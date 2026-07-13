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പഞ്ചസാരയും അരിയും വേണ്ട: സസ്യാഹാരം തന്റെ 53ാം വയസ്സിലും എങ്ങനെ മികച്ച ശരീരം നേടാന് സഹായിക്കുന്നുവെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി ജോണ് എബ്രഹാം
53 വയസ്സുള്ള ജോണ് എബ്രഹാം തന്റെ അസാധാരണമായ ശരീരഘടന, അച്ചടക്കമുള്ള ജീവിതശൈലി, ആരോഗ്യത്തോടുള്ള അചഞ്ചലമായ പ്രതിബദ്ധത എന്നിവയാല് ഇപ്പോഴും പ്രശംസിക്കപ്പെടുന്നു. തിരക്കേറിയ ഒരു കരിയറിന്റെ ആവശ്യങ്ങള്ക്കിടയിലും പേശീബലവും മെലിഞ്ഞതുമായ ശരീരം നിലനിര്ത്താന് സഹായിച്ച ശീലങ്ങളെക്കുറിച്ച് നടന് വര്ഷങ്ങളായി പലപ്പോഴും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കുറുക്കുവഴികളോ അമിതമായ ഭക്ഷണക്രമമോ അല്ല, മറിച്ച് സ്ഥിരത, ശ്രദ്ധാപൂര്വ്വമായ ഭക്ഷണം, ഘടനാപരമായ പോഷകാഹാരം എന്നിവയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫിറ്റ്നസ് സമീപനം കെട്ടിപ്പടുത്തിരിക്കുന്നത്.
രണ്വീര് അലഹബാദിയയുമായുള്ള സംഭാഷണത്തിനിടെ തന്റെ ദൈനംദിന ഭക്ഷണം പ്രധാനമായും സസ്യാഹാരമാണെന്ന് താരം വിശദീകരിച്ചു, എന്നിരുന്നാലും ഇടയ്ക്കിടെ പോഷകാഹാര പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി മുട്ടയും ഉള്പ്പെടുത്താറുണ്ട്. തന്റെ ആക്ഷന് ചിത്രമായ ഫോഴ്സിന്റെ തയ്യാറെടുപ്പ് ഓര്മ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ശാരീരികമായി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കഥാപാത്രത്തിന് ആവശ്യമായ പ്രോട്ടീന് ആവശ്യകതകള് നിറവേറ്റുന്നതിനായി അക്കാലത്ത് തന്റെ ഭക്ഷണക്രമത്തില് ഒരു ദിവസം 51 മുട്ടയുടെ വെള്ള വരെ കഴിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം പങ്കുവെച്ചു. തന്റെ കാര്ബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഉപഭോഗം പ്രതിദിനം ഏകദേശം 160 ഗ്രാം ആയി ശ്രദ്ധാപൂര്വ്വം അളന്നിരുന്നുവെന്നും അതേസമയം ഊര്ജ്ജ നിലയും മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനവും നിലനിര്ത്താന് കൊഴുപ്പ് ഉപഭോഗം ഏകദേശം 65 ഗ്രാം ആയി ഉയര്ത്തിയെന്നും അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തി.
ഏകദേശം 95 കിലോഗ്രാം ശരീരഭാരം നിലനിര്ത്തുന്നതിനൊപ്പം എല്ലാ ദിവസവും ഏകദേശം 200 ഗ്രാം പ്രോട്ടീന് കഴിക്കാനാണ് താന് ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പതിവ് ഭക്ഷണത്തില് 10 മുതല് 15 വരെ മുട്ടയുടെ വെള്ളയും രണ്ട് മുഴുവന് മുട്ടയുടെ മഞ്ഞക്കരുവും ഉള്പ്പെട്ടിരുന്നു. ചില ദിവസങ്ങളില്, അദ്ദേഹം തന്റെ ഭക്ഷണത്തില് ഏകദേശം 180 ഗ്രാം മത്സ്യവും ചേര്ത്തു. മൃഗങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പ്രോട്ടീനുകള്ക്കപ്പുറം, ടോഫു, പനീര്, മുളപ്പിച്ച പയര്, വിവിധതരം പയര്വര്ഗ്ഗങ്ങള് തുടങ്ങിയ സസ്യാധിഷ്ഠിത സ്രോതസ്സുകളെയാണ് അദ്ദേഹം വളരെയധികം ആശ്രയിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്ഷണത്തില് അവോക്കാഡോ, ഓട്സ്, ബ്രൗണ് റൈസ്, മറ്റ് പോഷകസമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു.