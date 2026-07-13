  1. വിനോദം
  2. സിനിമ
  3. കാര്യം നിസ്സാരം
  4. John Abraham reveals how a vegetarian diet helps him maintain a great physique even
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Monday, 13 July 2026 (08:54 IST)

പഞ്ചസാരയും അരിയും വേണ്ട: സസ്യാഹാരം തന്റെ 53ാം വയസ്സിലും എങ്ങനെ മികച്ച ശരീരം നേടാന്‍ സഹായിക്കുന്നുവെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി ജോണ്‍ എബ്രഹാം

No sugar or rice
Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Mon, 13 Jul 2026 (09:03 IST)
google-news
53 വയസ്സുള്ള ജോണ്‍ എബ്രഹാം തന്റെ അസാധാരണമായ ശരീരഘടന, അച്ചടക്കമുള്ള ജീവിതശൈലി, ആരോഗ്യത്തോടുള്ള അചഞ്ചലമായ പ്രതിബദ്ധത എന്നിവയാല്‍ ഇപ്പോഴും പ്രശംസിക്കപ്പെടുന്നു. തിരക്കേറിയ ഒരു കരിയറിന്റെ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കിടയിലും പേശീബലവും മെലിഞ്ഞതുമായ ശരീരം നിലനിര്‍ത്താന്‍ സഹായിച്ച ശീലങ്ങളെക്കുറിച്ച് നടന്‍ വര്‍ഷങ്ങളായി പലപ്പോഴും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കുറുക്കുവഴികളോ അമിതമായ ഭക്ഷണക്രമമോ അല്ല, മറിച്ച് സ്ഥിരത, ശ്രദ്ധാപൂര്‍വ്വമായ ഭക്ഷണം, ഘടനാപരമായ പോഷകാഹാരം എന്നിവയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫിറ്റ്‌നസ് സമീപനം കെട്ടിപ്പടുത്തിരിക്കുന്നത്.
 
രണ്‍വീര്‍ അലഹബാദിയയുമായുള്ള സംഭാഷണത്തിനിടെ തന്റെ ദൈനംദിന ഭക്ഷണം പ്രധാനമായും സസ്യാഹാരമാണെന്ന് താരം വിശദീകരിച്ചു, എന്നിരുന്നാലും ഇടയ്ക്കിടെ പോഷകാഹാര പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി മുട്ടയും ഉള്‍പ്പെടുത്താറുണ്ട്. തന്റെ ആക്ഷന്‍ ചിത്രമായ ഫോഴ്സിന്റെ തയ്യാറെടുപ്പ് ഓര്‍മ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ശാരീരികമായി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കഥാപാത്രത്തിന് ആവശ്യമായ പ്രോട്ടീന്‍ ആവശ്യകതകള്‍ നിറവേറ്റുന്നതിനായി അക്കാലത്ത് തന്റെ ഭക്ഷണക്രമത്തില്‍ ഒരു ദിവസം 51 മുട്ടയുടെ വെള്ള വരെ കഴിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം പങ്കുവെച്ചു. തന്റെ കാര്‍ബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഉപഭോഗം പ്രതിദിനം ഏകദേശം 160 ഗ്രാം ആയി ശ്രദ്ധാപൂര്‍വ്വം അളന്നിരുന്നുവെന്നും അതേസമയം ഊര്‍ജ്ജ നിലയും മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനവും നിലനിര്‍ത്താന്‍ കൊഴുപ്പ് ഉപഭോഗം ഏകദേശം 65 ഗ്രാം ആയി ഉയര്‍ത്തിയെന്നും അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തി.
 
ഏകദേശം 95 കിലോഗ്രാം ശരീരഭാരം നിലനിര്‍ത്തുന്നതിനൊപ്പം എല്ലാ ദിവസവും ഏകദേശം 200 ഗ്രാം പ്രോട്ടീന്‍ കഴിക്കാനാണ് താന്‍ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പതിവ് ഭക്ഷണത്തില്‍ 10 മുതല്‍ 15 വരെ മുട്ടയുടെ വെള്ളയും രണ്ട് മുഴുവന്‍ മുട്ടയുടെ മഞ്ഞക്കരുവും ഉള്‍പ്പെട്ടിരുന്നു. ചില ദിവസങ്ങളില്‍, അദ്ദേഹം തന്റെ ഭക്ഷണത്തില്‍ ഏകദേശം 180 ഗ്രാം മത്സ്യവും ചേര്‍ത്തു. മൃഗങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പ്രോട്ടീനുകള്‍ക്കപ്പുറം, ടോഫു, പനീര്‍, മുളപ്പിച്ച പയര്‍, വിവിധതരം പയര്‍വര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയ സസ്യാധിഷ്ഠിത സ്രോതസ്സുകളെയാണ് അദ്ദേഹം വളരെയധികം ആശ്രയിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്ഷണത്തില്‍ അവോക്കാഡോ, ഓട്‌സ്, ബ്രൗണ്‍ റൈസ്, മറ്റ് പോഷകസമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു.
About Writer
ശ്രീനു എസ്
6 year in webdunia, areas of expertise - Politics, health, astrology.... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

