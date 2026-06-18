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ഇന്ത്യ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടാല് സഹായിക്കാന് ഞങ്ങള് ഉണ്ടാകും: പ്രധാനമന്ത്രി മോദിക്ക് ട്രംപിന്റെ വാഗ്ദാനം
ഇന്ത്യ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടാല് സഹായിക്കാന് ഞങ്ങള് ഉണ്ടാകുമെന്ന് ട്രംപ്. 'ഇതൊരു മികച്ച ബന്ധമാണെന്ന് ഞാന് കരുതുന്നു. അവര് ആക്രമിക്കപ്പെട്ടാല്, അവരെ സഹായിക്കാന് ഞങ്ങള് അവിടെ ഉണ്ടാകും. ആരെങ്കിലും ആ മനുഷ്യനെ ആക്രമിച്ചാല്, ഞങ്ങള് അവിടെ ഉണ്ടാകും. അദ്ദേഹം (പ്രധാനമന്ത്രി മോദി) നേതാവാണെങ്കില്, സഹായിക്കാന് ഞങ്ങള് അവിടെ ഉണ്ടാകും' പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയോടൊപ്പം മാധ്യമപ്രവര്ത്തകരെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് ട്രംപ് പറഞ്ഞു.
പശ്ചിമേഷ്യയില് യുഎസ് ആക്രമണത്തില് 3 ഇന്ത്യന് നാവികര് കൊല്ലപ്പെട്ടതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായി ട്രംപ് പറഞ്ഞത് ഇതൊരു ദുഷ്കരമായ തൊഴിലാണെന്നും ഞങ്ങള് ഒരുമിച്ച് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നുവെന്നും ഞങ്ങള് എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്നുമാണ്. 'ഈ മനുഷ്യനെ നോക്കൂ. ഞാന് നിങ്ങള്ക്ക് ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കാം. ഇദ്ദേഹം ഏറ്റവും സുന്ദരനായ മനുഷ്യനാണ്. ഒരു മാലാഖയെപ്പോലെ വളരെ സുന്ദരനാണ്. പക്ഷേ വാസ്തവത്തില്, ഇദ്ദേഹം ഒരു കൊലയാളിയെപ്പോലെ തന്നെ കടുപ്പക്കാരനാണ്. അതിനാല് ഇദ്ദേഹം നിങ്ങളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നു.' ട്രംപ് പറഞ്ഞു.
'അദ്ദേഹം ഒരു കര്ക്കശക്കാരനായ വ്യാപാരിയാണ്. അദ്ദേഹം ഇന്ത്യന് ജനതയെ സ്നേഹിക്കുന്നു, പക്ഷേ അദ്ദേഹം യുഎസ്എയെയും സ്നേഹിക്കുന്നു. ഹ്യൂസ്റ്റണില് ഞങ്ങള്ക്ക് 'ഹൗഡി മോദി' ഉണ്ടായിരുന്നു. സ്റ്റേഡിയം നിറഞ്ഞിരുന്നു... ഭാവിയില് ഞങ്ങള് ഇന്ത്യയിലേക്ക് പോകും,' ട്രംപ് പറഞ്ഞു.