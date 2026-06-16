  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. വിദേശവാര്‍ത്ത
  4. Netanyahu welcomes US-Iran deal
Written By
Last Modified: Tuesday, 16 June 2026 (08:31 IST)

യുഎസ്-ഇറാന്‍ കരാറിനെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് നെതന്യാഹു; ഗാസ, ലെബനന്‍, സിറിയ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ സൈന്യം തുടരും

Donald Trump on Qatar Attack, Trump, Netanyahu, US Israel, Qatar News
Publish: Tue, 16 Jun 2026 (08:31 IST) Updated: Tue, 16 Jun 2026 (08:34 IST)
google-news
തിങ്കളാഴ്ച ഇസ്രയേല്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിന്‍ നെതന്യാഹു യുഎസ്-ഇറാന്‍ സമാധാന കരാറിനെ പ്രശംസിക്കുകയും ടെഹ്റാനെതിരായ യുഎസ്-ഇസ്രായേല്‍ സംയുക്ത സൈനിക നീക്കത്തെ ഒരു വലിയ വിജയമായി ചിത്രീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. കരാര്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് ശേഷം നടത്തിയ പത്രസമ്മേളനത്തില്‍ നെതന്യാഹു ഇസ്രായേലിന്റെ സുരക്ഷാ മുന്‍ഗണനകള്‍ വിശദീകരിക്കുകയും ഇറാനെ ഒരിക്കലും ആണവായുധങ്ങള്‍ സ്വന്തമാക്കാന്‍ അനുവദിക്കില്ലെന്ന തന്റെ പ്രതിജ്ഞ ആവര്‍ത്തിക്കുകയും ചെയ്തു.
 
മിഡില്‍ ഈസ്റ്റ് യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനായി തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ അമേരിക്കയും ഇറാനും കരാര്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചതിനുശേഷം നടത്തിയ ആദ്യത്തെ പൊതു പ്രസംഗത്തില്‍ ആവശ്യമുള്ളിടത്തോളം കാലം ഇസ്രായേല്‍ സൈന്യം ലെബനന്‍, ഗാസ, സിറിയ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ തുടരുമെന്ന് നെതന്യാഹു പറഞ്ഞു.
 
'ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, ആണവ ഉന്മൂലന ഭീഷണിയില്‍ നിന്ന് ഞങ്ങള്‍ ഇസ്രായേല്‍ രാജ്യത്തെ രക്ഷിച്ചു എന്നതാണ്. അതിന്റെ അര്‍ത്ഥമെന്താണ്? ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ഇസ്രായേലി പൗരന്മാര്‍ - ഇപ്പോള്‍ എന്നെ കേള്‍ക്കുന്ന നിങ്ങള്‍ - നിങ്ങളെല്ലാവരും കൂട്ടക്കൊലയുടെ ഭയാനകമായ അപകടത്തിലാകുമായിരുന്നു എന്നാണ് ഇതിനര്‍ത്ഥം' -നെതന്യാഹു പറഞ്ഞു.

സംസ്ഥാനത്ത് ഷിഗെല്ല പടരുന്നു; ജാഗ്രത പാലിക്കുക

സംസ്ഥാനത്ത് ഷിഗെല്ല പടരുന്നു; ജാഗ്രത പാലിക്കുകകഴിഞ്ഞദിവസം സ്‌കൂളിലെ തന്നെ മൂന്ന് കുട്ടികൾക്ക് ഷിഗല്ല സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു

കോൺഗ്രസ് പിന്നിൽ നിന്ന് കുത്തുന്നവർ; ഡിഎംകെ-ആം ആദ്മി മുന്നണിയിലേക്ക് സിപിഎം എത്തുമോ?

