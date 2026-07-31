മോദിയെ അധിക്ഷേപിച്ചു; 25 കാരിക്കെതിരെ 'സീറോ എഫ്ഐആർ'
സുപ്രീം കോടതി അഭിഭാഷകയായ സ്മൃതി സിങ് ആണ് പരാതിക്കാരി
Ruchika Singh and Narendra Modi
നീറ്റ് പരീക്ഷ ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയ്ക്കെതിരെ കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഡൽഹിയിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധത്തിനിടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്കെതിരെ അപകീർത്തികരമായ പരാമർശം നടത്തിയെന്ന പേരിൽ 25 കാരിക്കെതിരെ എഫ്ഐആർ. ജൂലൈ 23 ന് ജന്തർ മന്തറിലെ പ്രതിഷേധ വേദിയിൽ വെച്ച് മോദിക്കെതിരെ സംസാരിച്ച രുചിക സിങ്ങിനെതിരെയാണ് ഡൽഹി പൊലീസ് കേസെടുത്തത്.
കുറ്റം നടന്ന സ്ഥലം പരിഗണിക്കാതെ, ഏതു പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലും ഫയൽ ചെയ്യാവുന്ന സീറോ എഫ്ഐആർ നോയിഡയിലെ എക്സ്പ്രസ് വേ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലാണ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിതയിലെ 352, 353(1), 356(1) (പൊതുസമാധാനം ലംഘിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുക, പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ദ്രോഹമുണ്ടാക്കുന്ന പ്രസ്താവനകൾ നടത്തുക, അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുക എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകൾ) പ്രകാരമാണ് കേസെടുത്തത്.
സുപ്രീം കോടതി അഭിഭാഷകയായ സ്മൃതി സിങ് ആണ് പരാതിക്കാരി. രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയെ അധിക്ഷേപിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് പെൺകുട്ടി സംസാരിച്ചതെന്നും ഇത് വിദ്വേഷ പ്രചരണവും ജനങ്ങൾക്കിടയിലെ സമാധാന അന്തരീക്ഷം തകർക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള പരാമർശവുമാണെന്ന് പരാതിയിൽ പറയുന്നു.
അതേസമയം, യുവതിക്കെതിരെ പൊലീസ് കേസെടുത്തതിനെതിരേ സിജെപി വക്താവ് സൗരവ് ദാസ് രംഗത്തെത്തി. രുചിക സിങ് നടത്തിയ പരാമർശങ്ങൾ തെറ്റായിരിക്കാമെങ്കിലും ഇത്തരം നടപടികൾ പാടില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. തീർച്ചയായും അപകീർത്തികരമായ ഭാഷ ഉപയോഗിച്ചാൽ ആർക്കും അതിനെതിരേ സിവിൽ, ക്രിമിനൽ മാനനഷ്ടക്കേസുകൾ ഫയൽചെയ്യാം. എന്നാൽ, പ്രതിഷേധക്കാർക്കെതിരേ ക്രിമിനൽ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നത് അപലപനീയമാണെന്ന് സിജെപി വക്താവ് പറഞ്ഞു.