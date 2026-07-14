  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. വിദേശവാര്‍ത്ത
  4. Baloch leader declares independence from pakistan
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Tuesday, 14 July 2026 (23:24 IST)

ഞങ്ങള്‍ പാകിസ്ഥാന്റെ ഭാഗമല്ല, സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് ബലൂചിസ്ഥാന്‍, സ്വന്തമായി കറന്‍സിയും പതാകയും ദേശീയപതാകയും !

ബലൂചിസ്ഥാന്‍ മേഖലയിലെ 85 ശതമാനവും തങ്ങളുടെ പൂര്‍ണ്ണനിയന്ത്രണത്തിലാണ് ഇവരുടെ വാദം.

Balochistan, Independece, Pakistan, pakistan News
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Tue, 14 Jul 2026 (23:29 IST)
google-news
പാകിസ്ഥാനില്‍ നിന്നും തങ്ങള്‍ സ്വാതന്ത്രരാജ്യമായി മാറിയെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് ബലൂചിസ്ഥാന്‍. സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്ന റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ബലൂചിസ്ഥാന്‍ എന്ന ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനയിലാണ് ഈ പ്രഖ്യാപനമുള്ളത്. ബലൂചിസ്ഥാന്‍ മേഖലയിലെ 85 ശതമാനവും തങ്ങളുടെ പൂര്‍ണ്ണനിയന്ത്രണത്തിലാണ് ഇവരുടെ വാദം.
 
 പുതിയ രാഷ്ട്രം നിലവില്‍ വന്നതോടെ തനതായ ഭരണസംവിധാനങ്ങളും പ്രദേശത്ത് നിലവില്‍ വന്നു. മാ ചുക്കൈന്‍ ബലൂചാനി എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ദേശീയ ഗാനവും സ്വന്തമായുള്ള ദേശീയ പതാകയും ബലൂചിസ്ഥാന്‍ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബലൂചി ഫലൂസ് എന്ന ഔദ്യോഗിക കറന്‍സിയും ബലൂചിസ്ഥാനുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നത്. മേഖലയിലെ പ്രകൃതിദത്തമായ ഖനസമ്പത്ത്, സ്വര്‍ണം, ചെമ്പ് ഖനികള്‍ക്ക് പുറമെ 150ലധികം പ്രകൃതിവാതക പാടങ്ങളുടെയും 1200 കല്‍ക്കരി ഖനികളുടെയും അധികാരം ഇനി റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ബലൂചിസ്ഥാന്റെ കൈവശമായിരിക്കുമെന്ന് പ്രസ്ഥാവനയില്‍ പറയുന്നു.
 
 പാകിസ്ഥാന്‍ സൈന്യം, പോലീസ്, അതിര്‍ത്തി സേന എന്നിവയില്‍ ഭാഗമായിരുന്ന നിരവധി ബലൂചികളും പഷ്തൂണുകളും രാജിവെച്ച് ബലൂചിസ്ഥാന്‍ പക്ഷത്ത് ചേര്‍ന്നതായി റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ട്. നിലവില്‍ ആധുനിക യുദ്ധവിമാനങ്ങളോ ടാങ്കറുകളോ തങ്ങളുടെ പക്കലില്ലെങ്കിലും തങ്ങളുടെ മണ്ണ് സംരക്ഷിക്കാന്‍ പ്രാപ്തരാണെന്ന് ഇവര്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ബലൂചിസ്ഥാനെ ഒരു സ്വതന്ത്ര അയല്‍രാജ്യമായി കണ്ട് അംഗീകരിക്കണമെന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹത്തോടും ഇവര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. നിലവില്‍ പുറത്തുവന്ന ഈ പ്രസ്താവനകളുടെ ആധികാരികത ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഈ സംഭവവികാസങ്ങളോട് പാകിസ്ഥാനും ഇതുവരെ പ്രതികരിക്കാന്‍ തയ്യാറായിട്ടില്ല.
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

വൈഭവിനെതിരെ എങ്ങനെ ബൗൾ ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചില്ലെ, ആർച്ചറിന് അന്നെ മനസിലായി, പുറത്താക്കിയത് 2 തവണ !

വൈഭവിനെതിരെ എങ്ങനെ ബൗൾ ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചില്ലെ, ആർച്ചറിന് അന്നെ മനസിലായി, പുറത്താക്കിയത് 2 തവണ !ഷോർട്ട് ബോളുകൾക്ക് മുന്നിലുള്ള താരത്തിൻ്റെ ബലഹീനതയെയാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് ബൗളർമാർ മുതലെടുക്കുന്നത്.

