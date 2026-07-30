നിങ്ങളുടെ ലൈംഗികാരോഗ്യം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയാരോഗ്യത്തെ വെളിപ്പെടുത്തും! ഇക്കാര്യങ്ങള് അറിയണം
50 വയസ്സിനു മുമ്പ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ഉദ്ധാരണക്കുറവ് വലിയ ശതമാനം കേസുകളിലും ധമനികളിലെ രോഗത്തിന്റെ ആദ്യ ലക്ഷണമാണ്. 2010-ല് ജേണല് ഓഫ് ദി അമേരിക്കന് കോളേജ് ഓഫ് കാര്ഡിയോളജിയില് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു പഠനത്തില്, ഉദ്ധാരണക്കുറവ് ഉള്ള പുരുഷന്മാര്ക്ക് കൊറോണറി ആര്ട്ടറി പ്രശ്നങ്ങള് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത അതില്ലാത്ത പുരുഷന്മാരേക്കാള് 58% കൂടുതലാണെന്ന് കണ്ടെത്തി. സംവിധാനം ലളിതമാണ്: പെനൈല് ധമനികള് കൊറോണറി ആര്ട്ടറികളേക്കാള് ഇടുങ്ങിയതാണ്. ആദ്യം അവിടെ പ്ലാക്ക് അടിഞ്ഞു കൂടുന്നു. ഹൃദയം ലക്ഷണങ്ങള് കാണിക്കുമ്പോഴേക്കും, ലൈംഗിക ലക്ഷണം പലപ്പോഴും മൂന്ന് മുതല് അഞ്ച് വര്ഷം മുന്നേ കാണപ്പെടുന്നു.
ശരീരത്തിലെ എല്ലാ രക്തക്കുഴലുകളുടെയും നേര്ത്ത ആന്തരിക പാളിയാണ് എന്ഡോതെലിയം. രക്തക്കുഴലുകള് വികസിക്കുന്നതും ചുരുങ്ങുന്നതും ഇത് നിയന്ത്രിക്കുന്നു. ലൈംഗിക ഉത്തേജനം പൂര്ണ്ണമായും വേഗത്തിലുള്ളതും കൃത്യവുമായ വാസോഡിലേഷനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഉയര്ന്ന രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാര, വിട്ടുമാറാത്ത വീക്കം അല്ലെങ്കില് പുകവലി എന്നിവയാല് എന്ഡോതെലിയത്തിന് കേടുപാടുകള് സംഭവിക്കുമ്പോള് മതിയായ ഉത്തേജനത്തെ തടയുന്ന അതേ പ്രവര്ത്തന വൈകല്യം ഹൃദയത്തെ പോഷിപ്പിക്കുന്ന ധമനികളെ പ്രശ്നത്തിലാക്കുന്നു. ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസുഖത്തിന്റെ അളക്കാവുന്ന ആദ്യകാല ഘട്ടങ്ങളിലൊന്നായി എന്ഡോതെലിയല് പ്രവര്ത്തന വൈകല്യം ഇപ്പോള് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.
ഹൃദയമിടിപ്പ് വ്യതിയാനത്തെയും ലൈംഗിക പ്രതികരണത്തെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഓട്ടോണമിക് നാഡീവ്യവസ്ഥയാണ്. ആഗോള പ്രമേഹ ജനസംഖ്യയുടെ ഏകദേശം 17% ഇന്ത്യയിലാണുള്ളത്. ഇന്ത്യയില് സാധാരണയായി കാണപ്പെടുന്ന പ്രമേഹ ന്യൂറോപ്പതി, ഓട്ടോണമിക് നാഡികളെ ക്രമേണ നശിപ്പിക്കുന്നു. രതിമൂര്ച്ഛയിലെത്താന് ബുദ്ധിമുട്ട്, അല്ലെങ്കില് രതിമൂര്ച്ഛ തീവ്രതയിലെ പ്രകടമായ മാറ്റം, ഹൃദയമിടിപ്പ് വ്യതിയാനം കുറയ്ക്കുകയും പെട്ടെന്നുള്ള ഹൃദയാഘാത സാധ്യത വര്ദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അതേ നാഡി തകരാറിന്റെ ഒരു പെരിഫറല് അടയാളമായിരിക്കാം.