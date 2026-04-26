ഐപിഎല്ലിൽ ഞെട്ടിക്കുന്ന നിമിഷങ്ങൾ; ലുങ്കി എൻഗിഡിക്ക് ഗുരുതര തലപരിക്ക്, ആംബുലൻസ് മൈതാനത്തെത്തി

ഐപിഎല് 2026ലെ ഡല്ഹി ക്യാപിറ്റല്സ്-പഞ്ചാബ് കിംഗ്സ് പോരാട്ടത്തിനിടെ ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്തെ ആശങ്കയിലാഴ്ത്തിയ ദാരുണ സംഭവമാണ് അരങ്ങേറിയത്. ഡല്ഹി താരം ലുങ്കി എന്ഗിഡി ഫീല്ഡിംഗിനിടെ ഗുരുതരമായി വീണ് തലക്ക് പരിക്കേറ്റ് മൈതാനത്ത് തന്നെ ചികിത്സ തേടേണ്ടിവന്നു. പിന്നീട് ആംബുലന്സില് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി.
അപകടം എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു?
പഞ്ചാബ് ഇന്നിംഗ്സിന്റെ മൂന്നാം ഓവറില് അക്സര് പട്ടേലിന്റെ പന്തില് പ്രിയാന്ഷ് ആര്യ ഉയര്ത്തിയ ഷോട്ട് പിടിക്കാന് എന്ഗിഡി പിന്നിലേക്ക് ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ബോള് കണക്കുകൂട്ടുന്നതില് ചെറിയ പിഴവ് സംഭവിച്ചതോടെ താരം ബാലന്സ് നഷ്ടപ്പെടുത്തി പിന്നിലേക്ക് വീഴുകയായിരുന്നു. വീഴ്ചയില് തലയുടെ പിന്നാമ്പുറം മൈതാനത്ത് ശക്തമായി ഇടിക്കുയും ചെയ്തു.
മൈതാനത്ത് നിശബ്ദത
എന്ഗിഡി നിലത്ത് കിടന്നതോടെ മത്സരം താല്ക്കാലികമായി നിര്ത്തിവച്ചു. ഡല്ഹി താരങ്ങള് ഉടന് അദ്ദേഹത്തിന് ചുറ്റും കൂടി. ടീം ഫിസിയോയും മെഡിക്കല് സംഘവും അതിവേഗം മൈതാനത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി. കഴുത്തിന് സുരക്ഷാ ബ്രേസ് ഘടിപ്പിച്ച ശേഷം സ്റ്റ്രെച്ചറിലാക്കി കൊണ്ടുപോയി. പിന്നീട് ആംബുലന്സ് നേരിട്ട് ഗ്രൗണ്ടിലെത്തി താരത്തെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി.
ആരോഗ്യനിലയില് ആശ്വാസവാര്ത്ത
മത്സരത്തിന് പിന്നാലെ ഐപിഎല് അധികൃതര് നല്കിയ വിശദീകരണത്തില് എന്ഗിഡി സ്ഥിരതയുള്ള നിലയിലാണ് എന്ന് അറിയിച്ചു. തലവേദനയും കഴുത്ത് വേദനയും അനുഭവപ്പെട്ടതിനാല് മുന്കരുതല് നടപടിയായി ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയതാണെന്നും, ഉടന് ഡിസ്ചാര്ജ് ചെയ്യുമെന്നുമാണ് വിവരം.
മത്സരത്തെ മറച്ച സംഭവം
ഡല്ഹി 264 റണ്സ് നേടിയ ഹൈസ്കോറിംഗ് പോരാട്ടമായിരുന്നെങ്കിലും ആവേശകരമായ മത്സരത്തില് പഞ്ചാബാണ് വിജയിച്ചത്. ഡല്ഹിയുടെ പ്രധാന ബൗളര്മാരില് ഒരാളായ ലുങ്കി എന്ഗിഡിയുടെ പരിക്കും ഡല്ഹിയെ സാരമായി ബാധിച്ചു. സഹതാരങ്ങളില് ഒരാള്ക്ക് പരിക്കേറ്റു എന്നത് ഡല്ഹി താരങ്ങളുടെ പ്രകടനങ്ങളെ ബാധിച്ചെന്ന് ഉറപ്പാണ്. നിര്ണായകഘട്ടത്തില് കൈവിട്ട ക്യാച്ചുകളും ഡല്ഹി പരാജയത്തില് നിര്ണായകമായി.