്യൻ സമയം ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടിനാണ് കളി ആരംഭിക്കുക.

Kerala Blasters : കപ്പടിക്കും, കലിപ്പടക്കും; കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് ഇനി പുതിയ ഉടമകൾ

Kerala Blasters : കപ്പടിക്കും, കലിപ്പടക്കും; കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് ഇനി പുതിയ ഉടമകൾനിലവിലെ ഉടമകളായ മാഗ്‌നം സ്‌പോര്‍ട്‌സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് ക്ലബിന്റെ 100 ശതമാനം ഒഹരികളും വില്‍ക്കുന്നതിനായുള്ള അന്തിമകരാറില്‍ ഒപ്പുവെച്ചു.

ഇഷാൻ തിരിച്ചെത്തിയാൽ പുറത്തുപോകേണ്ടത് വൈഭവ്, അതിൽ വലിയ ചർച്ചകൾ ആവശ്യമില്ല : ആർ അശ്വിൻ

ഇഷാൻ തിരിച്ചെത്തിയാൽ പുറത്തുപോകേണ്ടത് വൈഭവ്, അതിൽ വലിയ ചർച്ചകൾ ആവശ്യമില്ല : ആർ അശ്വിൻമികച്ച പ്രകടനം നടത്തിയെങ്കിലും ഇഷാന്‍ തിരിച്ചെത്തിയാല്‍ സഞ്ജു തന്നെ ഓപ്പണിങ് സ്ഥാനത്ത് തന്നെ തിരിച്ചെത്തണമെന്നാണ് അശ്വിന്‍ വ്യക്തമാക്കിയത്. ന്യൂസിലന്‍ഡിനെതിരെ 19 പന്തില്‍ 45 റണ്‍സുമായി വൈഭവ് തിളങ്ങിയിരുന്നു.

വനിതാ പ്രീമിയർ ലീഗ് താരലേലം: സോഫി മോളിനോ വിലയേറിയ താരം

വനിതാ പ്രീമിയർ ലീഗ് താരലേലം: സോഫി മോളിനോ വിലയേറിയ താരം1.10 കോടി രൂപയ്ക്ക് യുപി വാരിയേഴ്‌സാണ് താരത്തെ സ്വന്തമാക്കിയത്. സ്മൃതി മന്ദാന നയിച്ച റോയല്‍ ചലഞ്ചേഴ്‌സ് ബെംഗളുരു ലേലത്തിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തില്‍ ജെസ് ജൊനാസനെയും ക്ലോ ട്രയോണിനെയും ടീമിലെത്തിച്ചു.

മെസ്സി ഗോട്ടായിരിക്കും ബോട്ട് റൊണാൾഡോ തന്നെ : 2012ലെ മെസ്സിയെ പിന്തള്ളി പ്രഥമ B.O.A.T പുരസ്കാരം പോർച്ചുഗീസ് താരത്തിന്

മെസ്സി ഗോട്ടായിരിക്കും ബോട്ട് റൊണാൾഡോ തന്നെ : 2012ലെ മെസ്സിയെ പിന്തള്ളി പ്രഥമ B.O.A.T പുരസ്കാരം പോർച്ചുഗീസ് താരത്തിന്ഫ്രാന്‍സ് ഫുട്‌ബോള്‍ മാഗസില്‍ അവതരിപ്പിച്ച ബാലണ്‍ ഡി ഓര്‍ ഓഫ് ഓള്‍ ടൈം(BOAT) പുരസ്‌കാരം പോര്‍ച്ചുഗീസ് താരം ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാള്‍ഡോയ്ക്ക്. എക്കാലത്തെയും മികച്ച ബാലണ്‍ ഡി ഓര്‍ പുരസ്‌കാരജേതാവ് ആരാണെന്ന് കണ്ടെത്താനായിരുന്നു ബോട്ട് പുരസ്‌കാരം ബാലണ്‍ ഡി ഓര്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയത്.

ഞാനും സഞ്ജുവും ബാറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ പന്ത് സീം ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു, അവരെങ്ങനെ ബാറ്റ് ചെയ്തെന്നത് അത്ഭുതം : ശ്രേയസ് അയ്യർ

ഞാനും സഞ്ജുവും ബാറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ പന്ത് സീം ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു, അവരെങ്ങനെ ബാറ്റ് ചെയ്തെന്നത് അത്ഭുതം : ശ്രേയസ് അയ്യർന്യൂസിലന്‍ഡിനെതിരായ മൂന്നാം ടി20 മത്സരത്തിലെ വിജയത്തിന് പിന്നാലെ ഇന്ത്യന്‍ ഓപ്പണര്‍മാരായ വൈഭവ് സൂര്യവംശിയേയും അഭിഷേക് ശര്‍മയേയും പുകഴ്ത്തി ഇന്ത്യന്‍ നായകനായ ശ്രേയസ് അയ്യര്‍. മത്സരത്തില്‍ 199 റണ്‍സെന്ന വിജയലക്ഷ്യം ന്യൂസിലന്‍ഡ് ഉയര്‍ത്തിയെങ്കിലും 13.2 ഓവറില്‍ ഇന്ത്യ വിജയലക്ഷ്യം മറികടന്നിരുന്നു.

ICC T20 Ranking : റെക്കോർഡ് സെഞ്ചുറിക്ക് പിന്നാലെ ടി20യിലെ ഒന്നാം സ്ഥാനം തിരിച്ചുപിടിച്ച് അഭിഷേക്, സഞ്ജുവിനും മുന്നേറ്റം

ICC T20 Ranking : റെക്കോർഡ് സെഞ്ചുറിക്ക് പിന്നാലെ ടി20യിലെ ഒന്നാം സ്ഥാനം തിരിച്ചുപിടിച്ച് അഭിഷേക്, സഞ്ജുവിനും മുന്നേറ്റംന്യൂസിലന്‍ഡിനെതിരായ മൂന്നാം ടി20 മത്സരത്തിലെ റെക്കോര്‍ഡ് സെഞ്ചുറി പ്രകടനത്തിന് പിന്നാലെ ഐസിസി ടി20 ബാറ്റര്‍മാരുടെ പട്ടികയില്‍ ഒന്നാം സ്ഥാനം തിരിച്ചുപിടിച്ച് അഭിഷേക് ശര്‍മ.