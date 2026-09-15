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Written By ശ്രീനു എസ്

ബഹിരാകാശത്ത് തങ്ങള്‍ക്ക് ആയുധങ്ങളുണ്ടെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി അമേരിക്ക; ഇത് അന്താരാഷ്ട്ര നിയമത്തിന് വിരുദ്ധമാണോ?

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Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Tue, 15 Sep 2026 (13:18 IST)
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അമേരിക്കന്‍, സഖ്യസേനകളെ ശത്രുനീക്കങ്ങളില്‍ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കാന്‍ ശേഷിയുള്ള ആയുധങ്ങള്‍ ഭ്രമണപഥത്തില്‍ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്‌സ് ആദ്യമായി പരസ്യമായി സ്ഥിരീകരിച്ചു. യുഎസ് സ്‌പേസ് ഫോഴ്‌സാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. ഭ്രമണപഥത്തില്‍ ആയുധങ്ങള്‍ വിന്യസിക്കാന്‍ അന്താരാഷ്ട്ര നിയമം രാജ്യങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഈ വെളിപ്പെടുത്തല്‍ ചോദ്യങ്ങള്‍ ഉയര്‍ത്തുന്നു.
 
ബഹിരാകാശത്തെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന പ്രധാന ചട്ടക്കൂടായ 1967-ലെ 'ഔട്ടര്‍ സ്‌പേസ് ട്രീറ്റി' (Outer Space Treaty) ആണവായുധങ്ങളോ മറ്റ് വന്‍നാശം വിതയ്ക്കുന്ന ആയുധങ്ങളോ ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണപഥത്തിലോ ബഹിരാകാശത്തോ സ്ഥാപിക്കുന്നതില്‍ നിന്ന് രാജ്യങ്ങളെ വിലക്കുന്നു. കൂടാതെ, ചന്ദ്രനിലോ മറ്റ് ഖഗോളവസ്തുക്കളിലോ സൈനിക താവളങ്ങളോ സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങളോ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളോ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും ആയുധ പരീക്ഷണങ്ങള്‍ നടത്തുന്നതിനും സൈനിക അഭ്യാസങ്ങള്‍ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനും ഈ ഉടമ്പടി വിലക്കേര്‍പ്പെടുത്തുന്നു.
 
എങ്കിലും, ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണപഥത്തില്‍ പരമ്പരാഗത ആയുധങ്ങള്‍ വിന്യസിക്കുന്നതിന് ഈ ഉടമ്പടി പൂര്‍ണ്ണമായ വിലക്ക് ഏര്‍പ്പെടുത്തുന്നില്ല. ചില വിഭാഗങ്ങളില്‍പ്പെട്ട ആയുധങ്ങള്‍ വിന്യസിക്കുന്നതിന് 'ഔട്ടര്‍ സ്‌പേസ് ട്രീറ്റി' വ്യക്തമായ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തുന്നു. ആണവായുധങ്ങളോ മറ്റ് വന്‍നാശം വിതയ്ക്കുന്ന ആയുധങ്ങളോ വഹിക്കുന്ന വസ്തുക്കളെ ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണപഥത്തില്‍ സ്ഥാപിക്കുന്നതില്‍ നിന്ന് രാഷ്ട്രങ്ങളെ ഈ ഉടമ്പടിയുടെ നാലാം അനുച്ഛേദം വിലക്കുന്നു. ഇത്തരം ആയുധങ്ങള്‍ ബഹിരാകാശത്ത് നിലനിര്‍ത്തുന്നതും ഇത് നിരോധിക്കുന്നു.
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ശ്രീനു എസ്
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