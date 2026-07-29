യുഎസുമായി ചര്ച്ചയ്ക്ക് പദ്ധതിയില്ല: ട്രംപിന്റെ അവകാശവാദങ്ങള് തള്ളിക്കളഞ്ഞ് ഇറാന്
യുഎസുമായി ചര്ച്ചയ്ക്ക് പദ്ധതിയില്ലഇറാന് ഡെപ്യൂട്ടി വിദേശകാര്യ മന്ത്രി കാസിം ഗാരിബാബാദി ചൊവ്വാഴ്ച പ്രസ്താവിച്ചു. സ്റ്റേറ്റ് ടിവിക്ക് നല്കിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് ഗാരിബാബാദി ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്. യുഎസിന് എപ്പോള് സംഘര്ഷത്തിലോ നയതന്ത്രത്തിലോ ഏര്പ്പെടണമെന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കാന് കഴിയില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.
'അമേരിക്കയെ എപ്പോള് വേണമെങ്കിലും യുദ്ധം ചെയ്യാനും എപ്പോള് വേണമെങ്കിലും ചര്ച്ചാ മേശയില് ഇരിക്കാനും നമ്മള് ശീലിപ്പിക്കരുത്,' ഗാരിബാബാദി പറഞ്ഞു കൂടാതെ സംഘര്ഷം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് അഭ്യര്ത്ഥിച്ച് സന്ദേശങ്ങള് അയച്ചത് വാഷിംഗ്ടണാണെന്ന് അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു.
ഹോര്മുസ് കടലിടുക്ക് വഴിയുള്ള ബദല് തെക്കന് കപ്പല് പാതകള് അംഗീകരിക്കാന് ഇറാന് വിസമ്മതിക്കുന്നതായും എല്ലാ ഗതാഗത പ്രവര്ത്തനങ്ങളും ടെഹ്റാനില് മാത്രമായിരിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവര്ത്തിച്ചു.