കോൺഗ്രസ് പിന്നിൽ നിന്ന് കുത്തുന്നവർ; ഡിഎംകെ-ആം ആദ്മി മുന്നണിയിലേക്ക് സിപിഎം എത്തുമോ?കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ ആം ആദ്മി നേതാവ് അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിനെ വേട്ടയാടിയപ്പോൾ അതിനൊപ്പം കൂടിയവരാണ് കോൺഗ്രസ്

ജോലി പോകുമോ?, മൂന്ന് വർഷത്തിനകം ജീവനക്കാരിൽ പകുതിയും എ ഐ ഏജൻ്റാകും, ഇന്ത്യൻ ഐടി മേഖലയെ ഞെട്ടിച്ച് ടിസിഎസ്

ജോലി പോകുമോ?, മൂന്ന് വർഷത്തിനകം ജീവനക്കാരിൽ പകുതിയും എ ഐ ഏജൻ്റാകും, ഇന്ത്യൻ ഐടി മേഖലയെ ഞെട്ടിച്ച് ടിസിഎസ്ടിസിഎസിന്റെ 31-ാമത് വാര്‍ഷിക ജനറല്‍ മീറ്റിംഗിലാണ് ചന്ദ്രശേഖരന്‍ ഈ നിര്‍ണായക പരാമര്‍ശം നടത്തിയത്.

ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി സംഘപരിവാറിനു വഴങ്ങുന്നോ? സെനറ്റ് നിയമനം വിവാദത്തിൽ

ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി സംഘപരിവാറിനു വഴങ്ങുന്നോ? സെനറ്റ് നിയമനം വിവാദത്തിൽബിജെപി ദേശീയ സമിതി അംഗം ജെ.പ്രമീളാദേവി ഉൾപ്പെടെ 19 സംഘപരിവാർ അനുകൂലികളെയാണ് ഗവർണർ സെനറ്റിലേക്ക് നോമിനേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്

കെഎസ്ആർടിസിയിലെ സൗജന്യയാത്ര, ആദ്യ 100 ദിനം ഓർഡിനറി ബസുകളിൽ മാത്രം, പിന്നീട് മറ്റ് ബസുകളിലും!

കെഎസ്ആർടിസിയിലെ സൗജന്യയാത്ര, ആദ്യ 100 ദിനം ഓർഡിനറി ബസുകളിൽ മാത്രം, പിന്നീട് മറ്റ് ബസുകളിലും!മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശനും ഗതാഗത മന്ത്രി സിപി ജോണും നടത്തിയ ചര്‍ച്ചയിലാണ് ധാരണയായത്.

കെഎസ്ആര്‍ടിസി ജീവനക്കാരന്‍ എന്നെ മര്‍ദ്ദിച്ചു; പരാതിയുമായി ഭിക്ഷാടക

കെഎസ്ആര്‍ടിസി ജീവനക്കാരന്‍ എന്നെ മര്‍ദ്ദിച്ചു; പരാതിയുമായി ഭിക്ഷാടകകെഎസ്ആര്‍ടിസി ജീവനക്കാരന്‍ സ്ത്രീയെ വടികൊണ്ട് അടിച്ചതായി പരാതി. പത്തനംതിട്ടയിലെ അടൂര്‍ ബസ് സ്റ്റാന്‍ഡിലാണ് സംഭവം. ഭിക്ഷ യാചിക്കാന്‍ ബസ് സ്റ്റാന്‍ഡില്‍ എത്തിയപ്പോഴാണ് ആര്‍ വേണു എന്ന ജീവനക്കാരന്‍ യുവതിയെ മര്‍ദ്ദിച്ചതെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നു.

നീറ്റ് പുനഃപരീക്ഷ; വ്യാജ ചോദ്യപേപ്പറുകള്‍ വിറ്റ നാല് പേര്‍ അറസ്റ്റില്‍

നീറ്റ് പുനഃപരീക്ഷ; വ്യാജ ചോദ്യപേപ്പറുകള്‍ വിറ്റ നാല് പേര്‍ അറസ്റ്റില്‍ഇവരില്‍ നിന്ന് മൊബൈല്‍ ഫോണുകള്‍ പോലീസ് പിടിച്ചെടുത്തു. ഇവര്‍ ഒരു ശൃംഖലയായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു. നീറ്റ് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള വിവിധ പരീക്ഷകളുടെ ചോദ്യപേപ്പറുകള്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വിറ്റഴിച്ചിരുന്നതായി പോലീസ് പറഞ്ഞു.

