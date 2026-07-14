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ഒമാൻ തീരത്തും ഇറാഖിലും കടന്നടിച്ച് ഇറാൻ, ഹൂതികൾ ആക്രമിച്ചെന്ന് സൗദി, ഗൾഫ് മേഖല അശാന്തം
പശ്ചിമേഷ്യയില് ഇറാനും അമേരിക്കയും തമ്മിലുള്ള സംഘര്ഷം യുദ്ധസമാനമായ അവസ്ഥയിലേക്ക്. ഹോര്മുസ് കടലിടുക്കില് 2 യുഎഇ ടാങ്കറുകള്ക്ക് നേരെ ഇറാന് ആക്രമണം നടത്തി. ഒമാന് തീരത്ത് ടാങ്കര് അക്രമിക്കപ്പെട്ടതായി യുകെ മാരിടൈം ഏജന്സി റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇറാന് ആക്രമണം കടുപ്പിച്ചതോടെ അബുദാബിയിലെ യുഎസ് എംബസിയും ദുബായിലെ യുഎസ് കോണ്സുലേറ്റും സേവനങ്ങള് താത്കാലികമായിനിര്ത്തിവെച്ചു. അതേസമയം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഹൂതികള് ആക്രമണം നടത്തിയതായി സൗദി അറേബ്യയും ആരോപിച്ചു.
ഇറാഖിലെ ഇറാന് വിരുദ്ധ കുര്ദിസ്ഥാനിലും ആക്രമണമുണ്ടായി. ടാങ്കര് ആക്രമണമാണുണ്ടായത്. ബഹ്റൈനിലും ഇറാന് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി. അമേരിക്കയുടെ ഒരു എം ക്യൂ 1 ഡ്രോണ് വീഴ്ത്തിയെന്നും ഇറാന് അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം ആക്രമണങ്ങളില് ഒരു ഇന്ത്യന് പൗരന് കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഇതോടെ മേഖലയിലെ സ്ഥിതിഗതികളില് ഇന്ത്യ കടുത്ത ആശങ്കയിലാണ്.ALSO READ: ഊര്ജ്ജ പ്രതിസന്ധി: ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ എല്പിജി കാര്യക്ഷമതാ നയം നടപ്പിലാക്കാന് കേന്ദ്രം
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തൊപ്പി മുങ്ങിയത് എങ്ങോട്ട്? ലുക്ക്ഔട്ട് സർക്കുലർ ഇറക്കാൻ പൊലീസ്
സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ നഗ്നദൃശ്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചെന്ന കേസിൽ യുട്യൂബർ തൊപ്പിക്കെതിരെ (നിഹാദ്) ലുക്ക്ഔട്ട് നോട്ടീസ് ഇറക്കാൻ പൊലീസ്. തൊപ്പി എറണാകുളം വിട്ടതായാണ് പൊലീസിനു ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരം. വിദേശത്തേക്ക് കടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ലുക്ക്ഔട്ട് നോട്ടീസ് പുറപ്പെടുവിക്കാനുള്ള തീരുമാനം.