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  4. Pakistan's Defence Minister Khawaja Asif justifies the killing of PoK protesters
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Wednesday, 29 July 2026 (08:33 IST)

ഇന്ത്യയെപ്പോലുള്ള ശത്രുക്കള്‍: പിഒകെ പ്രതിഷേധക്കാരെ കൊലപ്പെടുത്തിയതിനെ ന്യായീകരിച്ച പാക് പ്രതിരോധമന്ത്രി ഖ്വാജ ആസിഫ്

Pak Occupied Kashmir, Unrest in POK, Protests in POK, Pakistan Fired against protesters, Inflation
Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Wed, 29 Jul 2026 (08:37 IST)
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പാകിസ്ഥാന്‍ അധിനിവേശ ജമ്മു കശ്മീരില്‍ (പിഒകെ) പ്രതിഷേധക്കാരെ കൊലപ്പെടുത്തിയതിനെ ന്യായീകരിച്ച് പാക്കിസ്ഥാന്‍ പ്രതിരോധ മന്ത്രി ഖ്വാജ ആസിഫ്. മേഖലയില്‍ അക്രമം വര്‍ദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോള്‍ അവരെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് തുല്യമായ ശത്രുക്കളായി കണക്കാക്കുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
 
റാവലകോട്ടിലും മിര്‍പൂരിലും പ്രതിഷേധക്കാര്‍ക്ക് നേരെ പാകിസ്ഥാന്‍ സുരക്ഷാ സേന വെടിയുതിര്‍ത്തതായി പുതിയ റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പുറത്തുവന്നതിനെത്തുടര്‍ന്ന് മേഖലയിലെ സാധാരണക്കാര്‍ക്കെതിരെ ഇസ്ലാമാബാദ് അടിച്ചമര്‍ത്തലും ക്രൂരതയും നടത്തുന്നുവെന്ന് ഇന്ത്യ ആരോപിച്ചു. 'ആസാദ് കശ്മീരിലെ പ്രതിഷേധക്കാരെ ഞാന്‍ ഇന്ത്യയുടെ അതേ വിഭാഗത്തിലാണ് കാണുന്നത്. അവരെയും ഇന്ത്യയെപ്പോലെ ശത്രുക്കളായി കണക്കാക്കുന്നു,' ആസിഫ് പറഞ്ഞു. 
 
പാക് അധീന ജമ്മു കശ്മീരിലുടനീളം അശാന്തി രൂക്ഷമാകുന്നതിനിടെ ഈ പ്രസ്താവന വലിയ ശ്രദ്ധ ആകര്‍ഷിച്ചു. പാക് അധിനിവേശ കശ്മീരിലെ ക്രമസമാധാന നില പൂര്‍ണമായി തകര്‍ന്നതായി വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന തിങ്കളാഴ്ച 25 ഓളം പേര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നു.
About Writer
ശ്രീനു എസ്
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