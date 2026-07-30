E20 പെട്രോള് മൂലം വാഹനങ്ങളുടെ റബ്ബര് ഭാഗങ്ങളും എന്ജിന് ഗാസ്കറ്റുകളും മാറ്റേണ്ടി വന്നേക്കാം: കേന്ദ്ര സര്ക്കാര്
ന്യൂഡല്ഹി: E20 പെട്രോള് വാഹനങ്ങള്ക്ക് കേടുപാടുകള് വരുത്തില്ലെന്ന് ആവര്ത്തിച്ച് ഉറപ്പുനല്കിയിരുന്ന കേന്ദ്രസര്ക്കാര് ഒടുവില് ആ നിലപാട് തിരുത്തി. 2005 ഏപ്രില് 1-നും 2016-നും ഇടയില് നിര്മ്മിച്ച BS3 വാഹനങ്ങളില് E20 പെട്രോള് ഉപയോഗിക്കുമ്പോള് വാഹനത്തിന്റെ ചില റബ്ബര് ഭാഗങ്ങളും എന്ജിന് ഗാസ്കറ്റുകളും മാറ്റേണ്ടി വന്നേക്കാമെന്ന് മന്ത്രി നിതിന് ഗഡ്കരി രാജ്യസഭയെ അറിയിച്ചു. കേടുപാടുകള് സംഭവിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങള് സര്വീസ് സമയത്ത് എളുപ്പത്തില് മാറ്റിസ്ഥാപിക്കാമെന്നും ഇതിനായി അധിക സാമ്പത്തിക ബാധ്യത ഉണ്ടാകില്ലെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
E20 പെട്രോള് നല്കുന്ന മൈലേജ് സംബന്ധിച്ച ആശങ്കകള്ക്കും മന്ത്രി മറുപടി നല്കി. ഇന്ധനം മാത്രമല്ല ഡ്രൈവിംഗ് രീതി ഉള്പ്പെടെയുള്ള പല ഘടകങ്ങളും മൈലേജിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്. E20 പെട്രോള് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് എന്ജിനില് മാറ്റങ്ങള് വരുത്തേണ്ടതില്ലെന്ന് ഇന്ത്യന് ഓയില് കോര്പ്പറേഷന്, IIP ഡെറാഡൂണ്, ഓട്ടോമോട്ടീവ് റിസര്ച്ച് അസോസിയേഷന് ഓഫ് ഇന്ത്യ, SIAM എന്നിവര് സംയുക്തമായി നടത്തിയ പഠനത്തില് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഇന്ധനം ഡ്രൈവിംഗിനെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നില്ല. BS3 വാഹനങ്ങള്ക്ക് മാത്രമാണ് ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകള് നേരിടേണ്ടി വരുന്നതെന്ന് നിതിന് ഗഡ്കരി പറഞ്ഞു.