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  4. Attacks off the coast of iran saudi blames houthi's unrest in west asia
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Tuesday, 14 July 2026 (11:06 IST)

ഒമാൻ തീരത്തും ഇറാഖിലും കടന്നടിച്ച് ഇറാൻ, ഹൂതികൾ ആക്രമിച്ചെന്ന് സൗദി, ഗൾഫ് മേഖല അശാന്തം

Iran vs USA
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Tue, 14 Jul 2026 (11:08 IST)
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പശ്ചിമേഷ്യയില്‍ ഇറാനും അമേരിക്കയും തമ്മിലുള്ള സംഘര്‍ഷം യുദ്ധസമാനമായ അവസ്ഥയിലേക്ക്. ഹോര്‍മുസ് കടലിടുക്കില്‍ 2 യുഎഇ ടാങ്കറുകള്‍ക്ക് നേരെ ഇറാന്‍ ആക്രമണം നടത്തി. ഒമാന്‍ തീരത്ത് ടാങ്കര്‍ അക്രമിക്കപ്പെട്ടതായി യുകെ മാരിടൈം ഏജന്‍സി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇറാന്‍ ആക്രമണം കടുപ്പിച്ചതോടെ അബുദാബിയിലെ യുഎസ് എംബസിയും ദുബായിലെ യുഎസ് കോണ്‍സുലേറ്റും സേവനങ്ങള്‍ താത്കാലികമായിനിര്‍ത്തിവെച്ചു. അതേസമയം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഹൂതികള്‍ ആക്രമണം നടത്തിയതായി സൗദി അറേബ്യയും ആരോപിച്ചു.
 
ഇറാഖിലെ ഇറാന്‍ വിരുദ്ധ കുര്‍ദിസ്ഥാനിലും ആക്രമണമുണ്ടായി. ടാങ്കര്‍ ആക്രമണമാണുണ്ടായത്. ബഹ്‌റൈനിലും ഇറാന്‍ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി. അമേരിക്കയുടെ ഒരു എം ക്യൂ 1 ഡ്രോണ്‍ വീഴ്ത്തിയെന്നും ഇറാന്‍ അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം ആക്രമണങ്ങളില്‍ ഒരു ഇന്ത്യന്‍ പൗരന്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഇതോടെ മേഖലയിലെ സ്ഥിതിഗതികളില്‍ ഇന്ത്യ കടുത്ത ആശങ്കയിലാണ്.ALSO READ: ഊര്‍ജ്ജ പ്രതിസന്ധി: ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ എല്‍പിജി കാര്യക്ഷമതാ നയം നടപ്പിലാക്കാന്‍ കേന്ദ്രം
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

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