12 ശതമാനത്തിലധികം ആൽക്കഹോൾ, ഷെഡ്യൂൾ എച്ച് 1 ലിസ്റ്റിലുള്ള കഫ് സിറപ്പുകൾക്കും ടോണിക്കുകൾക്കും പൂട്ടുവീണു,ഡോക്ടറുടെ കുറിപ്പടിയില്ലാതെ വിറ്റാൽ കർശന നടപടി!

12 ശതമാനത്തിലധികം ആൽക്കഹോൾ, ഷെഡ്യൂൾ എച്ച് 1 ലിസ്റ്റിലുള്ള കഫ് സിറപ്പുകൾക്കും ടോണിക്കുകൾക്കും പൂട്ടുവീണു,ഡോക്ടറുടെ കുറിപ്പടിയില്ലാതെ വിറ്റാൽ കർശന നടപടി!12 ശതമാനത്തിലധികം ആൽക്കഹോൾ അടങ്ങിയ മരുന്നുകൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഷെഡ്യൂൾ എച്ച്1 ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി. ഡോക്ടറുടെ കുറിപ്പടിയില്ലാതെ ഇനി കഫ് സിറപ്പുകൾ ലഭിക്കില്ല.

ജര്‍മ്മനിയില്‍ 5,000ത്തിലധികം മരണങ്ങള്‍ക്ക് കാരണം ഉഷ്ണതരംഗമാണെന്ന് കണ്ടെത്തല്‍; കൂടുതലും പ്രായമായവര്‍

ജര്‍മ്മനിയില്‍ 5,000ത്തിലധികം മരണങ്ങള്‍ക്ക് കാരണം ഉഷ്ണതരംഗമാണെന്ന് കണ്ടെത്തല്‍; കൂടുതലും പ്രായമായവര്‍ഇതില്‍ ഭൂരിഭാഗവും ജൂണ്‍ അവസാനത്തിലാണ്‌സംഭവിച്ചത്. ശരാശരി താപനില 20 ഡിഗ്രി സെല്‍ഷ്യസ് കവിഞ്ഞതെന്ന് പൊതുജനാരോഗ്യത്തിനായുള്ള റോബര്‍ട്ട് കോച്ച് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് (ആര്‍കെഐ) വ്യാഴാഴ്ച പറഞ്ഞു.

Kerala Weather: 'ഇന്ന് മൊത്തം മഴയാണേ'; എട്ട് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട്

Kerala Weather: 'ഇന്ന് മൊത്തം മഴയാണേ'; എട്ട് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട്തെക്കൻ ഗുജറാത്ത് തീരം മുതൽ വടക്കൻ കേരള തീരം വരെ സമുദ്രനിരപ്പിൽ തീരദേശ ന്യൂനമർദ്ദ പാത്തി സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു

അയ്യെ, ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയല്ലെ...പൂക്കി പാളിയെന്ന് ശാരദക്കുട്ടി, വി ഡി സതീശന്റെ ക്യൂട്ട്‌നസിനെതിരെ വിമര്‍ശനം

അയ്യെ, ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയല്ലെ...പൂക്കി പാളിയെന്ന് ശാരദക്കുട്ടി, വി ഡി സതീശന്റെ ക്യൂട്ട്‌നസിനെതിരെ വിമര്‍ശനംഫെയ്‌സ്ബുക്കില്‍ പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റിലാണ് ശാരദക്കുട്ടിയുടെ വിമര്‍ശനം.

വഴിതെറ്റിപ്പോകുന്ന തീര്‍ത്ഥാടകരെ കണ്ടെത്താന്‍ ശബരിമലയില്‍ എഐ ക്യാമറകള്‍

വഴിതെറ്റിപ്പോകുന്ന തീര്‍ത്ഥാടകരെ കണ്ടെത്താന്‍ ശബരിമലയില്‍ എഐ ക്യാമറകള്‍400 പുതിയ തെര്‍മല്‍ ക്യാമറകളും അനുബന്ധ സംവിധാനങ്ങളും സ്ഥാപിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. തിരക്കില്‍പ്പെട്ട് കാണാതാകുന്ന കുട്ടികളെയോ വയോജനങ്ങളെയോ കണ്ടെത്താന്‍ ഇത് സഹായിക്കുമെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു.

