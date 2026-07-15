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ഇറാന് സംഘര്ഷത്തിന്റെ ചെലവ്; സൈനിക പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കായി യുഎസ് ചെലവഴിച്ചത് 113 ബില്യണ് ഡോളര്
ഫെബ്രുവരി 28 ന് അമേരിക്കയും ഇസ്രായേലും ഇറാനെതിരെ സൈനിക ആക്രമണം ആരംഭിച്ചു. ജൂണ് 17 ന് ഇരുപക്ഷവും തമ്മില് ഒരു ഇടക്കാല കരാറിലെത്തി. 108 ദിവസത്തെ പോരാട്ടം അവസാനിപ്പിച്ചു. റിപ്പോര്ട്ട് അനുസരിച്ച് സംഘര്ഷത്തിനിടെ സൈനിക പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കായി യുഎസ് ഏകദേശം 113 ബില്യണ് ഡോളര് ചെലവഴിച്ചു. ഇപ്പോള് പോരാട്ടം പുനരാരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇത്തവണ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നൂതനവും ചെലവേറിയതുമായ യുദ്ധവിമാനങ്ങളില് ഒന്നായ എഫ്-22 റാപ്റ്ററിനെ ഏറ്റവും പുതിയ സൈനിക പ്രവര്ത്തനങ്ങളില് യുഎസ് വിന്യസിച്ചതായി റിപ്പോര്ട്ടുണ്ട്.
സംഘര്ഷം പണപ്പെരുപ്പത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകള് ഉയര്ത്തിയിട്ടുണ്ട്. യുഎസ് ദേശീയ കടം വളര്ന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിന്റെ ദേശീയ കടം 39.4 ട്രില്യണ് ഡോളറിലെത്തി. കഴിഞ്ഞ 12 മാസത്തിനിടെ കടം 3.2 ട്രില്യണ് ഡോളര് വര്ദ്ധിച്ചു. 2020 മുതല് ഇത് 16.3 ട്രില്യണ് ഡോളര് വര്ദ്ധിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ആറ് വര്ഷത്തിനിടെ യുഎസ് കടം എല്ലാ വര്ഷവും ശരാശരി 2.5 ട്രില്യണ് ഡോളര് വര്ദ്ധിച്ചു.
ഈ പ്രവണത തുടര്ന്നാല് 2030 ന് മുമ്പ് രാജ്യത്തിന്റെ മൊത്തം കടം 50 ട്രില്യണ് ഡോളര് കവിഞ്ഞേക്കാം. ദേശീയ കടം കുറയ്ക്കാനുള്ള ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിന്റെ ശ്രമങ്ങള്ക്ക് ഇതുവരെ കാര്യമായ ഫലങ്ങള് ലഭിച്ചിട്ടില്ല. യുഎസ് സര്ക്കാരിന്റെ വരുമാനത്തിന്റെ വലിയൊരു പങ്ക് ഇപ്പോള് കടത്തിന്റെ പലിശ അടയ്ക്കുന്നതിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പലിശ അടയ്ക്കല് രാജ്യത്തിന്റെ ജിഡിപിയുടെ 3.2 ശതമാനത്തിലെത്തി.