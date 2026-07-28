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Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Tuesday, 28 July 2026 (09:59 IST)

പാകിസ്ഥാന്‍ ഒഴികെ മറ്റൊരു മുസ്ലീം രാജ്യത്തിനും ആണവായുധങ്ങള്‍ ഇല്ലാത്തത് എന്തുകൊണ്ട്?

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Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Tue, 28 Jul 2026 (10:01 IST)
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ലോകത്ത് സമ്പന്നരും വികസിതവുമായ ഗള്‍ഫ് രാജ്യങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ 50-ലധികം മുസ്ലീം ഭൂരിപക്ഷ രാജ്യങ്ങളുണ്ട്. എന്നിട്ടും ആണവായുധങ്ങള്‍ നിര്‍മ്മിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞ ഏക മുസ്ലീം രാഷ്ട്രമായി പാകിസ്ഥാന്‍ തുടരുന്നു. മറ്റ് മുസ്ലീം രാജ്യങ്ങളില്‍ പലതും പാകിസ്ഥാനേക്കാള്‍ ശക്തവും വികസിതവുമാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അവയ്ക്ക് ഒരു ആണവായുധം സ്വന്തമാക്കാന്‍ കഴിയാത്തത്?
 
മുസ്ലീം രാജ്യങ്ങള്‍ക്ക് ആണവായുധങ്ങള്‍ സ്വന്തമാക്കാന്‍ കഴിയാത്തതിന്റെ പ്രധാന കാരണങ്ങളിലൊന്ന്, പ്രത്യേകിച്ച് ഇസ്രായേലില്‍ നിന്നും അമേരിക്ക പോലുള്ള പാശ്ചാത്യ സഖ്യകക്ഷികളില്‍ നിന്നുമുള്ള അമിതമായ അന്താരാഷ്ട്ര സമ്മര്‍ദ്ദങ്ങളും നേരിട്ടുള്ള സൈനിക ഇടപെടലുമാണ്. 1981-ല്‍ ഇസ്രായേല്‍ ഇറാഖിലെ ഒസിറാക് ആണവ റിയാക്ടര്‍ ഒരു വ്യോമാക്രമണത്തില്‍ നശിപ്പിച്ചു. 2007-ല്‍ സിറിയയിലെ അല്‍-കിബാറിലെ ഒരു സംശയാസ്പദമായ ആണവ കേന്ദ്രം ബോംബിട്ട് തകര്‍ത്തു. ഇറാഖിന്റെയും സിറിയയുടെയും ആണവ അഭിലാഷങ്ങള്‍ കുറയ്ക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഈ ആക്രമണങ്ങള്‍ നടത്തിയതെന്ന് ഇസ്രായേല്‍ അവകാശപ്പെട്ടു. കാരണം അവ ജൂത രാഷ്ട്രത്തിന് നിലനില്‍പ്പിന് ഭീഷണിയാകും.
 
അതുപോലെ ഇറാന് യുറേനിയം സമ്പുഷ്ടീകരണ ശേഷികള്‍ വികസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, സാമ്പത്തിക ഉപരോധങ്ങള്‍, സൈബര്‍ ആക്രമണങ്ങള്‍, യുഎസിന്റെയും ഇസ്രായേലിന്റെയും പതിവ് ആക്രമണങ്ങള്‍ എന്നിവ ഈ ശേഷിയെ ഒരു ആണവായുധത്തിന്റെ വികസനത്തിലേക്ക് വിവര്‍ത്തനം ചെയ്യുന്നതില്‍ നിന്ന് തടഞ്ഞു.
 
ടെഹ്റാന്‍ ഒരു ആണവ ബോംബ് നിര്‍മ്മിക്കാന്‍ 'ആഴ്ചകള്‍ മാത്രം അകലെ'യാണെന്ന വ്യാജേന യുഎസും ഇസ്രായേലും ചേര്‍ന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഇറാന്‍ യുദ്ധം നടത്തിയത്. ഒരു ആണവായുധ പദ്ധതിക്ക് വലിയ സാമ്പത്തിക പിന്തുണ മാത്രമല്ല, നൂതന ലോഹശാസ്ത്രം, യുറേനിയം സമ്പുഷ്ടീകരണ സൗകര്യങ്ങള്‍, നൂതന മിസൈല്‍ സാങ്കേതികവിദ്യ, പതിറ്റാണ്ടുകളായി തുടര്‍ച്ചയായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രീയ ഉപകരണം എന്നിവയുള്‍പ്പെടെ വളരെ വികസിതമായ ഒരു ശാസ്ത്രീയ, വ്യാവസായിക അടിത്തറയും ആവശ്യമാണ്.
 
സൗദി അറേബ്യ, യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്‌സ്, ഖത്തര്‍ തുടങ്ങിയ മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷ ഗള്‍ഫ് രാജ്യങ്ങള്‍ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സമ്പന്നവും വികസിതവുമായ ചില രാജ്യങ്ങളാണ്. പക്ഷേ അവരുടെ ദേശീയ സുരക്ഷ വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ഒരു ആണവ പ്രതിരോധ സംവിധാനം വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുപകരം അവര്‍ കൂടുതല്‍ പ്രായോഗികമായ പാത തിരഞ്ഞെടുത്തു.
 
അറബ് രാജ്യങ്ങള്‍ക്ക് അമേരിക്കയുമായും മറ്റ് പാശ്ചാത്യ ശക്തികളുമായും ശക്തമായ സുരക്ഷാ സഖ്യങ്ങളുണ്ട്. അടുത്തിടെ സൗദി അറേബ്യ പാകിസ്ഥാനുമായി പരസ്പര പ്രതിരോധ കരാറില്‍ ഒപ്പുവച്ചു. റിയാദിന് നേരിട്ട് ആണവായുധങ്ങള്‍ കൈവശം വയ്ക്കാതെ ഒരു ആണവ സുരക്ഷാ കുട നല്‍കി.
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ശ്രീനു എസ്
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