അഭിമന്യു വധക്കേസ് വിചാരണയ്ക്ക് ഹൈക്കോടതിയുടെ പച്ചക്കൊടി; സ്റ്റേ ഹര്‍ജി തള്ളി

അഭിമന്യു വധക്കേസ് വിചാരണയ്ക്ക് ഹൈക്കോടതിയുടെ പച്ചക്കൊടി; സ്റ്റേ ഹര്‍ജി തള്ളിഎന്നാല്‍ ആദ്യത്തെ 16 പ്രതികളാണ് കുറ്റകൃത്യത്തില്‍ നേരിട്ട് പങ്കെടുത്തതെന്നും മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യത്തില്‍ നടപടികള്‍ പൂര്‍ത്തിയാകുന്നതിന് കാത്തുനില്‍ക്കാതെ ഇവരുടെ വിചാരണയുമായി മുന്നോട്ട് പോകാമെന്നും പ്രോസിക്യൂഷന്‍ വാദിച്ചു.

നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട കേസ്: ശിക്ഷാവിധി മരവിപ്പിക്കണമെന്ന പൾസർ സുനിയുടെ ആവശ്യം കേരള ഹൈക്കോടതി തള്ളി

നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട കേസ്: ശിക്ഷാവിധി മരവിപ്പിക്കണമെന്ന പൾസർ സുനിയുടെ ആവശ്യം കേരള ഹൈക്കോടതി തള്ളി2017-ലെ നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട കേസിൽ പ്രധാന പ്രതിയായ പൾസർ സുനി തന്റെ അപ്പീൽ തീർപ്പാകുന്നത് വരെ ശിക്ഷാവിധി മരവിപ്പിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സമർപ്പിച്ച ഹർജി കേരള ഹൈക്കോടതി തള്ളി. കേസിൽ കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനെത്തുടർന്ന് പൾസർ സുനിക്ക് വിചാരണ കോടതി 20 വർഷം കഠിനതടവ് വിധിച്ചു.

സ്ത്രീകളുടെ ചിത്രങ്ങള്‍ ഓണ്‍ലൈനില്‍ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നത് തടയാന്‍ നിയമനിര്‍മ്മാണം നടത്തുന്നതിനുള്ള സാധ്യത പരിശോധിക്കും; ബിന്ദു കൃഷ്ണ

സ്ത്രീകളുടെ ചിത്രങ്ങള്‍ ഓണ്‍ലൈനില്‍ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നത് തടയാന്‍ നിയമനിര്‍മ്മാണം നടത്തുന്നതിനുള്ള സാധ്യത പരിശോധിക്കും; ബിന്ദു കൃഷ്ണസ്ത്രീകളുടെ ചിത്രങ്ങള്‍ ഓണ്‍ലൈനില്‍ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നത് തടയുന്നതിനുള്ള നിയമനിര്‍മ്മാണ സാധ്യത കേരളം പരിശോധിച്ചുവരികയാണെന്ന് വനിതാ-ശിശുവികസന മന്ത്രി ബിന്ദു കൃഷ്ണ. ഈ മാസം ആദ്യം കൊല്ലത്ത് നടന്ന ഒരു പൊതുപരിപാടിക്കിടെ അനുചിതമായ രീതിയില്‍ തന്റെ ചിത്രങ്ങള്‍ പകര്‍ത്തിയെന്നും അവ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് മുന്‍പ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെട്ടെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

സൗജന്യസേവനമല്ല, അമേരിക്കൻ സംരക്ഷണത്തിന് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ പണം തരണം, ഇറാനുമായുള്ള സംഘർഷം കടുക്കുന്നതിനിടെ സഖ്യകക്ഷികളോട് ട്രംപ്

സൗജന്യസേവനമല്ല, അമേരിക്കൻ സംരക്ഷണത്തിന് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ പണം തരണം, ഇറാനുമായുള്ള സംഘർഷം കടുക്കുന്നതിനിടെ സഖ്യകക്ഷികളോട് ട്രംപ്പശ്ചിമേഷ്യയില്‍ അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള സൈനിക ഏറ്റുമുട്ടലുകള്‍ അതിരൂക്ഷമായി തുടരുന്നതിനിടെ, ഗള്‍ഫ് സഖ്യരാജ്യങ്ങള്‍ക്ക് കടുത്ത മുന്നറിയിപ്പുമായി മുന്‍ യുഎസ് പ്രസിഡന്റും റിപ്പബ്ലിക്കന്‍ നേതാവുമായ ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ്.