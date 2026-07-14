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ഞങ്ങള് പാകിസ്ഥാന്റെ ഭാഗമല്ല, സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് ബലൂചിസ്ഥാന്, സ്വന്തമായി കറന്സിയും പതാകയും ദേശീയപതാകയും !
ബലൂചിസ്ഥാന് മേഖലയിലെ 85 ശതമാനവും തങ്ങളുടെ പൂര്ണ്ണനിയന്ത്രണത്തിലാണ് ഇവരുടെ വാദം.
പാകിസ്ഥാനില് നിന്നും തങ്ങള് സ്വാതന്ത്രരാജ്യമായി മാറിയെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് ബലൂചിസ്ഥാന്. സോഷ്യല് മീഡിയയില് വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്ന റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ബലൂചിസ്ഥാന് എന്ന ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനയിലാണ് ഈ പ്രഖ്യാപനമുള്ളത്. ബലൂചിസ്ഥാന് മേഖലയിലെ 85 ശതമാനവും തങ്ങളുടെ പൂര്ണ്ണനിയന്ത്രണത്തിലാണ് ഇവരുടെ വാദം.
പുതിയ രാഷ്ട്രം നിലവില് വന്നതോടെ തനതായ ഭരണസംവിധാനങ്ങളും പ്രദേശത്ത് നിലവില് വന്നു. മാ ചുക്കൈന് ബലൂചാനി എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ദേശീയ ഗാനവും സ്വന്തമായുള്ള ദേശീയ പതാകയും ബലൂചിസ്ഥാന് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബലൂചി ഫലൂസ് എന്ന ഔദ്യോഗിക കറന്സിയും ബലൂചിസ്ഥാനുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ടുകള് പറയുന്നത്. മേഖലയിലെ പ്രകൃതിദത്തമായ ഖനസമ്പത്ത്, സ്വര്ണം, ചെമ്പ് ഖനികള്ക്ക് പുറമെ 150ലധികം പ്രകൃതിവാതക പാടങ്ങളുടെയും 1200 കല്ക്കരി ഖനികളുടെയും അധികാരം ഇനി റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ബലൂചിസ്ഥാന്റെ കൈവശമായിരിക്കുമെന്ന് പ്രസ്ഥാവനയില് പറയുന്നു.
BREAKINGN NEWS— Mir Yar Baloch (@miryar_baloch) July 13, 2026
The Republic of Balochistan's Defense and Security Forces Have Secured 85% of Balochistan's Territory
13 July, 2026
Balochistan has declared its independence, adopted its national anthem, “"Ma Chukain Balochani," introduced its national flag, established… pic.twitter.com/sCUm7rSlye
പാകിസ്ഥാന് സൈന്യം, പോലീസ്, അതിര്ത്തി സേന എന്നിവയില് ഭാഗമായിരുന്ന നിരവധി ബലൂചികളും പഷ്തൂണുകളും രാജിവെച്ച് ബലൂചിസ്ഥാന് പക്ഷത്ത് ചേര്ന്നതായി റിപ്പോര്ട്ടുകളുണ്ട്. നിലവില് ആധുനിക യുദ്ധവിമാനങ്ങളോ ടാങ്കറുകളോ തങ്ങളുടെ പക്കലില്ലെങ്കിലും തങ്ങളുടെ മണ്ണ് സംരക്ഷിക്കാന് പ്രാപ്തരാണെന്ന് ഇവര് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ബലൂചിസ്ഥാനെ ഒരു സ്വതന്ത്ര അയല്രാജ്യമായി കണ്ട് അംഗീകരിക്കണമെന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹത്തോടും ഇവര് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. നിലവില് പുറത്തുവന്ന ഈ പ്രസ്താവനകളുടെ ആധികാരികത ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഈ സംഭവവികാസങ്ങളോട് പാകിസ്ഥാനും ഇതുവരെ പ്രതികരിക്കാന് തയ്യാറായിട്ടില്ല.
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സ്ത്രീകളുടെ ചിത്രങ്ങള് ഓണ്ലൈനില് ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നത് തടയുന്നതിനുള്ള നിയമനിര്മ്മാണ സാധ്യത കേരളം പരിശോധിച്ചുവരികയാണെന്ന് വനിതാ-ശിശുവികസന മന്ത്രി ബിന്ദു കൃഷ്ണ. ഈ മാസം ആദ്യം കൊല്ലത്ത് നടന്ന ഒരു പൊതുപരിപാടിക്കിടെ അനുചിതമായ രീതിയില് തന്റെ ചിത്രങ്ങള് പകര്ത്തിയെന്നും അവ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് മുന്പ് സോഷ്യല് മീഡിയയില് പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെട്ടെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.