'ആശംസകള്‍, മുഖ്യമന്ത്രിയും സിപി ജോണും കെഎസ്ആര്‍ടിസിയില്‍ അഴിച്ചുപണി ചെയ്യും'; പ്രിയദര്‍ശിനി പദ്ധതിയില്‍ പ്രതികരിച്ച് സുരേഷ് ഗോപി

'ആശംസകള്‍, മുഖ്യമന്ത്രിയും സിപി ജോണും കെഎസ്ആര്‍ടിസിയില്‍ അഴിച്ചുപണി ചെയ്യും'; പ്രിയദര്‍ശിനി പദ്ധതിയില്‍ പ്രതികരിച്ച് സുരേഷ് ഗോപികേരളത്തില്‍ സ്ത്രീകള്‍ക്ക് സൗജന്യ യാത്ര അനുവദിക്കുന്ന കെ.എസ്.ആര്‍.ടി.സിയുടെ പ്രിയദര്‍ശിനി പദ്ധതിയെ പ്രശംസിച്ച് കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപി. കേരളത്തില്‍ അവതരിപ്പിച്ച നൂതന പദ്ധതി വിജയിക്കട്ടെയെന്ന് കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രി ആശംസിച്ചു.

ഗഡ്കരിയുടെ പരിഷ്കാരങ്ങൾ തീരുന്നില്ല, 100 ശതമാനം എഥനോൾ ഇന്ധനത്തിനും അനുമതി, ഫ്ലെക്സ് ഫ്യുവൽ വാഹനങ്ങൾ വിപണിയിലേക്ക്!

ഗഡ്കരിയുടെ പരിഷ്കാരങ്ങൾ തീരുന്നില്ല, 100 ശതമാനം എഥനോൾ ഇന്ധനത്തിനും അനുമതി, ഫ്ലെക്സ് ഫ്യുവൽ വാഹനങ്ങൾ വിപണിയിലേക്ക്!രാജ്യത്ത് 100 ശതമാനം ശുദ്ധമായ എഥനോള്‍ (E100) ഇന്ധനമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനും, ഇതിന് അനുയോജ്യമായ ഫ്‌ലെക്‌സ് ഫ്യുവല്‍ വാഹനങ്ങള്‍ (Flex-Fuel Vehicles) വന്‍തോതില്‍ പുറത്തിറക്കുന്നതിനും കേന്ദ്ര ഉപരിതല ഗതാഗത മന്ത്രാലയമാണ് ഔദ്യോഗികമായി അനുമതി നല്‍കിയത്.

VD Satheesan: 'സതീശൻ സർക്കാർ വീട്ടമ്മമാരെ ചതിച്ചോ'; ആയിരം രൂപ നിലച്ചു, 'പ്രിയദർശിനി'യിലും വിവാദം

VD Satheesan: 'സതീശൻ സർക്കാർ വീട്ടമ്മമാരെ ചതിച്ചോ'; ആയിരം രൂപ നിലച്ചു, 'പ്രിയദർശിനി'യിലും വിവാദംVD Satheesan: കെ.എസ്.ആർ.ടി.സിയിൽ സ്ത്രീകൾക്കു സൗജന്യയാത്ര നൽകുന്ന 'പ്രിയദർശിനി' പദ്ധതിക്കു ഇന്ന് തുടക്കമായിരിക്കുകയാണ്. ഓർഡിനറി സർവീസുകളിൽ മാത്രമാണ് സൗജന്യയാത്ര ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുക. അതേസമയം ഇന്നലെ വരെ ഓർഡിനറിയായിരുന്ന പല സർവീസുകളും ഇപ്പോൾ സിറ്റി ഫാസ്റ്റായി മാറ്റിയെന്ന് ആരോപണം ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്.