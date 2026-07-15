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  4. IIT Kanpur researchers state that E20 petrol will not adversely affect vehicle engines
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Wednesday, 15 July 2026 (08:55 IST)

E20 പെട്രോള്‍ വാഹന എഞ്ചിനുകളെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കില്ലെന്ന് ഐഐടി കാണ്‍പൂര്‍ ഗവേഷകര്‍

IIT Kanpur
Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Wed, 15 Jul 2026 (08:59 IST)
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എഞ്ചിന്‍ തകരാറും മൈലേജിലും ഇന്ധനക്ഷമതയിലും നഷ്ടം ഉണ്ടായതായി അവകാശവാദങ്ങള്‍ ഉയര്‍ന്നതോടെ 20 ശതമാനം എത്തനോള്‍ കലര്‍ന്ന പെട്രോള്‍ (E20) രാജ്യവ്യാപകമായി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനെതിരെ പ്രതിഷേധം വര്‍ദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നാല്‍ നരേന്ദ്ര മോദി സര്‍ക്കാരിന്റെ നീക്കത്തിനെതിരായ പ്രതിഷേധം അതിശയോക്തിപരമാണെന്ന് ഓട്ടോ വിദഗ്ധര്‍ പറയുന്നു.
 
ഇന്ധനക്ഷമതയില്‍ കാര്യമായ കുറവൊന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ലെന്നും നിലവിലുള്ളതോ പഴയതോ ആയ വാഹനങ്ങളില്‍ E20 എഞ്ചിനുകളെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുമെന്നതിന് തെളിവൊന്നുമില്ല എന്നും ഐഐടി കാണ്‍പൂര്‍ ഗവേഷകര്‍ ചൊവ്വാഴ്ച അവകാശപ്പെട്ടു. ഈ പ്രതിഷേധത്തിന് യഥാര്‍ത്ഥ അടിസ്ഥാനമില്ലെന്ന് ഓട്ടോകാര്‍ ഇന്ത്യ എഡിറ്റര്‍ ഹോര്‍മാസ്ദ് സൊറാബ്ജി ദി ടെലിഗ്രാഫ് ഓണ്‍ലൈനിനോട് വിശദീകരിച്ചു.
 
ശുദ്ധമായ പെട്രോളിലോ E10 വരെയോ ഓടാന്‍ രൂപകല്‍പ്പന ചെയ്ത പഴയ വാഹനങ്ങള്‍ക്ക് പോലും E20 ഇന്ധനം എഞ്ചിനുകള്‍ക്ക് ദോഷം വരുത്തില്ലെന്ന് ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് ഉറപ്പ് നല്‍കിക്കൊണ്ട് നിര്‍ബന്ധിത E20 റോള്‍ഔട്ടിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതില്‍ ഇന്ത്യന്‍ കാര്‍ നിര്‍മ്മാതാക്കള്‍ കേന്ദ്രത്തോടൊപ്പം ചേര്‍ന്നു.
 
ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കാര്‍ നിര്‍മ്മാതാക്കളായ മാരുതി സുസുക്കി, കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വര്‍ഷത്തിനിടെ E20സര്‍ട്ടിഫൈഡ് അല്ലാത്ത 15 ദശലക്ഷത്തിലധികം പഴയ വാഹനങ്ങള്‍ക്ക് സര്‍വീസ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഇന്ധനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും കണ്ടെത്തിയില്ലെന്നും പറഞ്ഞു. ടൊയോട്ടയും ഹീറോ മോട്ടോകോര്‍പ്പും പരിശോധനകളില്‍ വലിയ ലോഹമോ പ്ലാസ്റ്റിക്കോ തുരുമ്പെടുക്കല്‍ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു.
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ശ്രീനു എസ്
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