കണ്ണൂർ സ്ക്വാഡ് 2നെ പറ്റി മമ്മൂക്കയോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, വരും.. സമയമെടുക്കും : റോണി ഡേവിഡ്

കണ്ണൂർ സ്ക്വാഡ് 2നെ പറ്റി മമ്മൂക്കയോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, വരും.. സമയമെടുക്കും : റോണി ഡേവിഡ്ഒരു യഥാര്‍ഥ കഥയെ ആസ്പദമാക്കിയൊരുക്കിയ സിനിമയില്‍ എ എസ് ഐ ജോര്‍ജ് മാര്‍ട്ടിന്‍ എന്ന കഥാപാത്രമായാണ് മമ്മൂട്ടി എത്തിയത്. ഒരു കുറ്റവാളിയെ പിടികൂടാനായി ഉത്തരേന്ത്യന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര തിരിക്കുന്ന പോലീസ് സംഘത്തിന്റെ കഥയായിരുന്നു 2023ല്‍ പുറത്തിറങ്ങിയ സിനിമ പറഞ്ഞത്.

ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സിനിമയ്ക്കായി പണിയെടുത്തിട്ടില്ല, ടിക്കി ടാക്കയെ പറ്റി ആസിഫ് അലി

ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സിനിമയ്ക്കായി പണിയെടുത്തിട്ടില്ല, ടിക്കി ടാക്കയെ പറ്റി ആസിഫ് അലിആക്ഷനാല്‍ സമ്പന്നമാണെന്ന് മാത്രമല്ല തന്റെ കെജിഎഫ് ആയിരിക്കും ടിക്കിടാക്കയെന്ന ആസിഫ് അലിയുടെ തുറന്നുപറയലും ഒപ്പം വി എസ് രോഹിത്- ആസിഫ് അലി കൂട്ടുക്കെട്ടിലുള്ള വിശ്വാസവും സിനിമയ്ക്ക് വലിയ ഹൈപ്പ് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

ടിനി ടോമിനെതിരെ കേസെടുക്കാം; അൻസിബയുടെ പരാതിയിൽ കോടതി നിർദേശം

ടിനി ടോമിനെതിരെ കേസെടുക്കാം; അൻസിബയുടെ പരാതിയിൽ കോടതി നിർദേശംകേസെടുത്ത് അന്വേഷിക്കാൻ കടവന്ത്ര പൊലീസിനാണ് കോടതിയുടെ നിർദേശം

Alpha The First Kill : ' 18 വയസ്സ്, നിന്റെ ആദ്യ മിഷന്‍': സ്‌പൈ ആക്ഷന്‍ ചിത്രത്തില്‍ നായികയായി ആലിയ, ആല്‍ഫ ടീസര്‍ പുറത്ത്

Alpha The First Kill : ' 18 വയസ്സ്, നിന്റെ ആദ്യ മിഷന്‍': സ്‌പൈ ആക്ഷന്‍ ചിത്രത്തില്‍ നായികയായി ആലിയ, ആല്‍ഫ ടീസര്‍ പുറത്ത്ഒരു വലിയ മിഷന്റെ ഭാഗമായി കൊല്ലാന്‍ വരെ ട്രെയിന്‍ ചെയ്യിക്കപ്പെട്ട പെണ്‍കുട്ടിയായാണ് ആലിയ സിനിമയിലെത്തുന്നത്.

ഭാരതി രാജയ്ക്ക് മുൻപും പിൻപും, തമിഴ് സിനിമയെ രണ്ടായി വിഭജിച്ച സംവിധായകൻ, ഭാരതി രാജ വിട പറയുമ്പോൾ

ഭാരതി രാജയ്ക്ക് മുൻപും പിൻപും, തമിഴ് സിനിമയെ രണ്ടായി വിഭജിച്ച സംവിധായകൻ, ഭാരതി രാജ വിട പറയുമ്പോൾയഥാര്‍ഥ ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് ഭാരതിരാജ തന്റെ കാമറ തിരിച്ചുവെച്ചു. ഗ്രാമീണ ജീവിതം അതിന്റെ പച്ചയായ തലത്തില്‍ ആവിഷ്‌കരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഭാരതിരാജ വിപ്ലവം തീര്‍ത്തത്.

