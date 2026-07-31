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Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Friday, 31 July 2026 (08:17 IST)

ഷിപ്പിംഗ് പാതകള്‍ സംരക്ഷിക്കണം; സൗദി അറേബ്യ 14 രാജ്യങ്ങളുടെ സഖ്യം രൂപീകരിച്ചു

Hormus
Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Fri, 31 Jul 2026 (08:19 IST)
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ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും തര്‍ക്കമുള്ള മൂന്ന് ജലപാതകളായ ബാബ് അല്‍-മന്ദബ് കടലിടുക്ക്, ചെങ്കടല്‍, ഏദന്‍ ഉള്‍ക്കടല്‍ എന്നിവയിലൂടെ കപ്പലുകള്‍ സുരക്ഷിതമായി സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഉറപ്പാക്കാന്‍ സൗദി അറേബ്യയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ പതിനാല് രാജ്യങ്ങള്‍ ഒരുമിച്ച് ഒരു സൈനിക സഖ്യം രൂപീകരിച്ചു.
 
അംഗരാജ്യങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ സമുദ്ര പ്രതിരോധത്തില്‍ സഹകരണം കൂടുതല്‍ ആഴത്തിലാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു മാര്‍ഗമായി പുതിയ മള്‍ട്ടിനാഷണല്‍ മാരിടൈം ഡിഫന്‍സ് അലയന്‍സിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സൗദി അറേബ്യയുടെ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം വ്യാഴാഴ്ച പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയതായി അല്‍ ജസീറ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. ജലാശയങ്ങള്‍ തുറന്നിടുക. ഇന്ത്യന്‍ മഹാസമുദ്രത്തെ മെഡിറ്ററേനിയനുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഇടനാഴിയിലൂടെ ചരക്കുകളുടെയും ഊര്‍ജ്ജത്തിന്റെയും ഒഴുക്ക് സംരക്ഷിക്കുക. എന്നിവയാണ് സഖ്യത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം.
 
ഈ സഖ്യം പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടായതല്ല. അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മില്‍ മാസങ്ങളായി തുടരുന്ന സംഘര്‍ഷത്തെ തുടര്‍ന്നാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്. ഇതില്‍ ഭൂരിഭാഗവും ഹോര്‍മുസ് കടലിടുക്കിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണ്. ഒരുകാലത്ത് ലോകത്തിലെ എണ്ണ, വാതക കയറ്റുമതിയുടെ അഞ്ചിലൊന്ന് കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്ന ഒരു പാതയായിരുന്നു ഇത്. ആ പാത അടിസ്ഥാനപരമായി അടച്ചുപൂട്ടി. ആഗോള സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ അത് അനുഭവിക്കുന്നു.
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ശ്രീനു എസ്
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