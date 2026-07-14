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  4. Donald Trump Demands Gulf Allies Pay For US Military Protection Iran War Escalation 2026
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Tuesday, 14 July 2026 (15:43 IST)

സൗജന്യസേവനമല്ല, അമേരിക്കൻ സംരക്ഷണത്തിന് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ പണം തരണം, ഇറാനുമായുള്ള സംഘർഷം കടുക്കുന്നതിനിടെ സഖ്യകക്ഷികളോട് ട്രംപ്

ഇറാൻ യുദ്ധം കൊടുമ്പിരിക്കൊള്ളുന്നതിനിടെ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ അമേരിക്കൻ സുരക്ഷയ്ക്ക് പണം നൽകണമെന്ന് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. പശ്ചിമേഷ്യയിൽ കടുത്ത നയതന്ത്ര പ്രതിസന്ധി.

Strait OF Hormuz, Donald Trump,NATO,Iran- USA war, Middle east crisis
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Tue, 14 Jul 2026 (15:44 IST)
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പശ്ചിമേഷ്യയില്‍ അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള സൈനിക ഏറ്റുമുട്ടലുകള്‍ അതിരൂക്ഷമായി തുടരുന്നതിനിടെ, ഗള്‍ഫ് സഖ്യരാജ്യങ്ങള്‍ക്ക് കടുത്ത മുന്നറിയിപ്പുമായി മുന്‍ യുഎസ് പ്രസിഡന്റും റിപ്പബ്ലിക്കന്‍ നേതാവുമായ ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ്. മേഖലയില്‍ അമേരിക്കന്‍ സൈന്യം നല്‍കിവരുന്ന സുരക്ഷയ്ക്ക് പകരമായി ഗള്‍ഫ് രാജ്യങ്ങള്‍ യുഎസിന് വന്‍തോതില്‍ പണം നല്‍കണമെന്നും അല്ലാത്തപക്ഷം സൈനിക സഹായം പുനഃപരിശോധിക്കേണ്ടി വരുമെന്നുമാണ് ട്രംപിന്റെ പുതിയ പ്രസ്താവന. 
 
യുഎസ്-ഇറാന്‍ സംഘര്‍ഷം ഒരു പൂര്‍ണ്ണ യുദ്ധത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയും മേഖലയിലെ എണ്ണ ഉത്പാദന കേന്ദ്രങ്ങള്‍ക്ക് നേരെ ആക്രമണ ഭീഷണി ഉയരുകയും ചെയ്യുന്ന നിര്‍ണ്ണായക ഘട്ടത്തിലാണ് ട്രംപിന്റെ ഈ വിവാദ നിലപാട്. ഗള്‍ഫ് മേഖലയിലെ സമ്പന്ന രാജ്യങ്ങളുടെ സുരക്ഷയ്ക്കായി അമേരിക്കന്‍ നികുതിപ്പണവും ഞങ്ങളുടെ സൈനികരുടെ ജീവനും പണയം വെക്കാന്‍ ഇനി കഴിയില്ല. ഇറാനില്‍ നിന്നുള്ള ഭീഷണിക്കെതിരെ അമേരിക്ക നല്‍കുന്ന പ്രതിരോധത്തിന് പകരമായി കൃത്യമായ സാമ്പത്തിക നഷ്ടപരിഹാരം ഞങ്ങള്‍ക്ക് ലഭിക്കണം. ഞാന്‍ ഈ സംരക്ഷണ ചെലവുകള്‍ പൂര്‍ണ്ണമായും തിരിച്ചുപിടിക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി.
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

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