അടിക്ക് തിരിച്ചടി, ജോർദാനിലും ആക്രമണവുമായി ഇറാൻ, എണ്ണ വില കുതിക്കുന്നു, ഓഹരിവിപണികളിൽ ആശങ്ക

അടിക്ക് തിരിച്ചടി, ജോർദാനിലും ആക്രമണവുമായി ഇറാൻ, എണ്ണ വില കുതിക്കുന്നു, ഓഹരിവിപണികളിൽ ആശങ്കപശ്ചിമേഷ്യയില്‍ ഇറാനും യുഎസും തമ്മിലെ സംഘര്‍ഷം വഷളാകുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇറാനിലെ തന്ത്രപ്രധാനമേഖലകളില്‍ യുഎസ് നടത്തിയ കനത്ത ആക്രമണത്തിന് തിരിച്ചടിയായി പശ്ചിമേഷ്യയിലെ യുഎസ് സൈനികതാവളങ്ങള്‍ക്ക് നേരെ ഇറാന്‍ ആക്രമണം ശക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്.

'ചോദിച്ചുവാങ്ങിയ പണി'; തൊപ്പിയുടെ യുട്യൂബ് ചാനൽ നീക്കം ചെയ്തു

'ചോദിച്ചുവാങ്ങിയ പണി'; തൊപ്പിയുടെ യുട്യൂബ് ചാനൽ നീക്കം ചെയ്തുസമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ നഗ്നദൃശ്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചെന്ന കേസിൽ യുട്യൂബർ തൊപ്പി എന്ന നിഹാലിന്റെ യുട്യൂബ് ചാനൽ നീക്കം ചെയ്തു. പൊലീസ് നൽകിയ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടപടി. യുട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ തൊപ്പി നഗ്നദൃശ്യങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചെന്ന് നേരത്തെ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.

'സുഗതന് സത്യപ്രതിജ്ഞ ജയിലിൽ'; അനുമതി നൽകാൻ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ്

'സുഗതന് സത്യപ്രതിജ്ഞ ജയിലിൽ'; അനുമതി നൽകാൻ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ്തിരുവനന്തപുരത്തെ ബിജെപി കൗൺസിലർ ആർ.സുഗതന്റെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ജയിലിൽ നടത്താം. ചട്ടപ്രകാരം ജയിലിൽ സത്യപ്രതിജ്ഞ നടത്തുന്നതിൽ തടസമില്ലെന്ന് ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിക്കും.

എന്നെ ആരെങ്കിലും ആക്രമിച്ചാല്‍ അതിനുത്തരവാദി സിപിഎം ആലപ്പുഴ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയായിരിക്കും: ജി സുധാകരന്‍

എന്നെ ആരെങ്കിലും ആക്രമിച്ചാല്‍ അതിനുത്തരവാദി സിപിഎം ആലപ്പുഴ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയായിരിക്കും: ജി സുധാകരന്‍സിപിഎമ്മിനെ ജനം കൈകാര്യം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞെന്നും ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ജനങ്ങളില്‍ നിന്ന് ഒറ്റപ്പെട്ട നേതാവാണെന്നും ജനപിന്തുണ നേടിയെടുക്കാനുള്ള ബൗദ്ധികശേഷിയോ കായിക ശേഷിയോ ഇല്ലാത്ത ആളാണെന്നും ജി സുധാകരന്‍ എംഎല്‍എ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

ഇറാന്റെ ഗള്‍ഫ് രാജ്യങ്ങള്‍ക്കെതിരായ ആക്രമണം; ഇറാനെ വീണ്ടും ആക്രമിച്ച് അമേരിക്ക

ഇറാന്റെ ഗള്‍ഫ് രാജ്യങ്ങള്‍ക്കെതിരായ ആക്രമണം; ഇറാനെ വീണ്ടും ആക്രമിച്ച് അമേരിക്കറിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പ്രകാരം ഖേഷ്ം, സിരിക്, ബന്ദര്‍ അബ്ബാസ്, ജാസ്‌ക്, ബുഷെഹര്‍, ഖൊണ്ടാബ്, ബന്ദര്‍ മഹ്ഷഹര്‍, ബെഹ്ബഹാന്‍, ആന്‍ഡിമെഷ്‌ക്, ഡെസ്ഫുള്‍, അഹ്വാസ്, അബാദാന്‍, ഖോറാംഷഹര്‍ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ആക്രമണം നടന്നത്.