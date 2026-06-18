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  4. Israel warns India over Hamas strong presence in Pakistan and Bangladesh
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Thursday, 18 June 2026 (08:36 IST)

പാകിസ്ഥാനിലും ബംഗ്ലാദേശിലും ഹമാസിന്റെ ശക്തമായ സാന്നിധ്യം; ഇന്ത്യയ്ക്ക് മുന്നറിയിപ്പുമായി ഇസ്രായേല്‍

PM Modi, Knesset, India - Israel,Terrorism
BY: ശ്രീനു എസ്
Publish: Thu, 18 Jun 2026 (08:36 IST) Updated: Thu, 18 Jun 2026 (08:40 IST)
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ഇന്ത്യന്‍ അതിര്‍ത്തിക്ക് സമീപം വര്‍ദ്ധിച്ചുവരുന്ന തീവ്രവാദ കേസുകള്‍ സംബന്ധിച്ച് ഇസ്രായേല്‍ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി. ഇന്ത്യയുടെ അയല്‍രാജ്യങ്ങളില്‍ ഹമാസിന്റെ തീവ്രവാദ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ വര്‍ദ്ധിച്ചുവരികയാണെന്നും അത് ഇന്ത്യയുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് ഭീഷണിയാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം ഭയപ്പെടുന്നുവെന്നും ഇന്ത്യയിലെ ഇസ്രായേല്‍ അംബാസഡര്‍ റൂവന്‍ അസര്‍ പറഞ്ഞു.
 
ഒരു ദേശീയ മാധ്യമത്തിന് അനുവദിച്ച അഭിമുഖത്തിനിടെയാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്. 'ഒക്ടോബര്‍ 7 ന് ഇസ്രായേലിനെതിരായ പലസ്തീന്‍ ആക്രമണത്തിനുശേഷം പാകിസ്ഥാനിലും ബംഗ്ലാദേശിലും ഹമാസിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ശക്തമാണ്. നിലവില്‍ അവിടെ രഹസ്യ ഭീകര പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഈ പ്രസ്ഥാനങ്ങള്‍ തീവ്രവാദ സംഘടനകള്‍ക്ക് മാതൃകയായി സ്വീകരിക്കപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത് മറ്റ് രാജ്യങ്ങള്‍ക്ക് അപകടമുണ്ടാക്കും,' റൂവന്‍ അസര്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.
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ശ്രീനു എസ്
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