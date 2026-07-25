മലബന്ധം തടയാന് ഏറ്റവും നല്ല പഴവും പച്ചക്കറിയും ഏതാണെന്നറിയാമോ; പോഷകാഹാര വിദഗ്ധ സോണിയ നാരംഗ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു
ദഹനക്കുറവ് നേരിടുന്നുണ്ടോ? നിങ്ങളുടെ കുടലിനെ സന്തോഷകരവും ക്രമവുമായി നിലനിര്ത്താന് സഹായിക്കുന്നതിന് പോഷകാഹാര വിദഗ്ധ സോണിയ നരംഗ് തന്റെ ഏറ്റവും മികച്ച ഭക്ഷണങ്ങള് പങ്കിട്ടു. ആഴ്ചയില് മൂന്ന് തവണയില് താഴെ മലവിസര്ജ്ജനം, കട്ടിയുള്ള മലം, വിസര്ജ്ജന സമയത്ത് ബുദ്ധിമുട്ട് അല്ലെങ്കില് അസ്വസ്ഥത എന്നിവയാല് കാണപ്പെടുന്ന ഒരു സാധാരണ ദഹന പ്രശ്നമാണ് മലബന്ധം. ദഹനനാളത്തിലൂടെ മാലിന്യങ്ങള് വളരെ സാവധാനത്തില് നീങ്ങുമ്പോഴാണ് മലബന്ധം സാധാരണയായി സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് മയോ ക്ലിനിക് ഉള്പ്പെടെയുള്ളര് വിശദമാക്കുന്നു. ഇത് വന്കുടല് അമിതമായ വെള്ളം ആഗിരണം ചെയ്യുകയും മലം വരണ്ടതും കടന്നുപോകാന് പ്രയാസകരവുമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
കുടല് ചലനം നിലനിര്ത്തുന്നതില് ഭക്ഷണക്രമം നിര്ണായക പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. മലം മൃദുവാക്കാന് വെള്ളം നിലനിര്ത്തുന്ന ലയിക്കുന്ന നാരുകള് അത്യാവശ്യമാണ്. ദഹനത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനായി തയ്യാറാക്കിയ പ്രത്യേകവും എളുപ്പത്തില് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതുമായ മുഴുവന് ഭക്ഷണങ്ങളെക്കുറിച്ചും സോണിയ തന്റെ വീഡിയോ ഗൈഡില് വിവരിച്ചു:
മികച്ച പഴം: പപ്പായ
മികച്ച പച്ചക്കറി: മധുരക്കിഴങ്ങ്
മികച്ച മാവ്: ഖപ്ലി ഗോതമ്പ് മാവ് (എമ്മര് ഗോതമ്പ്)
മികച്ച വിത്തുകള്: ഫ്ളാക്സ് വിത്തുകള്
മികച്ച നട്സ്: ബദാം
മികച്ച ദ്രാവകം: വെള്ളം
പോഷകാഹാര വിദഗ്ധര് ഈ പ്രത്യേക ഭക്ഷണ ശുപാര്ശകള്ക്ക് പിന്നിലെ ശാസ്ത്രം എടുത്തുകാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. പപ്പായയില് പ്രോട്ടീനുകളെ തകര്ക്കാന് സഹായിക്കുകയും കുടലിലെ മന്ദഗതിയിലുള്ള ഗതാഗത സമയം തടയുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രകൃതിദത്ത ദഹന എന്സൈമായ പപ്പെയ്ന് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. മധുരക്കിഴങ്ങ് മലത്തിന്റെ അളവ് കൂട്ടുകയും കുടല് ഭിത്തികളില് സ്ഥിരമായ സങ്കോചങ്ങള് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.