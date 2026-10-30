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Written By നെൽവിൻ വിൽസൺ നെൽവിൻ വിൽസൺ
Last Updated : Friday, 30 October 2026 (08:53 IST)

'വൈഭവ് അതിവേഗ സെഞ്ചുറി അടിച്ചാലും സഞ്ജുവിനെ തൊട്ടൊരു കളിയില്ല'; നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി ബിസിസിഐ

vaibhav Suryavanshi,Shreyas Iyer, Cricket News, Sanju samson,Indian openers
Written By: നെൽവിൻ വിൽസൺ
Updated: Fri, 30 Oct 2026 (08:53 IST)
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ഇന്ത്യയുടെ ട്വന്റി 20 ടീമിൽ സഞ്ജു സാംസൺ അവിഭാജ്യ ഘടകമെന്ന് വ്യക്തമാക്കി ബിസിസിഐ വൃത്തങ്ങൾ. ഇഷാൻ കിഷൻ ഫിറ്റ്‌നെസ് വീണ്ടെടുത്ത് പ്ലേയിങ് ഇലവനിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയാൽ വൈഭവ് സൂര്യവൻശി പുറത്തിരിക്കണമെന്നാണ് ബിസിസിഐ നിലപാട്. 
 
സഞ്ജു തുടരും 
 
അടുത്ത ട്വന്റി 20 ലോകകപ്പ് വരെ സഞ്ജു സാംസൺ ഇന്ത്യയുടെ ട്വന്റി 20 ടീമിൽ സ്ഥിര സാന്നിധ്യമായിരിക്കും. സമീപകാലത്തൊന്നും സഞ്ജുവിനെ മാറ്റി വൈഭവിനെ സ്ഥിരപ്പെടുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ലെന്ന് ബിസിസിഐ വ്യക്തമാക്കി. 
 
ബാറ്റിങ് പൊസിഷൻ മാറിയേക്കാം 
 
ഇഷാൻ കിഷൻ വൺഡൗൺ ഇറങ്ങാത്ത സാഹചര്യം വന്നാൽ പകരം വൈഭവ് പ്ലേയിങ് ഇലവനിൽ എത്തും. അങ്ങനെ വന്നാൽ ഇഷാന് പകരം മൂന്നാം നമ്പറിൽ കളിക്കേണ്ട ബാധ്യത സഞ്ജുവിനായിരിക്കും. ഏത് പൊസിഷനിലും മികച്ച പ്രകടനം നടത്താൻ സഞ്ജുവിന് കഴിവുണ്ടെന്നാണ് പരിശീലകൻ ഗൗതം ഗംഭീറിന്റെയും ബിസിസിഐ സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെയും വിലയിരുത്തൽ. 
 
പ്രധാന ഓപ്പണർ സഞ്ജു 
 
ഇഷാൻ കിഷൻ ടീമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയാൽ വൈഭവ് സൂര്യവൻശി ബെഞ്ചിലേക്ക് പോകുകയും അഭിഷേക് ശർമയ്‌ക്കൊപ്പം സഞ്ജു ഓപ്പണറാകുകയും ചെയ്യും. സഞ്ജുവിന് തന്റെ സ്വതസിദ്ധമായ ശൈലിയിൽ കളിക്കുന്നതിനൊപ്പം യുവതാരങ്ങളെ കളിപ്പിക്കാനുള്ള മികവും ഉണ്ടെന്നാണ് ബിസിസിഐ വിലയിരുത്തുന്നത്. അതിനാൽ തുടർച്ചയായി ഫോംഔട്ട് ആകാത്ത പക്ഷം സഞ്ജു ടി20 ടീമിൽ അവിഭാജ്യ ഘടകമായി തുടരും. Also Read : മട്ടാഞ്ചേരിയിലെ ഗ്യാങ്, തലവൻ മമ്മൂട്ടി; വില്ലൻ ആസിഫോ?
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നെൽവിൻ വിൽസൺ
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