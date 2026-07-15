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റഷ്യയില് നിന്ന് എണ്ണ വാങ്ങുന്നതിന് ഇന്ത്യ ഉള്പ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങള്ക്ക് 100% വരെ തീരുവ ചുമത്തും; പുതിയ യുഎസ് ബില്
റഷ്യയില് നിന്ന് എണ്ണ വാങ്ങുന്നതിന് ഇന്ത്യ ഉള്പ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങള്ക്ക് 100% വരെ തീരുവ ചുമത്താന് നിര്ദ്ദേശിക്കുന്ന പുതിയ ഉപരോധ ബില് സെനറ്റര്മാരുടെ ഉഭയകക്ഷി സംഘം പ്രഖ്യാപിച്ചു. വൈറ്റ് ഹൗസിന്റെ പിന്തുണയോടെയുള്ള ഈ ബില് ആഗസ്റ്റിന് മുമ്പ് പാസാക്കാന് സാധ്യതയുണ്ട്. റഷ്യയുടെ ഊര്ജ്ജ കയറ്റുമതിയില് നിന്നുള്ള വരുമാനം കുറയ്ക്കുകയും ഉക്രെയ്ന് യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാന് നിര്ബന്ധിതമാക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യം.
നിലവില് എണ്ണ വാങ്ങുന്ന അഞ്ച് പ്രധാന രാജ്യങ്ങള് ചൈന, ഇന്ത്യ, സ്ലൊവാക്യ, ഹംഗറി, അസര്ബൈജാന് എന്നിവയാണ്. കഴിഞ്ഞ വര്ഷം ഏപ്രിലില് യുഎസ് സെനറ്റില് അവതരിപ്പിച്ച സാങ്ഷനിംഗ് റഷ്യ നിയമത്തിന്റെ മൃദുവായ പതിപ്പാണ് ഈ ബില്. ഇന്ത്യ ഉള്പ്പെടെയുള്ള റഷ്യന് ഊര്ജ്ജം വാങ്ങുന്ന രാജ്യങ്ങള്ക്ക് 500 ശതമാനം താരിഫ് ഏര്പ്പെടുത്താന് ഇത് നിര്ദ്ദേശിച്ചു.
എന്നിരുന്നാലും ബില്ലിലെ തീവ്രമായ വ്യവസ്ഥകളെക്കുറിച്ചുള്ള നിയമസഭാംഗങ്ങളുടെ ആശങ്കകളും പ്രസിഡന്റ് ട്രംപിന്റെ തീരുമാനവും കണക്കിലെടുത്ത് സാങ്ഷനിംഗ് റഷ്യ നിയമം വോട്ടിനിടാന് പരാജയപ്പെട്ടു. പുതിയ ബില്ലില് വളരെ ഇടുങ്ങിയ താരിഫ് വ്യവസ്ഥകള് ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് ഡെമോക്രാറ്റിക് സെനറ്റര് ജീന് ഷഹീന് വ്യക്തമാക്കി.
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സ്ത്രീകളുടെ ചിത്രങ്ങള് ഓണ്ലൈനില് ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നത് തടയുന്നതിനുള്ള നിയമനിര്മ്മാണ സാധ്യത കേരളം പരിശോധിച്ചുവരികയാണെന്ന് വനിതാ-ശിശുവികസന മന്ത്രി ബിന്ദു കൃഷ്ണ. ഈ മാസം ആദ്യം കൊല്ലത്ത് നടന്ന ഒരു പൊതുപരിപാടിക്കിടെ അനുചിതമായ രീതിയില് തന്റെ ചിത്രങ്ങള് പകര്ത്തിയെന്നും അവ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് മുന്പ് സോഷ്യല് മീഡിയയില് പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെട്ടെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.